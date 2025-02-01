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Скромный дом и двое дочерей: история любви Мохамеда Салаха и Маги Садек

Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Звезда мирового футбола женился на школьной подруге, которая не ведет социальные сети.

Мохамед Салах в качестве спутницы жизни выбрал одноклассницу. Девушка не имеет ничего общего с типичными женами футболистов. Маги Садек не ведет социальные сети, не покупает люксовые вещи и аксессуары, не владеет бизнесом и носит хиджаб.

Как познакомились Салах и Садек?

Мохамед Салах и Маги Садек из небольшой египетской деревни Нагриг. Они были одноклассниками. Первое время ребята дружили, и только потом между ними появились романтические чувства.

Мохамед и Маги много общались, несмотря на то что в школе футболист проводил всего несколько часов в день из-за тренировок.

«В школе я проводил всего пару часов. Около 3?4 лет ездил на тренировки пять дней в неделю. В девять утра выходил из дома, к команде должен был успеть к 14.00, занятия заканчивались в шесть вечера. Дорога, и вот я с семьей в 22.00-22.30», — рассказывал Салах.

В средней школе молодым людям пришлось разлучиться, так как футболиста подписал «Мокавлун» и Мо переехал в Каир. Однако молодой человек не забывал о Маги. У него были серьезные намерения. Спортсмен еще в детстве решил, что женится на своей возлюбленной. Молодые люди продолжали общаться, когда Салах приезжал домой во время отпусков.

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Мохамед много времени проводит вдали от дома, но никогда не давал поводов для ревности. За этим строго следят его родители. Однажды форвард приобнял для фото фанатку, и его мать устроила ему разнос. «Боже, что это? Если бы я увидела, как твой отец делает такое, я бы развелась с ним». Чтобы исправить ситуацию, футболисту даже пришлось извиняться перед Маги.

Сейчас, когда пара уже много лет вместе, все свободное время Мохамед старается проводить с Садек. Из-за выездных матчей и сборов регулярно видеться не получается, поэтому они ценят любую возможность быть рядом.

«Я несправедлив по отношению к Маги, так как мало успеваю быть с ней из-за работы. Благодарю ее за поддержку и за то, что она значит в моей жизни», — признавался Салах.

Фото соцсети

Свадьба Салаха и Садек

В 2013 году, когда Мохамед Салах жил в Швейцарии, где выступал за «Базель», он вернулся на родину, чтобы сыграть свадьбу с Маги Садек. На тот момент молодоженам было всего по 21 году.

На торжестве гуляла вся деревня. В общей сложности присутствовало около 1000 человек. Церемония прошла по исламским обычаям: Маги была в белом платье, которое полностью покрывало ее тело, открыто было только лицо. Жених облачился в классический смокинг.

Фото соцсети

Дети Салаха и Садек

Пара воспитывает двоих дочерей. В октябре 2014 года у Мохамеда Салаха и Маги Садек родилась девочка по имени Мекка. Назвали старшую дочь в честь святого города для мусульман, расположенного на западе Саудовской Аравии. В 2020-м на свет появилась вторая дочь, Каян.

Несмотря на то что девочки воспитываются в мусульманских обычаях, Мекка и Каян очень любят католическое Рождество, поэтому звездный отец ежегодно отмечает с ними этот праздник. Семья наряжает елку, надевает одинаковые пижамы и фотографируется для социальных сетей. Снимки появляются на странице футболиста, из-за чего он регулярно подвергается хейту со стороны мусульман. Салах объясняет такое решение тем, что для него важно, чтобы его дочери уважали и другие культуры.

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Футболист обожает своих детей. Когда он дома, то играет и гуляет с девочками. Однажды в день рождения старшей дочери, которая любит мультфильм «Моана», Салах надел костюм полубога Мауи, состоящий только из юбки из древесных листьев. Мохамед регулярно делится с подписчиками милыми видео и фото с дочерьми.

Фото соцсети

Как и где живут Салах и Садек?

Футболист владеет апартаментами в Каире. Сейчас Салах вместе с женой и детьми проживает в арендованном доме в пригороде Ливерпуля. Жилплощадь оплачивает клуб. Это весьма скромный двухэтажный особняк без бассейна и фонтанов. В этом районе живут, как правило, люди среднего класса. Интерьер в доме минималистичный — без излишеств. Неудивительно, что Мохамеда в Англии считают самым скромным из топ-футболистов.

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На родине Салах бывает редко. Родители звезды футбола также практически не появляются дома в Нагриге. Основная причина — фанаты, которые регулярно приезжают в деревню, чтобы посмотреть, где вырос их кумир. Чрезмерное внимание досаждает и приносит неудобства семье. В Нагриге у Мохамеда трехэтажный бетонный дом. На воротах установлены камеры видеонаблюдения (единственные в поселении). По большей части родители Салаха проводят время либо в Каире, либо в Англии.

Фото соцсети

Кто такая Маги Садек?

Известно, что девушка выросла в многодетной семье. У нее есть три родные сестры. Одна из которых — двойняшка по имени Махаб. Ее родители — учителя в школе, в которой учились Маги и Мохамед.

Маги Садек — нетипичная жена футболиста. Она предпочитает быть в тени мужа: не ведет социальные сети, практически не появляется на публике и не дает интервью.

Исключения составляют ее выходы на награждения мужа. Впервые она появилась на публике в сезоне-2017/2018 во время вручения «Золотой бутсы» Салаху. В последние годы Садек периодически сопровождает супруга на футбольных мероприятиях.

На церемонии девушка приходит вместе со старшей дочерью. В 2019 году на вручении «Золотой бутсы» Мекка приковала к себе все внимание публики, когда взяла мяч и побежала забивать. Также Садек несколько раз появлялась на вручении награды «Африканский игрок года».

Некоторые фанаты Салаха называют его супругу «простушкой» из-за того, что женщина не носит брендовую одежду. Ее постоянно сравнивают с другими женами футболистов. Но ни нападающего, ни Маги это не задевает.

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Садек не работает, однако не сидит дома без дела. Салах занимается благотворительностью: футболист помогает своей стране закупкой медикаментов и строит школы. Его супруга курирует данную деятельность в Египте. Также она помогает женщинам из родной деревни Нагриг.

«Мало того что Салах выделил нашу деревню на карте мира, он также дает деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи», — рассказывал мэр Нагрига Махер Шетия.

Британские СМИ писали, что у Маги есть степень в области биотехнологий. Но это не так, девушка окончила коммерческий факультет.

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Мохамед Салах
Футбол
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