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Олимпиада

Сегодня, 12:00

«Вызывают брезгливость». Министр спорта — против менявших спортивное гражданство депутатов. О ком это он?

Министр спорта Дегтярев не понимает россиян, сменивших спортивное гражданство
Отдел спорта «СЭ»
Михаил Дегтярев.
Фото Global Look Press
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Михаил Дегтярев поднял серьезную тему.

Что сказал Дегтярев

Министр спорта России Михаил Дегтярев, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, высказался о российских атлетах, сменивших спортивное гражданство. Он отдельно отметил, что у него вызывают отвращение менявшие его депутаты Госдумы:

— Я бы хотел оттолкнуться от паралимпийцев. Они пока, к сожалению, выступают в нейтральном статусе, но, надеюсь, это изменится, — цитирует Дегтярева РИА «Новости». — Почему так ополчились на наших атлетов, которые поехали в Париж в нейтральном статусе? Я считаю, это несправедливо. У меня, например, вызывают вопросы спортсмены, сменившие спортивное гражданство. Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России. А те, кто выступает в нейтральном статусе, несмотря на все трудности, завоевывают медали, вот их нужно поддерживать. Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость.

Михаил Дегтярев.
Фото Global Look Press

О ком речь

Дегтярев не называл конкретных фамилий. На Олимпийских играх-2024 в Париже выступили около 50 атлетов из других стран, когда-то представлявших Россию на международной арене. Некоторые из них выиграли золото Игр — например, итальянская волейболистка Екатерина Антропова и немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев.

В Государственной думе РФ есть депутат, представлявший Узбекистан на Олимпийских играх, — осетинский борец вольного стиля Артур Таймазов. До 2000 года он выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство: на Олимпиадах в Сиднее и Афинах Таймазов принес Узбекистану две медали — серебро и золото соответственно. С 2016 года Таймазов представляет партию «Единая Россия» в Госдуме. Сам Дегтярев, напомним, ранее был депутатом от ЛДПР.

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Высказывание Дегтярева может отсылать и к властям Якутии и Дагестана, которые чествовали своих спортсменов, побеждавших под флагами других стран. В частности, в 2023 году правительство Республики Саха премировало выступавших на Азиатских играх за Киргизию спортсменов и тренеров. А в августе 2024-го медалисты Олимпиады в Париже из Дагестана получили денежные вознаграждения (до 5 миллионов рублей). Греческий борец Даурен Куруглиев, завоевавший бронзу на Играх, получил в подарок квартиру в Дербенте.

Михаил Дегтярев
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