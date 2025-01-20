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Сегодня, 11:15

«Великий игрок, не так ли?» Трамп перед инаугурацией восхитился Овечкиным

Трамп в речи перед инаугурацией назвал Овечкина великим игроком
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
Президент США Дональд Трамп и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Дональд Трамп и Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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На митинге избранный президент США пообещал первым делом отменить все глупые указы Джо Байдена.

Избранный президент США Дональд Трамп на митинге сторонников перед инаугурацией вспомнил российского хоккеиста Александра Овечкина и вновь пообещал изменить политику в отношении трансгендеров в женском спорте.

Назвал Овечкина великим игроком

Выступление Трампа проходило в крытом спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena — на домашней площадке команды НХЛ «Вашингтон», капитаном которой является россиянин.

«Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны, — сказал Трамп. — Они находятся где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож. Их команда играет очень хорошо, а Овечкин — отличный игрок, не так ли?» — сказал Трамп.

В ответ публика начала громко аплодировать. А далее избранный президент США обратился к владельцу «Кэпиталз» Теду Леонсису: «Хочу поблагодарить Теда и всех владельцев за то, что позволили этому состояться. Это было действительно здорово, и спасибо вам. Это отличная работа, отличное место и фантастическая арена. Спасибо тебе, Тед. Спасибо вам всем».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и президент США Дональд Трамп.
Александр Овечкин и Дональд Трамп. 2019 год.
Фото Global Look Press

Александр и Трамп знакомы с 2019 года

Трамп дважды встречался с Овечкиным во время своего первого президентского срока. В марте 2019 года он принимал в Белом доме «Кэпиталз», выигравших Кубок Стэнли.

«У меня нет другого выбора, кроме как быть его болельщиком, — сказал тогда Трамп. — Потому что он — нечто особенное. Посмотрите на эти руки... Особенный спортсмен, игрок».

Сам Овечкин после шутил, что во время встречи в Белом доме Трамп просил передать привет президенту России Владимиру Путину. Ну и в целом далее не скрывал свои симпатии к политику. Например, покушение на жизнь Трампа хоккеист летом 2024 года назвал «тупостью».

«Вот я не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, он остался жив... Голосовать в США я не могу, у меня нет паспорта. Голосовал бы я за Трампа? Не знаю, мне трудно судить, за кого голосовать. Я же не американец. Я не сторонник политических дебатов и разговоров. Зачем навязывать кому-то свое мнение? У меня все друзья — республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — сказал Овечкин в подкасте Амирана Сардарова на ютуб-канале «Дневник Хача».

Президент США Дональд Трамп
Фото Getty Images

Что еще сказал Трамп

Также избранный президент США на митинге пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена и «не допустить мужчин в женский спорт».

Трамп, напомним, является активным противником пропаганды трансгендеров. Ранее он заявил, что в Америке будут официально признаваться только два пола — мужской и женский. Кроме того, он планирует запретить принимать таких людей в армию.

Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию к&nbsp;США. Гренландия в центре новостей — ее хочет забрать Трамп. Что там со спортом, жизнью и армией?

«Завтра вы увидите нечто. Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов», — пообещал политик своим согражданам.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дональд Трамп
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