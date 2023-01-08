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Сегодня, 15:15

Открытые купальники и теплые шапки. Удивительный пляжный сезон в январе на Северном море

Отдел фото «СЭ»
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Как купаются в бельгийском Остенде в новогодние праздники.

Массовое новогоднее купание в Остенде — более чем полувековая традиция бельгийских «моржей».

Новогодние купания в Остенде. Фото AFP
Фото AFP

Несколько тысяч любителей закаливания, которых в стране называют полярными медведями, ежегодно собираются в первую субботу нового года на берегу Северного моря, чтобы одновременно со стартовым свистком организаторов броситься в его воды.

Старт новогодних купаний в Северном море. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В это году «медведям», можно сказать, повезло. Температура воздуха оказалась выше климатической нормы и достигла плюс 10 градусов, а вода прогрелась почти до плюс 7. Поэтому количество участников новогоднего заплыва составило более шести тысяч человек.

Почти 6000 купальщиков собралось в Остенде в новом году. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Среди любителей искупаться в холодных водах очень много представительниц прекрасного пола.

Купальщица в Остенде в январе 2023 года. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Кого-то приходится заносить в море на руках.

Новогодние купания в Остенде. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Для других купание — большая радость.

Новогодние купания в Остенде. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Многие купальщики приезжают на берег в нарядных карнавальных костюмах.

Новогодние купания в Остенде. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Новогодние купания в Остенде. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Новогодние купания в Остенде. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Для настоящих «моржей» купание в холодной воде — удовольствие.

В Бельгии любителей купания в ледяной воде называют «полярными медведями». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Для непрофессионалов — возможность испытать свою силу воли, а потом сказать: «Я сделал это!»

Новогодние купания в Остенде. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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