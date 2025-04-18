Микроавтобус с детской хоккейной командой протаранил лесовоз. Жуткое ДТП в Пермском крае

Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае

Юные спортсменки ехали со всероссийских соревнований «Золотая шайба».

Днем, 18 апреля, в Пермском крае произошла массовая авария. На магистрали столкнулись микроавтобус, в котором находилась детская хоккейная команда и сопровождающие, легковушка и лесовоз. В результате ДТП пострадали как минимум четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.

Что произошло

Хоккеистки направлялись домой со всероссийских соревнований «Золотая шайба», которые проходили в Чайковском. ДТП произошло около 14.30 (12.30 по Москве) на 142-м километре трассы Пермь — Березники возле села Романово.

По предварительным данным, 63-летний водитель микроавтобуса, превысив скорость, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 38-летний мужчина. От удара легковушка ушла в кювет, а «Мерседес» столкнулся с лесовозом.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевому Минздраву поручено держать состояние получивших повреждения пассажиров на особом контроле.

«К сожалению, пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе дети. Один ребенок и один взрослый госпитализированы, в настоящее время получают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра», — написал он в своем Telegram-канале.

Тренер находится в тяжелом состоянии

Как сообщила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров серьезно пострадал.

«Он находится в тяжелом состоянии. Он сидел впереди», — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чеснокова добавила, что один ребенок также находится в тяжелом состоянии: «Информация оперативно меняется. Врачами принято решение транспортировки наземным транспортом».

Уголовное дело

По факту аварии сотрудники СУ СК Пермского края возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия и транспортных средств, назначаются необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-служба регионального СКР.

Прокуратура Березников взяла на контроль выяснение всех обстоятельств, причин и условий ДТП.

Всероссийские финальные соревнования юных хоккеисток «Золотая шайба» среди команд 2013-2015 годов рождения проходили с 11 по 18 апреля.