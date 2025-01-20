«Великий игрок, не так ли?» Трамп перед инаугурацией восхитился Овечкиным

На митинге избранный президент США пообещал первым делом отменить все глупые указы Джо Байдена.

Избранный президент США Дональд Трамп на митинге сторонников перед инаугурацией вспомнил российского хоккеиста Александра Овечкина и вновь пообещал изменить политику в отношении трансгендеров в женском спорте.

Назвал Овечкина великим игроком

Выступление Трампа проходило в крытом спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena — на домашней площадке команды НХЛ «Вашингтон», капитаном которой является россиянин.

«Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны, — сказал Трамп. — Они находятся где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож. Их команда играет очень хорошо, а Овечкин — отличный игрок, не так ли?» — сказал Трамп.

В ответ публика начала громко аплодировать. А далее избранный президент США обратился к владельцу «Кэпиталз» Теду Леонсису: «Хочу поблагодарить Теда и всех владельцев за то, что позволили этому состояться. Это было действительно здорово, и спасибо вам. Это отличная работа, отличное место и фантастическая арена. Спасибо тебе, Тед. Спасибо вам всем».

Александр Овечкин и Дональд Трамп. 2019 год. Фото Global Look Press

Александр и Трамп знакомы с 2019 года

Трамп дважды встречался с Овечкиным во время своего первого президентского срока. В марте 2019 года он принимал в Белом доме «Кэпиталз», выигравших Кубок Стэнли.

«У меня нет другого выбора, кроме как быть его болельщиком, — сказал тогда Трамп. — Потому что он — нечто особенное. Посмотрите на эти руки... Особенный спортсмен, игрок».

Сам Овечкин после шутил, что во время встречи в Белом доме Трамп просил передать привет президенту России Владимиру Путину. Ну и в целом далее не скрывал свои симпатии к политику. Например, покушение на жизнь Трампа хоккеист летом 2024 года назвал «тупостью».

«Вот я не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, он остался жив... Голосовать в США я не могу, у меня нет паспорта. Голосовал бы я за Трампа? Не знаю, мне трудно судить, за кого голосовать. Я же не американец. Я не сторонник политических дебатов и разговоров. Зачем навязывать кому-то свое мнение? У меня все друзья — республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — сказал Овечкин в подкасте Амирана Сардарова на ютуб-канале «Дневник Хача».

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Что еще сказал Трамп

Также избранный президент США на митинге пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена и «не допустить мужчин в женский спорт».

Трамп, напомним, является активным противником пропаганды трансгендеров. Ранее он заявил, что в Америке будут официально признаваться только два пола — мужской и женский. Кроме того, он планирует запретить принимать таких людей в армию.

«Завтра вы увидите нечто. Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов», — пообещал политик своим согражданам.