А также о дружбе с ВАДА, Олимпиаде и возможном матче с Турцией.

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев дал большое интервью телеканалу «Россия 24». Чиновник подвел итоги 2024 года и рассказал об ожиданиях и спортивных планах страны на 2025-й. Собрали самое интересное.

О новогоднем желании

Михаил Владимирович рассказал, что загадает на Новый год: «Возвращение наших спортсменов на международную арену. Других каких-то больших проблем нет. Хочется вернуться на турниры под своим флагом, с гимном России. Мы все для этого делаем и будем делать в следующем году. И обязательно сделаем».

По словам министра, курс на возвращение в мировой спорт в 2025-м будет продолжен: «Конечно, здесь много неизвестного. Но мы курс обозначили и будем им идти, стоя на своем. Особенно в юридическом ключе: то есть не с голословными заявлениями из телевизора, а с конкретными аргументами, это я вам как доктор юридических наук говорю».

Об отношениях с ВАДА

Несколько слов министр посвятил отношениям России со Всемирным антидопинговым агентством. Дегтярев рассказал, что наша страна оплатила членский взнос — это часть дорожной карты по возвращению отечественных спортсменов на международный уровень: «Восстановление нас в правах — этап сложный, по времени растянутый. Это не завтра и не послезавтра. Дорожная карта выглядит очень просто: восстановление РУСАДА, взнос в ВАДА мы заплатили, мы часть этой системы. Это восстановление, признание со стороны Международного олимпийского комитета ОКР».

Михаил Владимирович считает, что финальная цель — не просто возвращение, а проведение в России международных соревнований: «Следующий этап — смягчение рекомендаций и полноценное возвращение с флагом и гимном российских сборных. Заключительный этап — проведение у нас международных соревнований. Это требует серьезной работы. Российские юристы, иностранных также будем нанимать по договорам».

Кроме того, по словам Дегтярева, Россия и ВАДА не враги: «Мы абсолютные союзники с WADA. Соблюдение всех правил, непримиримая борьба с теми, кто детей этим допингом пичкает. Я думаю, что в следующем году ВАДА должно будет провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав».

О восстановлении ОКР

Также у Михаила Владимировича большая надежда на восстановление Олимпийского комитета России в правах — по словам главы ОКР, для этого уже многое сделано: «Я хочу напомнить, что мы, во-первых, привели Устав Олимпийского комитета России в соответствие с Олимпийской хартией. Там были проблемы юридического характера. Это осталось почему-то за кадром. Затмило все избрание руководителя, исполкома и так далее. Мы поправили устав и привели его в соответствие с Олимпийской хартией. Ни одного препятствия сегодня к восстановлению ОКР нет. Мы находимся в контакте с МОК: и в переписке, и в неформальном общении. Поэтому я думаю, что это будет первое — что нас, так сказать, признают обратно».

Об Олимпиаде-2026 и хоккеистах

Подтверждая приверженность Минспорта курсу на возвращение, Дегтярев заявил — атлетов, которые хотят поехать на Олимпиаду-2026, государство поддержит. При этом по объективным причинам таких спортсменов будет немного: «Самая сложная ситуация в зимних видах, поэтому те, кто отберется, будут однозначно поддержаны министерством спорта, Олимпийским комитетом России. Это 100 процентов. Но нас будет немного пока. Это связано с тем, что отбор начинается в ближайшее время, но не все федерации открылись. Есть проблемы в биатлоне, у лыжников», — сказал Дегтярев.

При этом у министра есть ожидания от хоккеистов: «Я надежды некоторые возлагаю на хоккей, скажу откровенно. Наши ребята в Национальной хоккейной лиге прекрасно играют, и я на месте организаторов Олимпийских игр и Международной федерации хоккея, конечно, Россию бы допустил. Потому что это сразу повысило бы и зрелищность, и деньги там любят, умеют их зарабатывать, касса была бы совершенно другой. Поэтому будет пока усеченный формат, но к 2028 году в Лос-Анджелесе, я уверен, наша сборная подойдет во всеоружии», — заявил Михаил Владимирович.

Футболисты сборной России Максим Осипенко, Андрей Мостовой и Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О футболе

Министр не забыл про футбол — дал инсайд касательно возможного соперника сборной России в следующем году: «Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас первому матчу в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция».

О спортсмене года

Дегтярев, помимо прочего, назвал человека, которого считает спортсменом года. «Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен. Поэтому, конечно, я болею за всех наших спортсменов и радуюсь их победам. И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране», — считает Михаил Владимирович.