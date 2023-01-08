Открытые купальники и теплые шапки. Удивительный пляжный сезон в январе на Северном море

Сегодня, 15:15
Массовое новогоднее купание в Остенде — более чем полувековая традиция бельгийских «моржей».
Несколько тысяч любителей закаливания, которых в стране называют полярными медведями, ежегодно собираются в первую субботу нового года на берегу Северного моря, чтобы одновременно со стартовым свистком организаторов броситься в его воды.
В это году «медведям», можно сказать, повезло. Температура воздуха оказалась выше климатической нормы и достигла плюс 10 градусов, а вода прогрелась почти до плюс 7. Поэтому количество участников новогоднего заплыва составило более шести тысяч человек.
Среди любителей искупаться в холодных водах очень много представительниц прекрасного пола.
Кого-то приходится заносить в море на руках.
Для других купание — большая радость.
Многие купальщики приезжают на берег в нарядных карнавальных костюмах.
Для настоящих «моржей» купание в холодной воде — удовольствие.
Для непрофессионалов — возможность испытать свою силу воли, а потом сказать: «Я сделал это!»