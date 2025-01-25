«Он хотел не меня, а использовал как сваху». Порнозвезда испортила репутацию защитнику НХЛ

История канадского хоккеиста, который в 24 года стал свободным агентом.

Спортсмены часто попадают в громкие скандалы из-за проблем в личной жизни. Эта же участь коснулась канадского хоккеиста Майкла Дель Зотто, что негативно сказалось на его карьере.

От основы «Рейнджерс» до АХЛ

Майкл Дель Зотто не так часто блистал на льду. За свою карьеру он сменил много клубов. Канадец выступал за «Рейнджерс», «Нэшвилл», «Филадельфию», «Ванкувер», «Анахайм», «Сент-Луис», «Коламбус», «Оттаву», «Флориду». Защитник записал в свой актив 736 матчей и 262 (63+199) очка. Майкл числится как обладатель Кубка Стэнли-2019 в составе «Сент-Луиса». Однако на лед он вышел семь раз, и то только в рамках регулярного чемпионата, в плей-офф Дель Зотто не провел ни одной игры. Осенью 2023 года хоккеист объявил, что уходит из большого спорта.

При этом он подавал большие надежды. В 2009-м после драфта канадский защитник получил место в основе «Рейнджерс». Во втором матче после дебюта забросил свою первую шайбу. В середине сезона стал основным игроком большинства. Но уже со следующего года Дель Зотто перестал показывать стабильный результат. Как итог — его отправили в АХЛ.

Вернуться в НХЛ Майкл смог, но его форма оставляла желать лучшего. В 24 года хоккеист стал свободным агентом. Многие эксперты задавались вопросом, что происходит со спортсменом, и никто не мог дать точного ответа. Правда вскрылась в 2014 году. Оказалось, что все его внимание было направлено на развлечение с девушками, а не на хоккей.

Лиза Энн. Фото соцсети

Интрижки с Меган Маркл и порнозвездами

В 2013 году у Дель Зотто была интрижка с герцогиней Сассекской Меган Маркл. Тогда актриса была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. Однако их роман был недолгим и, наверное, стал единственным без скандалов и интриг. Вскоре хоккеист переключился на порнозвезду Лизу Энн, которая и обнародовала нелицеприятную информацию о спортсмене. Женщина на своей странице опубликовала пост, в котором рассказала, что защитник НХЛ обращался к ней за помощью в свиданиях с другими девушками.

«Как вы можете предположить, я порой получаю сообщения, которые вызывают у меня раздражение. Один из таких случаев был весьма обидным. Он связан с Майклом Дель Зотто. Да-да, это тот самый игрок НХЛ. По какой-то причине он считает меня агентством для знакомств и хочет, чтобы я устроила для него свидания. Странно, большинство парней хотят встречаться со мной, а не используют меня как организатора свиданий», — написала девушка.

Также порноактриса рассказала, что знакома с Дель Зотто с 2012 года. Хоккеист вышел на нее через ее промоутера. Майкл приглашал порнозвезду на хоккей — она несколько месяцев посещала его матчи.

«Тогда он играл за «Рейнджерс» и показался мне симпатичным. Я подумала: «Окей. Профессиональный спортсмен не будет пытаться убить меня или ограбить, так что я схожу». Мы отправились на свидание. Все было здорово. Хорошо провели выходные, много болтали. Примерно через неделю он начал спрашивать меня, могу ли я познакомить его с кем-нибудь. Я ответила, что не могу», — написала Энн.

Бо Хорват и Майкл Дель Зотто. Фото Global Look Press

В качестве подтверждения Лиза Энн разместила скрины его сообщений. Например: «Не злись. Я был очень занят с моим клубом. Есть ли шанс, что ты найдешь для меня какую-нибудь милашку для свидания?»

В конце своего послания порнозвезда обратилась к коллегам: «Так, девочки... Сделайте одолжение. Просто сделайте мальчику приятно и заберите его у меня. Майкл Дель Зотто хочет свиданий». Энн посетовала, что обычно парни хотят с ней встречаться, а не используют ее как сваху. Более того, он предлагал ей групповой секс.

После поста порнозвезды началась волна новых заявлений. Оказалось, что канадский защитник писал с такими предложениями не только Лизе Энн, но и многим ее коллегам.

Майкл Дель Зотто. Фото соцсети

Испорченная репутация и отказ от КХЛ

Вряд ли можно назвать совпадением то, что канадский защитник в сезоне-2014/15, играя за «Филадельфию», последний раз в карьере набрал более 30 очков. Затем за семь сезонов Майкл сменил шесть клубов. Испорченную репутацию не помогли исправить посты в его социальных сетях о благотворительности. В частности, он писал, что помогает детям в борьбе с онкологическими заболеваниями.

В итоге он совсем перестал набирать очки и принял решение завершить карьеру. Хотя ему предлагали реабилитироваться в КХЛ. Журналист «СЭ» Артур Хайруллин сообщал, что ярославский «Локомотив» хотел подписать Дель Зотто. Но канадец отказался переезжать в Россию. По всей видимости, между хоккеем и девушками он свой выбор сделал.