История Мэттью Перри: биография звезды культового сериала «Друзья»

Актер ушел из жизни в 54 года.

Мэттью Перри

Дата рождения: 19 августа 1969

Место рождения: Уильямстаун (штат Массачусетс), США

Рост: 183 см. Вес: 82 кг

Начало карьеры: 1979 год

Дата смерти: 28 октября 2023

Детство и юность Мэттью Перри

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс (США). Его отец Джон Беннетт Перри был актером, мать Сьюзан Мари — журналисткой из Канады. Родители развелись очень рано, практически сразу после рождения мальчика. Мэттью вместе с мамой перебрался в Оттаву (Канада). Здесь женщина устроилась на должность пресс-секретаря главы правительства Канады и второй раз вышла замуж — за тележурналиста Кейта Моррисона. В этом браке родились еще четверо детей — Эмили, Кэйтлин, Вилли, Мадлен.

В Оттаве Перри пошел в престижную школу в фешенебельном районе Рокклифф Парк, а после ее окончания стал обучаться в частном колледже Эшбери. В юности будущий актер посещал театральный кружок и занятия по теннису.

Мэттью Перри (в центре) в детстве. Фото Global Look Press

Спорт в жизни Мэттью Перри

В юности Перри несколько раз побеждал на теннисных турнирах среди юниоров и мечтал построить спортивную карьеру.

«Учить меня теннису начал дед, когда мне было четыре. В восемь я уже знал, что могу его обыграть, но подождал до десяти. Я играл по восемь-десять часов каждый день и часами стучал об стену, представляя себя Джимми Коннорсом. Я играл со стеной на счет, и каждый мой удар был Коннорсом, а каждый отскок от стены — Джоном Макинроем. Я бил по мячу перед собой, проводил по нему струнами и закидывал ракетку за себя, будто убирая ее в рюкзак», — написал Перри в автобиографии.

Теннис помогал мальчику спастись от домашних проблем. У него не складывались отношения с матерью, которая уделяла все свое внимание новой работе и семье, забыв о первом сыне.

«Я был уверен, что ничто не помешает мне однажды выйти на корт Уимблдона, скромно кивая восторженным фанатам. Потом я разомнусь перед пятисетовым матчем с Макинроем, терпеливо пережду его очередную тираду в адрес чопорного британского судьи, а в конце пробью обводящий бэкхенд по диагонали и выиграю турнир. Потом я поцелую золотой кубок и пригублю ячменный лимонад. Вот тогда уж мама обратит на меня внимание», — признавался актер.

Юный Перри тренировался в клубе Роклифф в Оттаве, где преимущественно играли пенсионеры. В 15 лет подросток переехал в США к своему отцу, парень мечтал поступить в известную академию Ника Боллетьери. Но в итоге юный Мэттью забросил спорт и сосредоточился на актерской карьере.

«Только оказавшись в Лос-Анджелесе, я сразу понял, что не стану серьезным теннисистом. Помню, папа и его молодая семья приехали посмотреть на меня. В своем первом матче я не выиграл ни одного очка», — вспоминал актер.

Также Перри был большим фанатом хоккея, ведь вырос он в Канаде. Уже став известным актером, он часто посещал игры НХЛ и даже снимался в промороликах лиги.

«В 5 лет мне подарили первую пару коньков. В Канаде постоянно жаловались на холод. Но при этом все играли в хоккей. Однажды мы с мамой пошли на матч «Торонто» против «Монреаля». Конечно, «Лифс» проиграли, потому что «Канадиенс» всегда выигрывали. И мы ненавидели их за это. Мы ненавидели великого Кена Драйдена, Ги Лефлера и Ларри Робинсона. И в те годы я впервые увидел, как Бобби Орр брал шайбу за своими воротами, обводил пятерых ребят и забивал под перекладину. И в его честь я всегда выбирал четвертый номер, во что бы ни играл. Хоккей подарил много прекрасных воспоминаний», — сказал актер в речи на церемонии ESPY Awards, на которой одной из ВИП-гостей в зале была российская теннисистка Мария Шарапова.

В том же выступлении на вручении премии телесети ESPN ведущим спортсменам и командам и за лучшие моменты в соревнованиях за год Перри перечислил свои хоккейные воспоминания: «Плохие парни из Филадельфии», Супер-Марио [Лемье], Марк Мессье кричит с Кубком Стэнли в «Мэдисон Сквер Гарден». «И Уэйн Гретцки, Уэйн Гретцки, Уэйн Гретцки. Хоккей, нам тебя всегда не хватает».

Мэттью Перри на матче US Open между Сереной Уильямс и Каролин Возняцки. 2011 год. Фото Global Look Press

Актерская карьера Мэттью Перри

Еще во время обучения в театральной школе Перри приглашали на кастинги. Начинал молодой актер с участия в театральных постановках. Он играл в таких успешных спектаклях, как «Наш город», «Звуки музыки» и «Чудотворец». Так, во время одного из показов его заприметила звезда Голливуда, обладательница «Оскара» Пэтти Дьюк. Актриса высоко оценила его импровизацию и талант комика. Это позволило обратить на него внимание режиссеров комедий.

Одной из первых ролей Перри в кинематографе была в ситкоме «Чарльз в ответе» (1985). После этого он снялся в мелодраме «Серебряные ложки» (1986). Первую главную роль он получил в 1987 году в сериале «Второй шанс».

Затем были такие работы, как «Танцы до рассвета» (1988), «10 из нас» (1988), «Пустое гнездо» (1989) и «Создатели тени» (1989). Но известности и большого успеха они не принесли. Все изменилось в начале девяностых. Именно в этот период за Перри прочно закрепилось амплуа комедийного актера. Он принял участие в сериалах «Кто здесь босс?» (1984-1992), «Беверли-Хиллз, 90210» (1991).

В 1994 году Мэттью Перри ожидал триумф, он начал сниматься в культовом сериале «Друзья» (1994-2004) вместе с Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером. Узнаваемая роль неудачника Чендлера Бинга стала визитной карточкой актера. Ситком выходил на протяжении 10 лет, в нем не обошлось без спортивных сцен с участием любителя хоккея и тенниса — в частности, он в компании друзей ходил на игру «Рейнджерс» с «Питтсбургом».

Участие в культовом комедийном сериале помогло получить роли в таких фильмах, как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Почти герои» (1998) и «Танго втроем» (1999).

Высокие оценки кинокритиков и зрителей получила работа Перри в комедии «Девять ярдов» (2000), где актер предстал в образе стоматолога Николаса Оза Озерански, который жил по соседству с киллером Джимми Тадески (Брюс Уиллис). В 2004 году вышел сиквел картины.

Помимо комедийных персонажей Перри периодически играл и драматических. Например, в политической драме «Западное крыло» (1999-2006). В ней он исполнил роль сотрудника Белого дома. Актера впервые номинировали на «Эмми». В 2006-м со звездой «Друзей» вышла драма «История Рона Кларка», Мэттью перевоплотился в учителя трудных подростков. За эту роль он был номинирован на «Золотой глобус» и «Эмми».

На счету Перри также такие работы, как «Папе снова 17» (2009), «Город хищниц» (2014), «Интернет-терапия» (2015). В 2021-м на телеканале NBC вышел специальный выпуск «Друзья: Воссоединение». Одной из последних работ Мэттью стала роль в фильме «Не смотрите наверх» (2021), где он сыграл вместе с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе.

Съемки сериала «Друзья». Фото Global Look Press

Личная жизнь Мэттью Перри

Перри входил в топ-50 самых красивых людей планеты по версии журнала People. У него было много поклонниц, однако голливудский актер всегда тщательно скрывал свою личную жизнь от общественности. Известно, что он не был женат и у него нет детей. Ему приписывали романы с актрисами Джулией Робертс, Кортни Кокс, Лорен Грэм и Ясмин Блит.

Перри состоял в долгих отношениях с актрисой Лиззи Каплан (с 2006 по 2012 год), известной по фильмам «Дрянные девчонки» (2004), «Монстро» (2008) и «Иллюзия обмана 2» (2016). В 2019 году папарацци застали Мэттью в объятиях новой возлюбленной, ей стала агент и продюсер Молли Гурвиц. Девушка младше актера на 22 года. В 2021-м пара обручилась, однако из-за вредных привычек звезды Голливуда до свадьбы дело так и не дошло.

Болезнь Мэттью Перри

Перри много лет боролся с наркозависимостью. В 1997-м его определили на лечение в специализированную клинику, куда он поступил с критическими показателями. Его вес составлял 66 килограммов при росте 183 сантиметра.

В 2001 году звезда комедий находился в реабилитационном центре из-за пристрастий к алкоголю и затянувшейся депрессии. У актера были проблемы с памятью, вследствие чего он даже не помнил три года съемок сериала «Друзья». В клинике он оказался снова в 2015-м.

Пагубные привычки сильно сказались на здоровье Перри. В 2018 году ему диагностировали острую перфорацию ЖКТ, Мэттью перенес сложную операцию. Из-за этого он несколько лет ходил с калоприемником. В 49 лет он был на грани смерти из-за осложнений после разрыва толстой кишки, две недели провел в коме. Впоследствии он перенес около 14 операций.

О своих проблемах с наркотиками и алкоголем Перри поделился в книге «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», которая была опубликована в 2022 году. В биографии он признался, что более 65 раз проходил детоксикацию, 15 раз лежал в рехабах, посетил 6 тысяч встреч анонимных алкоголиков.

Смерть Мэттью Перри

Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Издание TMZ сообщает, что личный помощник звезды «Друзей» нашел его мертвым в гидромассажной ванне в особняке в Лос-Анджелесе. Незадолго до смерти он играл с друзьями в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса для двух или четырех игроков).

Полиция проводит расследование, официальная причина ухода Перри из жизни пока не названа. Однако известно, что признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, у актера произошла остановка сердца, из-за чего он утонул. В доме не было найдено наркотиков.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Лос?Анджелесом» и «Вегасом» 29 октября фанаты исполнили заглавную песню из сериала «Друзья» — так клуб отдал дань памяти актеру. Свои соболезнования выразила «Оттава», которая разместила видео со звездой «Друзей» в свитере «Сенаторз», и многие другие.

Мэттью Перри. Фото Global Look Press

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