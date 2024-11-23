Тайная свадьба и первенец: история любви футболиста Эдегора и известной танцовщицы Спиллинг

Лавстори футболиста и участницы шоу «Танцы со звездами».

История знакомства Эдегора и Спиллинг

Впервые о романе норвежского футболиста Мартина Эдегора и танцовщицы Хелены Спиллинг заговорили весной 2023 года, когда они вместе пришли на церемонию вручения футбольных наград London Football Awards.

Как стало известно норвежским СМИ, пара встречалась более года. Ранее папарацци заметили влюбленных во время прогулки по Лондону и за ужином в японском ресторане. Мартин и Хелена мило держались за руки и обнимались.

1 июня 2023 года Хелена опубликовала ряд совместных фото в своих соцсетях и тем самым подтвердила многочисленные слухи. По снимкам стало понятно, что влюбленные успели вместе съездить в отпуск, а также весело проводят свободное время.

Девушка старается посещать все матчи «Арсенала», за который выступает норвежец. Танцовщица красуется в джерси лондонцев с фамилией футболиста. Зачастую Спиллинг видят на трибунах с подругой Кая Хаверца Софией Вебер.

Свадьба Эдегора и Спиллинг

Роман футболиста и танцовщицы развивался стремительно. В ноябре 2024 года стало известно, что влюбленные сыграли свадьбу. По данным норвежского издания Verdens Gang, церемония бракосочетания прошла в Центральном регистре населения Норвегии.

Мартин и Хелена предпочитают скрывать свою жизнь от общественности, поэтому о своей помолвке они рассказали только самым близким. Узаконить свои отношения тоже решили тайно — в Сети не было ни одной фотографии с церемонии.

Возлюбленная полузащитника «Арсенала» взяла двойную фамилию, теперь она — Хелена Спиллинг-Эдегор. Такое решение девушка приняла из-за того, что в Норвегии известна под своей девичьей фамилией. Хелена — участница телепроекта «Танцы со звездами», а также многократная победительница национальных чемпионатов по бальным танцам.

Мартин Эдегор и Хелена Спиллинг. Фото соцсети

Дети Эдегора и Спиллинг

27 августа 2024 года Эдегор в социальных сетях разместил совместное фото со Спиллинг. На снимке у девушки заметен округлившийся живот. Футболист подписал кадр «1+1=3. Не могу дождаться встречи с тобой, наш маленький малыш».

6 сентября полузащитник подтвердил эту новость во время предматчевой пресс-конференции Лиги наций. Сборная Норвегии встречалась в Астане с командой Казахстана (0:0).

Несмотря на беременность, девушка продолжает заниматься танцами, чтобы поддерживать тело в тонусе.

Кто такая Хелена Спиллинг?

Норвежская танцовщица Хелена Спиллинг — известная личность в своей стране. В профессиональной карьере она завоевала 17 золотых медалей на национальных чемпионатах по бальным танцам.

Также она несколько раз принимала участие в аналоге российского шоу «Танцы со звездами», где профессионалы танцуют в паре с актерами, певцами и спортсменами. В 2021-м она выиграла в финале телепроекта вместе со спортивным тележурналистом Саймоном Нитше.

Спиллинг владеет танцевальной школой The Zone Dance Studio. Но на этом она не останавливается. Хелене нравится снимать видео, поэтому иногда подрабатывает видеографом на свадьбах.

В 2021 году Спиллинг выпустила собственную линию спортивной одежды DAVAY. Хелена активно развивает свои социальные сети. В Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на нее подписано более 178 тысяч человек. Девушка делится яркими снимками танцевальных номеров и из путешествий. У нее есть несколько рекламных контрактов с косметическими брендами.