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Разрыв года: Ванда Нара бросает Икарди! 10 лет брака — все

Ванда Нара бросила Икарди после 10 лет брака
Отдел футбола «СЭ»
Мауро Икарди и Ванда Нара.
Фото Global Look Press
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На этот раз все кончено?

Пока весь мир наблюдал за полуфиналом Евро-2024 между Англией и Нидерландами (2:1), в соцсетях известной аргентинской модели, блогера и телеведущей Ванды Нары разворачивались не менее бурные события. В среду она опубликовала пост, в котором объявила, что подает на развод с нападающим «Галатасарая» Мауро Икарди.

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«Я решила разойтись с Мауро, но мы с ним все равно останемся семьей, — написала Ванда. — Это не было ошибкой — тысячу раз пытаться, когда любовь жива. Ни о чем не жалею: я отдала этим отношениям лучшие годы моей жизни, но теперь я должна остаться одна».

Если вы не понимаете, о ком речь, то вам повезло. В последние десять лет новости об этой аргентинской паре выходили в СМИ регулярно. Отношения 31-летнего Мауро Икарди и 37-летней Ванды Нары известны тем, что они не скрывают никаких деталей своего романа и за это время неоднократно подозревали друг друга в изменах. Их отношения и начались со скандала: в 2013 году Нара ушла от бывшего футболиста ФК «Москва» Макси Лопеса к его экс-одноклубнику по «Сампдории» Икарди. При этом у пары остались трое детей, а брак распался из-за взаимных измен.

Фото Global Look Press

Новые отношения модели развивались не менее бурно. Мауро и Ванда поженились в 2014 году, и за время 10-летнего брака у них родились две дочери — 9-летняя Франческа и 7-летняя Изабелла. В 2015 году Икарди разорвал отношения со своим агентом и нанял на его место собственную жену, у которой до этого подобного опыта не было.

За эти десять лет пара не раз находилась на грани развода. К примеру, в сентябре 2022 года Нара сделала аналогичное заявление, но в итоге они с Икарди помирились. Казалось, их отношения пошли на лад. В прошлом году Ванда начала певческую карьеру и в апреле 2024 года сняла клип с непосредственным участием своего мужа на песню Amor Verdadero (в переводе с испанского — «истинная любовь»).

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Причину расставания Ванда пока не назвала. Икарди публично никак не отреагировал на заявление жены, хотя в день его публикации опубликовал в соцсетях пост со своими фотографиями с тренировки «Галатасарая».

Мауро Икарди
ФК Галатасарай
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