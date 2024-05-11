Матыцин уходит. Кресло министра спорта может занять губернатор Хабаровского края

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Четырехлетнее пребывание Олега Матыцина в должности министра спорта России подходит к концу. 59-летнего мастера спорта по настольному теннису нет в новом списке правительства страны, который премьер Михаил Мишустин внес на утверждение в Госдуму РФ. Предполагается, что Матыцин перейдет на другую работу, а его место займет Михаил Дегтярев. 42-летний мастер спорта по фехтованию в данный момент занимает пост губернатора Хабаровского края, а ранее возглавлял комитет по физической культуре и спорту Госдумы и федерацию фехтования Самарской области. Но главное, Дегтярев — активный член ЛДПР, что является для нашего министра совсем нетривиальным фактом.
Общеизвестно, что пост руководителя комитета по физической культуре и спорту Госдумы по традиции занимает член ЛДПР. Таким образом поддерживается баланс между разными парламентскими фракциями. Похоже, теперь этот опыт переносится и на органы государственного управления. Это может существенно повлиять если не на политику министерства, то его риторику. Ведь прежний глава Минспорта Олег Матыцин представлял умеренное крыло наших чиновников и выступал против окончательного разрыва с международными спортивными организации и за поддержку спортсменов, согласившихся на нейтральный статус. Позиция Дегтярева в этом плане может оказаться намного жестче.
Правда, будущий министр последние четыре года был крепко вписан в российскую государственную систему и освоил взвешенные подходы. Тем не менее в прошлом он часто выступал с достаточно необычными инициативами. Например, предлагал запретить в России изображение Санта-Клауса, который «подрывает культурный суверенитет и суверенитет духа». Также озвучивал инициативу заменить бело-сине-красный флаг Российский Федерации на имперский черно-желто-белый, использовавшийся в царские времена. Среди его известных идей — присвоение Москве статуса города-курорта и перекраска Кремля в белый цвет.
В прошлом Дегтярев был призером всероссийских и международных соревнований по фехтованию, с 2009 года — возглавлял федерацию по этому виду спорта в родной Самарской области, был членом президентского совета по спорту, а с 2016 по 2020 годы руководил комитетом по физической культуре и спорту Госдумы. Эту должность он оставил, когда помог своей партии и руководству страны разрешить кризис власти в Хабаровском крае. Предыдущий губернатор этого региона и член ЛДПР Сергей Фургал был арестован по подозрению в организации убийств нескольких местных предпринимателей, что привело к акциям протеста на местах. Дегтярев помог урегулировать эту непростую ситуацию, возглавив край вместо Фургала. Затем Михаил Владимирович при поддержке федеральных властей выиграл и губернаторские выборы.
В качестве депутата, ответственного за спортивную политику, Дегтярев поддерживал идею уголовной ответственности за склонение к допингу (защитил диссертацию по теме «Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте»), выступал за возвращение пива на стадионы, при его активном участии букмекеров обязали направлять пять процентов выручки на спорт. Кроме того, он предлагал расширить российскую футбольную премьер-лигу за счет команд из Белоруссии, Казахстана и Армении. В качестве губернатора Хабаровского края Дегтярев активно поддерживал хоккейный «Амур» и стал членом правления ФХР.
«Помимо опыта работы в должности главы региона, он дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, — отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. — Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы».
«Михаил Дегтярев оказал фехтовальщикам большую помощь в подготовке к Играм-2020 в Токио — именно в Хабаровске мы проводили заключительный сбор перед вылетом в Японию. Он сам приезжал к нам и даже фехтовал, — приводит ТАСС слова президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. — Именно Михаил Дегтярев перерезал ленточку при открытии в сентябре 2018 года Центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках. Он всегда уделял огромное внимание развитию спорта не только у себя в регионе, но и во всей России. Считаю, это достойная кандидатура на пост министра спорта страны».
Что касается итогов деятельности на посту министра Олега Матыцина, то здесь приходится констатировать, что он руководил отраслью в один из самых тяжелых периодов в истории — на фоне бесконечных санкций и в тот момент, когда спорт в информационной повестке во многом ушел на второй план из-за геополитической ситуации в мире. В министерское кресло Матыцин пришел с должности главы Международной федерации университетского спорта (FISU) и некоторое время продолжал руководить этой организацией по совместительству.
В отличие от самого яркого из своих предшественников — Виталия Мутко, — Матыцин вел себя слишком осмотрительно. С одной стороны, это оберегало Минспорта от громких скандалов, с другой — даже заместители министра порой высказывались более рельефно, чем их босс. Для публичной политики подобная тактика заведомо проигрышная. Особенно четко мягкость Олега Васильевича проявилась во время дискуссии о нейтральном статусе и проездке россиян на Олимпиаду в Париж. Минспорта, несмотря на призывы Президента РФ, так и не озвучило официальную позицию по данному вопросу, а на словах призвало спортсменов поступать так, как подскажет им совесть.
Тяжело представить, чтобы подобные суждения прозвучали из уст Михаила Дегтярева. А это значит, что два заключительных месяца подготовки к Играм-2024 пройдут под более зажигательные конкретные комментарии со стороны Минспорта. Будущий министр, кандидатура которого почти наверняка будет утверждена в ближайшие дни, многократно называл себя патриотом родины, выступал в поддержку СВО и критиковал Запад (за что попадал в различные санкционные списки). Другой вопрос, что главным направлением деятельности Минспорта в нынешней ситуации являются не международные спортивные отношения, а внутренняя арена.