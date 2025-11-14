На месте «Мэдисон-сквер-гарден» стоял самый красивый вокзал XX века. Как США могли снести его ради консервной банки?

15 ноября Ислам Махачев подерется с Джеком Деллой Маддаленой на UFC 322 в Нью-Йорке.
Турнир пройдет в «Мэдисон-сквер-гарден», самой знаковой крытой музыкальной и спортивной арене США. Здесь выступали Фрэнк Синатра, Джон Леннон, Queen и Led Zeppelin, здесь прошли два великих боя Али и Фрейзера, здесь играют домашние матчи «Нью-Йорк Никс» («Мэдисон-сквер-гарден» — старейшая арена в НБА) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (вторая старейшая арена в НХЛ).
Хотя большой бокс в США давно переехал в Вегас, «Мэдисон-сквер-гарден» все еще остается значимой площадкой для единоборств. Бренд старинной арены вовсю использует UFC, проводя здесь один-два громких турнира в год. Попасть в кард на «Мэдисон-сквер-гарден» мечтают многие, иногда это даже помогает UFC договориться с бойцом на своих условиях. Ислам Махачев как раз давно туда стремился, и теперь его желание будет исполнено.
Легендарность «Мэдисон-сквер-гарден» глупо оспаривать, если мы говорим об историческом названии-бренде, которому 146 лет.
Первый «Мэдисон-сквер-гарден» был построен в 1879 году, он использовался как велодром, легкоатлетический и конный стадион, боксерская арена (тут проводил бои Джон Салливан, первый чемпион мира по боксу в тяжелом весе в перчатках). Простоял он всего 11 лет, и в 1890-м был снесен за ветхостью и низким уровнем комфорта (протекала крыша, летом жарко, зимой сквозняки).
Второй «Мэдисон-сквер-гарден» (1890-1926) был устроен на том же месте и в архитектурном отношении представлял собой лучший образец среди всех четырех «Мэдисон-сквер-гарден». Сооружение в стиле бозар, с мавританскими мотивами, 61-метровой башней в стиле Хиральды, колокольни Севильского собора, прекрасными статуями из позолоченной меди, роскошными интерьерами, театром, музыкальным залом и крупнейшим в городе рестораном.
Арена стала важным спортивным и культурным центром Нью-Йорка, но хорошей окупаемости не имела. В 1926 году страховая компания New York Life Insurance Company, владевшая ипотекой на «Мэдисон-сквер-гарден», снесла второй стадион и построила на его месте небоскреб для своей новой штаб-квартиры — New York Life Building.
Третий «Мэдисон-сквер-гарден» (1925-1968) открылся в другом месте — в верхней части центра города, на Восьмой авеню и 50-й улице (первые два располагались на площади Мэдисон-сквер, Восточной 26-й улице) — и уже не отличался таким изяществом.
Простоял он на 10 лет дольше предыдущего, успел принять три боя Мохаммеда Али, сотни игр НБА и НХЛ, велогонки, шоу по рестлингу, собачьи выступления и цирковые представления. Арена имела финансовый успех, но с годами стала слишком тесной и неудобной для растущей аудитории. Компания «Мэдисон-сквер-гарден» перевезла ее в более просторное и современное сооружение, и третий стадион был снесен в 1968 году.
О новом и пока последнем переезде арены не получится сказать быстрым переходом от одного события к другому. Чтобы обосноваться на новом месте, собственники сначала снесли старинный Пенсильванский вокзал (1910-1966) и только потом построили нынешний «Мэдисон-сквер-гарден». Снос вокзала был не просто разрушением красивого и ценного здания, это был снос одного из символов города, произведший крупнейшую архитектурную потерю США XX века (с точки зрения интерьеров — уж точно). И, в отличие от других замен «Мэдисон-сквер-гарден» со старого на новое, в этот раз перемена получилась максимально неравноценной. Сама арена — некрасивейшая из четырех, так еще встала на месте порушенного чуда.
Внешний вид четвертого «Мэдисон-сквер-гарден» не позволяет назвать арену легендарной, пусть и не отнять у нее 60-летнюю историю знаковых культурных событий. Как минимум неэтично говорить о какой-то «легендарности», когда произошла такая замена.
Пенсильванский вокзал — выдающееся соединение римской архитектуры и духа Нового Света. Он должен был простоять тысячелетие, но простоял 56 лет
Пенсильванский вокзал был возведен в 1910 году по задумке президента Пенсильванской железнодорожной компании Александра Кассатта и архитектурному проекту бюро Макким, Мид&Уайт. Строительство продолжалось 6 лет (1904-1910) и обошлось в 114 миллионов долларов (3 миллиарда на сегодня). Прежде чем построить вокзал, Кассату пришлось выполнить сложнейшую инженерную работу — провести 6 тоннелей под реками Гудзон и Ист-Ривер, чтобы соединить пригород с центром города, создать сеть пригородных поездов. На тот момент у США не было такого опыта строительства (он был только у Англии, но в Нью-Йорке тоннели надо было строить более протяженные и в более трудных гидрогеологических условиях), нужно было разобраться с проблемой давления на глубине и прокладки труб под неудобным для строительства, мягким песочно-илистым дном.
Успешно проложив тоннели, Пенсильванская компания принялась строить монументальный вокзал. В создании его фасадов Кассатт и Макким вдохновлялись Акрополем, Бранденбургскими воротами, собором Святого Петра и Банком Англии, а в интерьерах — древнеримскими термами Каракаллы, Диоклетиана и Тита. Снаружи и внутри были установлены 84 грандиозные дорические колонны.
Полным триумфом стали отделка и художественное украшение интерьеров. Главный зал ожидания был на тот момент крупнейшей комнатой-помещением в США и одной из крупнейших в мире. Сводчатые потолки в его самой высокой точке достигали 46 метров, что равно современному 15-этажному зданию (по высоте в главный зал поместился бы Успенский собор Владимира). Зал освещался естественным светом из гигантских полукружных окон.
В зале были эскалаторы, 40-футовая каменная лестница, гигантские дорические колонны, замковые камни, затейливая лепнина, бронзовые статуи президентов Пенсильванской железнодорожной компании, статуи римского бога Меркурия, покровителя торговли и путешественников, богини Абеоны с колесом, покровительницы путешественников, 20-метровые фрески с картой железнодорожных путей ПЖК. Помещение было отделано розовым вермонтским мрамором, белым камнем и травертином (травертином был отделан и фасад).
Помимо главного зала ожидания были мужской и женский. Женский выглядел так.
Прекрасные потолки-кессоны, огромные арочные окна, бронзовые медальоны, массивные скамьи, изящные люстры. Женщин посадили в отдельный зал (там они могли находиться по желанию), дабы им не «сталкиваться с грубиянами». Одно время, в 1909 году, в Нью-Йорке даже обсуждалось создание отдельных женских вагонов, чтобы обезопасить женщин от «грубиянов», но идея сошла на нет.
Мужчины сидели в зале не хуже, плюс к их услугам были парикмахерская, раздевалка, курительная комната. По воспоминаниям американского краеведа Лоррен Диль, раздевалку сделали для того, чтобы «мужчины могли переодеться для посещения театра».
Пунктов питания было множество: столовая, ресторан, коктейль-бары, молочный бар и так далее. В столовой (dining-room) были великолепные потолки-кессоны, коринфские пилястры, дорические полуколонны, часы, бронзовые люстры, роскошные шторы, мраморный пол, стулья из ореха стоимостью 500 долларов (несколько тысяч долларов на сегодняшний день).
Еще одним великолепием был главный конкорс — большой открытый зал, где сходились проходы и коридоры, обеспечивая доступ к платформам, билетным кассам и другим помещениям. Александр Кассат и Макким продумали его настолько грамотно, что даже спустя 35 лет после постройки, в 1945 году, на самом историческом пике загруженности вокзала, когда через него проходило 109 млн человек в год, 300 000 ежедневно, отправлялось 900 поездов в день, — даже тогда не происходило никаких сбоев в перемещении пассажиров, не было пробок, ненужных скоплений, перегрузки терминалов.
Старый Пенсильванский вокзал достиг своего экономического пика в 1945-1947 годах. В те годы там работало более 3000 сотрудников.
К 1950-му дела Пенсильванской железной дороги пришли в тревожный упадок. Технологии и новые привычки поменяли менталитет американцев, теперь они хотели владеть собственным автомобилем и загородным домом в пригороде. Коттеджи и домики стали строиться тысячами, а в 1946 году правительство США начало реализовывать программу межштатных автомагистралей. Американцы пересели на автомобили в таких количествах, которые были немыслимы до Второй мировой войны. В 1950-м пассажиропоток Пенсильванской железнодорожной компании упал на четверть от пиковых военных показателей, компания ушла в долговую яму на 72 миллиона долларов. С каждым следующим годом пассажиропоток только снижался. Падали не только показатели Пенсильванского вокзала, но и всей широко разветвленной системы дорог компании, что тянуло за собой вниз даже более-менее прибыльные маршруты.
Вокзал стал сокращать персонал, полностью урезал расходы на поддержание внешнего вида. Краевед и писатель Лоррен Диль вспоминала, что к середине 1950-х фасады вокзала, когда-то «безукоризненно чистые», почернели и все сооружение стало напоминать «пугающую, темную гробницу».
Пенсильванская компания усиленно искала варианты с продажей или арендой территории вокзала и в итоге продала право на пользование территорией компании «Мэдисон-сквер-гарден», которой как раз было нужно место для новой спортивной арены. В 1961 году вышел пресс-релиз, объявлявший, что над путями и терминалами Пенсильванского вокзала будет построен спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден».
Не все из релиза поняли, что это означает снос всех наземных корпусов старого вокзала и, по сути, полное уничтожение «самого возвышенного выражения корпоративной архитектуры, когда-либо созданного в Америке».
«Нужно понимать, что в то время не было никакого закона о сохранении памятников культуры, — вспоминала краевед Лоррен Диль в документальном фильме PBS. — Его не было в городских документах, нигде ничего не было, чтобы гласило — нельзя трогать это здание. Хотя вокзал принадлежал стране, принадлежал каждому из нас, он в то же время был и частной собственностью Пенсильванской железнодорожной компании, и они были вправе делать с ней все, что захотят. Они и сделали, уничтожив ее».
Неравнодушные активисты бросили клич о спасении вокзала, но на митинг вышло жалкое количество — всего 200 человек. Шедевр американской архитектуры, «Ворота Нью-Йорка», самый величественный зал ожидания в мире, сооружение, которое могло нравственно и эстетически воспитать десятки поколений, — все это оказалось никому не нужным.
Снос продолжался три года, и к началу 1967 года от наземных корпусов ничего не осталось. «Мэдисон-сквер-гарден» был достроен в 1968 году, а новый вокзал Пенн-стейшн обосновался под землей, на путях и платформах старого вокзала, в тесном подвальном помещении.
Лучше всего разницу между старым и новым вокзалом выразил историк архитектуры Винсент Скалли: «Со старого вокзала ты входил в город как Бог. С нового ты прошмыгиваешь как крыса». Нью-йоркская журналистка Ада Луиза Хакстейбл назвала снос «окончательным приговором ценностям нашего общества».
«Окончательный приговор выносится ценностям нашего общества. Любой город получает то, чем восхищается, за что готов платить и, в конечном счете, чего заслуживает. Даже когда Пенсильванский вокзал еще стоял, мы не могли позволить себе содержать его в чистоте. Мы хотим и мы заслуживаем архитектуру консервных банок. И нас, вероятно, будут судить не по памятникам, которые мы возводим, а по памятникам, которые мы разрушаем».
В новом вокзале, «вонючем и тесном», подвальном помещении, пассажиры толкались больше 50 лет, пока в 2020-х Пенн-стейшн не перенес зал ожидания наверх, в здание старой почты Джеймса Фарли, прекрасное сооружение 1914 года в стиле бозар, с величественными колонными фасадами. Правда, ждут пассажиры не совсем в нем, а в новых стеклянных атриумах, устроенных во дворе почты. Конкорс же и терминалы по-прежнему представляют собой жалкое зрелище по сравнению со старым вокзалом.
Закончить материал хотим подборкой комментариев простых американцев на сайте New York Times. В 2017 году там выходила статья о Пенсильванском вокзале, и люди под ней горячо обсуждали снос и проблемы современной культуры.
Пользователь al miller: «Редко когда столь прекрасное, величественное и вдохновляющее здание заменяло такое бездушное, уродливое и бездарно спроектированное чудовище. Если вы когда-нибудь были на Пенсильванском вокзале и смотрели на старые фотографии, вы удивлялись, как такое могло произойти. Даже с учетом жадности, взяточничества и мошенничества в это трудно поверить».
Think: «Было время, когда проектирование и строительство зданий основывалось на предпосылке, что сооружение должно прослужить поколениям. Похоже, этот принцип за последние полвека улетучился, и теперь мы имеем здания, которые выглядят качественными, но на самом деле построены из самых дешевых материалов, чтобы максимизировать прибыль.
Когда мы строим, давайте думать, что мы строим вечно. Пусть это будет не только для сиюминутного удовольствия или пользы. Пусть это будет такая работа, за которую наши потомки будут нам благодарны; и давайте думать, кладя камень на камень, что настанет время, когда эти камни будут считаться священными, потому что наши руки прикасались к ним, и люди, глядя на их труд и созданную ими сущность, скажут: «Смотрите! Это сделал для нас наш отец». — Джон Рёскин».
Cactus Bill: «Хотя я бывал на Пенсильванском вокзале только раз в год, я влюбился в это место. Мне нравилась внушительная атмосфера этого величественного здания, звуки и запахи величественного памятника американской этике, который он олицетворял для меня и всего мира. В середине и конце 60-х в американской жизни происходило так много всего, в основном негативного. Решение разрушить Пенсильванский вокзал вызвало во мне эмоции, которые раньше я испытывал только при потере домашнего любимца».
Ken Hopper: «Уничтожение Пенсильванского вокзала было актом вандализма, сравнимым с тем, что сейчас делает Талибан*. Это печально, ведь мы, как ни крути, являемся мировыми лидерами».
Paul: «Сегодня, пожалуй, трудно поверить, что в 1962 году митинг в защиту Пенсильванского вокзала собрал всего 200 человек. Но не будем забывать о клейме, которое когда-то наложили на защитников памятников архитектуры. Их считали стариками, стоявшими на пути прогресса, процветания и рациональных действий. Шушерой, разглагольствовавшей о прошлом, которое большинство из нас хотело бы забыть.
Они намекали на измену: на мысль о том, что крупные политические деятели, возможно, не так уж и заботятся об обществе. В 1950-х их бы преследовали как подрывников общественного порядка и инакомыслящих (и, по меркам того времени, некоторые из них, несомненно, были подрывниками общественного порядка, а некоторые, вероятно, и инакомыслящими).
Лишь в 60-х градозащитники смогли начать формироваться в движение. Слишком поздно для Пенсильванского вокзала. Когда-то этот вокзал заставлял путешественника почувствовать себя важным, прибывая в Нью-Йорк. Сегодняшний вокзал говорит ему, что Нью-Йорк слишком важен, чтобы заботиться о каком-то путешественнике».
MitchP: «Жаль, что старинный Пенсильванский вокзал был снесен, но я бы предпочел, чтобы 1 миллиард долларов налогоплательщиков пошел на модернизацию существующей инфраструктуры, а не на какой-то тщеславный, жизнеутверждающий проект.
Власти Нью-Йорка сейчас тратят 4 миллиарда долларов на новый мост Таппан-Зи, строительство которого будет финансироваться за счет (прогнозируемого) значительного повышения платы за проезд... Возможно, пассажиры захотят оплатить и заново отстроенный Пенсильванский вокзал?»
Will: «Так легко разрушать. К сожалению, любой болван это сделает. И большинство нью-йоркских «застройщиков» действительно болваны. Жадные, эгоистичные болваны».
Neil: «В детстве я часто бывал на Пенсильванском вокзале — месте, которое вдохновляло меня на мечты! Я часто пытался (но всегда безуспешно) с помощью всех доступных интернет-ссылок и поисковиков узнать список имен идиотов, работавших в советах директоров различных корпораций и ответственных за уничтожение этого шедевра. Не мог же это быть только Аллен Дж. Гриноу. Кто они?»
Jesse: «Мы тратим триллион на бессмысленные войны и не можем выложить миллиард на здание, которым будут пользоваться миллионы? Нам нужно перестроить первоначальное здание по кирпичику».
Bri73: «Жаль, что американские железнодорожные вокзалы такие жалкие, бездушные сооружения. В отличие от них, путешествовать по Европе на поезде — настоящее удовольствие, во многом благодаря их великолепным, просторным вокзалам. «Новый» Пенсильванский вокзал — это действительно клаустрофобный подземный торговый центр».
Bill: «Давайте помнить, что Пенсильванский вокзал — это железнодорожная станция, а не памятник. Жаль, что его снесли, но он разваливался, и никто не хотел вкладывать деньги в его спасение. PANY тратит миллиарды на станцию, которая будет обслуживать очень немногих. Лучше построить железнодорожную станцию, а не архитектурный шедевр, который не выполняет свою функцию — вроде старого терминала Pan Am, построенного для другой эпохи».
Ответ пользователю Bill от Bill Clarke: «1. Здание может быть одновременно и железнодорожной станцией, и памятником; предыдущее здание было и тем и другим. 2. Последняя прогнозируемая стоимость составляет 1 миллиард долларов, а не «миллиарды». И эти затраты не будут «пустой тратой», если они обогатят и облагородят город и людей, которые пользуются им на протяжении поколений. Человеческий дух жаждет большего, чем просто функциональность; если бы это было не так, никто бы не был недоволен нынешним вокзалом. 3. Он будет обслуживать не «очень немногих», а 600 000 пассажиров ежедневно; это самая загруженная транзитная станция в стране».
Eclectico: «Каждый раз, входя в Пенсильванский вокзал, я хмурюсь от отвращения к его деградации, к его подчинению этому памятнику Мамоны, «Мэдисон-сквер-гарден».
C. Christensen: «Надеюсь, что город Нью-Йорк когда-нибудь поумнеет и осудит это отвратительное чудовище 1960-х годов — «Мэдисон-сквер-гарден»! Уничтожение Пенсильванского вокзала, безусловно, было одним из самых глупых решений, когда-либо принятых Нью-Йорком. Самым мудрым поступком было бы избавиться от «Мэдисон-сквер-гарден». Мы восстанавливаем Пенсильванский вокзал в достойном неоклассическом стиле на прежнем месте. Я часто пользуюсь «новым» Пенсильванским вокзалом, и его запах, грязь, толпы и бардак действительно заставляют меня чувствовать себя канализационной крысой!»
Doug Giebel: «Те из нас, кто помнит Пенсильванский вокзал как шедевр, и те, кто знает его только по фотографиям, должны согласиться с тем, что видным (даже успешным) финансистам и политикам редко — если вообще когда-либо — следует доверять судьбу исторического искусства и архитектуры. К сожалению, без строгих правил и законов, подкрепленных образованной и решительной общественностью, наши оставшиеся исторические сокровища будут все чаще приходить в упадок. Утраты будут оправдывать экономической необходимостью, и результаты будут разрушительными. Наши государственные и частные образовательные системы не смогли воспитать и привить сострадательное видение тем, кто стремится к большим целям в жизни, не понимая важности и смысла прошлого».
JIm: «Я благодарен Жаклин Кеннеди-Онассис, потому что без нее Центральный вокзал ждала бы та же участь. Пенсильванский вокзал был прекрасным зданием, но его заменили самые безвкусные сооружения — «Мэдисон-сквер-гарден» и «Уан Пенн Плаза».
John Bartle: «Тот, кто помнит старый Пенсильванский вокзал, никогда не сможет смириться с утратой, даже спустя пятьдесят лет. Его разрушение — это личное, затрагивающее самые глубокие слои человеческой души. Старое здание почты, как бы ни было перепроектировано для пассажиров, никогда не сможет заменить его. И фотографии нынешнего вокзала — печальное свидетельство человеческой глупости».
* Движение «Талибан» было признано террористическим и запрещено в РФ, Верховный Суд РФ постановил приостановить запрет на его деятельность 17.04.25 г.
Kimi_
Школы героев это не самое страшное, а может даже и не самое плохое. Но вырубают парки, убирают стадиончики, где играли подростки, убирают скверы, что-бы поставить очередной ТЦ. Коих стало уже немеренно. А тут очередной бред. Кому какое дело, что постороили или заменили в другой стране. По своей нужно покататься и посмотреть. А то эти внутримкадыши, дальше МКАДа бояться выезжать.
15.11.2025
Cray
так сша тока может уничтожат и бомбить чужие страны ,чего удивляться что они снесли старинное здание
15.11.2025
Petr Bitkin
И было всё тогда непостижимо: Откуда брались сила, воля, власть?.. Моя душа, как колесо машины, Переминала миллионов страсть... И лишь потом, весною... В 45-м. Он прошептал мне тихо, "на ушко": "Ты был моим Послушником. Солдатом. И твой Покой уже недалеко!" Иосиф Сталин (Джугашвили), январь 1953.
15.11.2025
Petr Bitkin
Я лучше белянина послушаю: "Го-ород на Вольной Невой... город нашей славы ТРУДОВОЙ, а не коврижки кушать... :) Выкапывать эту хрень позабытую :) Слава товарищу Сталину, что Кирова не позабыл. И расследовал , хи :) Послушник (Великая Отечественная война) Поговорим о Вечности с тобою?.. Конечно, я во многом виноват... Но Кто-то правил и моей судьбою - Я ощущал тот Вездесущий Взгляд. Он не давал ни сна мне, ни покоя, Он жил во мне и правил свыше мной. И я, как раб Вселенского Настроя Железной волей управлял страной. Кем был мой тайный Высший Повелитель? Чего хотел Он, управляя мной? Я, словно раб, судья и исполнитель Был всем над этой нищею страной. И было всё тогда непостижимо: Откуда брались сила, воля, власть?.. Моя душа, как колесо машины, Переминала миллионов страсть... И лишь потом, весною... В 45-м. Он прошептал мне тихо, "на ушко": "Ты был моим Послушником. Солдатом. И твой Покой уже недалеко!" Иосиф Сталин (Джугашвили), январь 1953.
15.11.2025
Petr Bitkin
Спицальна. Для Авечкина. Может, расплодится мистически... третьяка им ишо б...
15.11.2025
Vasya StruZhkin
Неизлечимо болеете
15.11.2025
МаратХ
Жил-был лес. Он видел динозавров и перезимовал Ледниковый период. А Олимпиаду Сочи-2014 не пережил. Самшит колхидский — реликтовое растение.
15.11.2025
alexb2025personal
Я не воспринимаю, как иронию. Ну такая вот страна Америка. Страна, где хорошо работать, когда есть хорошая профессия. И плохо жить. Насчет еды - в Техасе в больших городах из супермаркетах - лучшая. Рестораны отличные есть и в Бостоне, и в Калифорнии, мне очень нравились в Хьюстоне. Если говорить о сносе, то у нас в Арлингтоне (Техас) построили стадион. Там был редкий гадюжник, теперь поле из парковок. Этим людям дали деньги - и что: новое жилье не купить на эти деньги, работали они на GM, а теперь дальше ездить. В общем-то глаза загорелись, когда посветили деньги, а дальше-то что. Тут жизнь весьма интересная и совсем другая. У меня профессия нормальная. Но любить я люблю и вообще все дороже,чем было.
15.11.2025
сакс_КТ
Здание вокзала было, конечно, монументальным. Тут не отнять. Но называть его красивейшим в 20 веке? Это надо очень прихотливым вкусом обладать.
14.11.2025
Anna Sergeeva
Хорошая статья!
14.11.2025
esdeminov
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо.
14.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Исраилевич, т.е. ты - самая настоящая каноническая жытобантера.
14.11.2025
Фирсыч
Правильно! Принимает 1, 2 и 4 каналы, остальные нам не нужны!
14.11.2025
Фирсыч
Ужас!!! И как вы там живёте? Хорошо, что я не в Америке живу!
14.11.2025
Фирсыч
Обалдеть? А в СССР перед войной немцев расстреливали и ссылали, хотя они и их предки родились и жили в России со времён Петра, и даже раньше. Родителей моего отца расстреляли, его со старшим братом отправили в детдом. Повезло. Во время блокады Ленинграда, маленьких детей из детдомов раздавали семьям ленинградцев, поскольку прокормить их в детдомах не могли. Моего отца приютила украинская семья. После блокады его усыновили. Благодаря им я появился на свет.
14.11.2025
Фирсыч
Даже не хочу комментировать...
14.11.2025
Фирсыч
Ага, при этом вся семья жила у тупых, сам Задорнов имел там "зелёную карту", да и помер, не на родине в Прибалтике, а у тупых...
14.11.2025
Фирсыч
"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льётся в рот."
14.11.2025
ЧикиБегиристайн
Хороший материал, а история грустная. Погоня за баблом не должна затмевать все остальные ценности. Красивая архитектура ведь еще и вдохновение для людей. Почему-то это понимали сто лет назад, а потом забыли.
14.11.2025
Klim11
адово плюсуюсь графф табуреткин.
14.11.2025
Klim11
Ржунимагу. Да здание снесли т.к. отпала нужда в таком большом тем более втором вокзале. Оставили такой " Гранд централ" примерно в получасе хотьбы. Да сам волзал тоже остался просто уже на нижний уровень. Медисон не только спортивная арена, а и место проведения всяких другим мероприятий место козырное Бродей и 30. Пы.сы. А как быть с кучей здании которые посносили в сране родных осинок начиная с басейна им. Москвы?
14.11.2025
Knockouter
История, которую нам навязывают - ложь! Достаточно непредвзято посмотреть на этот архитектурный шедевр. На фото видно, как это здание масштабами и своей философией отличается от всего окружающего. Единый архитектурный стиль по всему миру. Внутри, люди кажутся просто крошечными на фоне всего этого пространства. Нет ни одной фото строительства этого вокзала, т.к они его не строили, а унаследовали! И это, буквально во всём, что нас окружает! Пора просыпаться и не пребывать в состоянии потребительского быдла. Мейнстрим -яд!
14.11.2025
vit 72
Ньюйоркское метро само эффективное метро в мире.
14.11.2025
Pol Pol
Про тот Нью - Йоркский вокзал не скажу, не бывал, но Медсон, для спртсменов и музыкантов .... любого разлива, это ЗНАКОВОЕ МЕСТО, что б там этот парень тут не писал. Все ... хотят там быть и там выступать и почитают это ... за честь ! Но не каждого дурака ... туда и пускают ! А что касаемо "консервной банки" так ему, этому идиоту, пора бы уяснить, что американская консерва, спасла миллионы голодающих россиян, во время 2 мировой войны, особенно фронтовиков .... да и не только их ! Так что ... кто б подшучивал над американской консервной банкой, да тока не вы !
14.11.2025
Жорж Вартанов
Я до сих пор смотрю телевизор Славутич! Монументальный с душой, и не собираюсь менять его на какой то безвкусный и бездушный 4к телевизор
14.11.2025
alexb2025personal
В Америке вообще-то принято все сносить через 50 лет. Правда, старых домов тоже много, в основном в негритянских и мексиканских районов. И то иногда кому-то оказывается нужен район и тогда собственникам что-то платят выше рыночной стоимости и весь район к черту сносят.
14.11.2025
Scallagrim
Да. Сердце за Россию изболелось. "Ночью встану у окна И стою всю ночь, без сна. Все тревожусь о России, Как там, бедная, она?" (с)
14.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Топа - куртуазный дрочергэй?
14.11.2025
sergsteed
ротенбергам расскажите:wink: очередной опус про соринку в чужом глазу и бревне в своём
14.11.2025
Vasya StruZhkin
болеете?
14.11.2025
Пан Юзеф
Правда? В Америке негров линчвали?! Ничего себе...
14.11.2025
dinela
Простите,кто на ком стоял?И зачем мне эта хрень про пиндостан?
14.11.2025
андрей андреев
это же пиндосье. Сейчас мало кто из молодежи знает, но они до середины 60-ых негров линчевали. Те, убивали без суда и следствия, только потому что человек негр.
14.11.2025
LORDIS
Спасибо, Никита, за познавательную статью! Не знал об этом факте - вокзал был, действительно, потрясающим, судя по фото! Продолжайте рассказывать про сами места, где будут проходить / проходят знаковые спортивные события, и их ауру. И не обращайте внимание на всякие жёлчные высеры. Неудовлетворенных и ограниченных не надо замечать
14.11.2025
MARAFONEZ
В спортивной газете про архитектуру пишут.. скоро будут про сношение слонов рассказывать
14.11.2025
Князь Болтконский
Собянину это не показывайте
14.11.2025
Топотун
Топв фапает на тебя, Дуб !
14.11.2025
Millwall82
вполне возможно новое гетто для евреев, или как левак новый мовзолей для себя любимого) конечно ничего он не сделает, это популист-демократ крайне сдержанный системой сдержек и противовесов. Даже здании не в силах снести, только через суды и бюрократические процедуры. То что даже муслимы уже побеждают на выборах, это обратная сторона левой повестки. Все же NY более христианский город.
14.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Топа сам латентная вата. Ему снятся булочки-жопки по 3 коп и он фапает на фотку Элеоноры Беляевой из журнала "Советский экран".
14.11.2025
Пан Юзеф
Сюрприз для фошизда! А так вообще нормальный вратарь был.
14.11.2025
Костариканец
Мне тож нравиццо старый фильмец, там где монстр как дино бегает, а не плетётся как будто сто лет не срамши.
14.11.2025
Костариканец
В "Годзилле" красиво грохнули "МСГ".
14.11.2025
Солёный
Качестве чего? Обертки или функционала?
14.11.2025
Adiоs Amigos R
Миром правят собаки
14.11.2025
Топотун
Если водитель собственноручно установил на своем автомобиле номерной знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему может быть назначено административное наказание.
14.11.2025
Adiоs Amigos R
Что не до смерти — то ложь
14.11.2025
Топотун
Пусть злые собаки играют в садах, Серёжа !
14.11.2025
Корнелий Ш
Классная статейка.
14.11.2025
Топотун
Вата, кто эти люди, на которых ссылается секс ? Doug Giebel, Eclectico, JIm..Джима Игнатова знаю...
14.11.2025
Топотун
Видно.
14.11.2025
hottie
Горшенин бы лучше покатался по городам России. У нас парки вырубают ради каких-то ненужных школ героев и прочей лабуды. А там вместо одного здания стало другое.
14.11.2025
Топотун
В моське в метро пару дней назад бабка столкнула под поезд девочку за то что та громко разговаривала :(
14.11.2025
Топотун
У нас в метро Дворцы и Гордость, а у Вас ?
14.11.2025
Топотун
Топа хочет к тебе приехать, говорят у вас дороги гуано :(
14.11.2025
Топотун
Экспорт нефти из черноморского порта Новороссийска был временно прекращен после атаки беспилотников, передает Reuters со ссылкой на два источника. Поставки сырой нефти в направлении порта также приостановлены. ___ Что скажут Фобия, Апрель и третий ?!
14.11.2025
Andre_Saratov
Заготовка сценария "США, которую мы потеряли?"
14.11.2025
Топотун
Рассказал он все это и умер.
14.11.2025
Топотун
Нам много до чего элиенского есть дело, казка !
14.11.2025
Топотун
Вате не по на пиндосов, Топе ПО !
14.11.2025
Berkut-7
Арена МСГ похожа на карбюратор от движка )) здание конечно уродливое если его рассматривать как архитектуру , очень уродливое , но зато строить его было дёшего и практично ....вокзал конечно был прекрасен , вообще здания с колоннами всегда выглядят эпично , величественно , а в наши дни любое здание лучше облепят стеклом сверху до низу, чем построят красивое здание с колоннами, посмотрите например на торговые центры, ну просто урод на уроде едет и уродом погоняет , разве это архитектура ? это психическое отклонение,а не архитектура.
14.11.2025
Сказо4ник
Андреас К?пке) Немецкий голкипер. Про Беленина он не в курсе, думаю))
14.11.2025
Adiоs Amigos R
Хороший документальный фильм от ВВС, тоже смотрел.
14.11.2025
Сказо4ник
Мечеть он построит)) что в целом неплохо)
14.11.2025
Сказо4ник
Нам то какое дело до Нью Йоркских вокзалов?) Захотелось и снесли, но зная менталитет пиндосов, то скорее всего из-за бабок.
14.11.2025
Adiоs Amigos R
На месте «Мэдисон-сквер-гарден» стоял самый красивый вокзал XX века. Как США могли снести его ради консервной банки? --------------------- Так на этот вопрос телезрителей от команды знатоков ответил ещё Михаил Задорнов.
14.11.2025
Dolphin75
От нашей милиции не убежишь!
14.11.2025
IQ-87%
Это и есть единственный верный путь и пора всем это осознать-пусть умрут все- и это не должно волновать совсем -а новый вокзал останется
14.11.2025
Костариканец
В "Годзилле" красиво рас)(ирачили "МСГ" бомбовым ударом!
14.11.2025
Пан Юзеф
Пусть принимают наши реалии. Или умрут.
14.11.2025
IQ-87%
Видно вы очень далеки от тамошних реалий -это кощунство
14.11.2025
Пан Юзеф
Так на памятнике мы ее белой сделаем.
14.11.2025
IQ-87%
Сена подкладывать может только белый человек - а то обвинят в рассизме и поддержке рабства-думаете что пишите
14.11.2025
Секир-башка
Я все-таки мастер спорта по шашкам.
14.11.2025
Пан Юзеф
Только шоб Буденный на коне был! А Анджелка эта коню типа сена подкладывала. Вдоволь, целую охапку.
14.11.2025
Scallagrim
А тебе что важно, шашечки или ехать?
14.11.2025
IQ-87%
И Буденого в обнимку-им арт хаус дорог
14.11.2025
Scallagrim
"ак США могли снести его ради консервной банки?" --- Бездуховность дэтэктэд. Щщитаю, это вокзал надо воссоздать у нас в Москве. На месте Кремля.
14.11.2025
Секир-башка
Сейчас новый мэр в Нью-Йорке. Может он исправит ситуацию. Снесет к чертям этот грёбанный Мэдисон и построит новый вокзал, а вокруг него будет гигантский сад. Я верю в это.
14.11.2025
Секир-башка
Дело не в количестве, а в качестве.
14.11.2025
Солёный
500 станций у них метро.
14.11.2025
Пан Юзеф
Не-не-не. Горшенин хитрый, козырёк ножницами закруглил, чтобы факт кражи нельзя было доказать.
14.11.2025
Пан Юзеф
Буденный лучше все-таки.
14.11.2025
Dolphin75
Не, у кепки Белинни козырёк прямой, а у Горшка - закруглённый. Другая кепка кароч
14.11.2025
Пан Юзеф
Удивляет другое. Понастроили пиндосы у себя всякого говна, а мы об этом читать должны? Неее... Не будем. Лучше про какие-нибудь стройки в России пусть пишут. Или про польские. У нас в Варшаве недавно прямо на Ратушной площади монумент отгрохали "Ньежнишчальни довудца Буденный на коню". Почему об этом не пишут?
14.11.2025
IQ-87%
Ну не знаю-я бы поставил доктора Хайдера -можно в обнимку с Анджелой Дейвис -масштабом 10 к одному-заслужил
14.11.2025
Аргус
Снесли и снесли, нам какое дело вообще до этого? Все не сохранить ,в любой стране такие вещи происходят.
14.11.2025
Пан Юзеф
На месте вокзала надо было возвести Памятник жертвам Революции 1905-го года. А не дурацкий "Мэндисон-сквер".
14.11.2025
Секир-башка
А какое у них метро в Нью-Йорке? И сравните его с нашим.
14.11.2025
Djin Ignatov
А сколько у нас в Москве было уничтожено и разграблено ? Взять одно только при Лужкове было уничтожено сотни старейших особняков и мест культурного наследия ! Сколько он получил БАБЛА только за Петра 1 которого всучили в город не имеющий к нему никакого отношения ! А сколько Сталин уничтожил храмов и соборов в Кремле ? Я не говорю про храм Христа Спасителя ! А недавно установили памятник Владимиру на Боровицкой площади с 4-х конечным КАТОЛИЧЕСКИМ крестом !!! Кто за это получил ?
14.11.2025
IQ-87%
И вообще если консервная банка становится символом их исскуства -о чем вообще говорить-пусть вообще разрушат все вокзалы -будем только рады
14.11.2025
IQ-87%
Может главный пойдет на повышение -а свято место пустым оставить ни как нельзя-вот молодеж и старается
14.11.2025
IQ-87%
Любое комеди клаб обзавидуется-дружно встанем за сохранение исторических ценностей америки -а про талибов -наших друзей-как посмели -и не плохо бы что то про церкви -водохранилища и еще много чего в любимой стране наивкуснейшего пломбира вспомнить
14.11.2025
Пан Юзеф
Фотки того, как Горшенин ворует кепку у Белинина? Мне это вообще не интересно. Пусть полиция смотрит.
14.11.2025
ОstWa11
фотки хотя бы пролистай
14.11.2025
ОstWa11
Как США могли снести его ради консервной банки? - аффтара СЭ забыли пиндосы спросить, что им делать :joy:
14.11.2025
Пан Юзеф
Статью не читал, ибо: - похер, что там у пиндосов - разрушили вокзал ради консервной банки потому, что у пиндосов нет стиля и понимания истинной красоты. А вот тот факт, что Горшенин спёр кепку у "Кепки" Белинина, откровенно настораживает.
14.11.2025
Симон Вирсаладзе
Чаво? Что за бессмысленный набор слов и инфы из Гугела? Горшенин вновь вырывается вперёд в битве за титул самого достойного наследника шефа Шамонаэ )) И это бесстыдно на главную тащат!
14.11.2025