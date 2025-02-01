Скромный дом и двое дочерей: история любви Мохамеда Салаха и Маги Садек

Звезда мирового футбола женился на школьной подруге, которая не ведет социальные сети.

Мохамед Салах в качестве спутницы жизни выбрал одноклассницу. Девушка не имеет ничего общего с типичными женами футболистов. Маги Садек не ведет социальные сети, не покупает люксовые вещи и аксессуары, не владеет бизнесом и носит хиджаб.

Как познакомились Салах и Садек?

Мохамед Салах и Маги Садек из небольшой египетской деревни Нагриг. Они были одноклассниками. Первое время ребята дружили, и только потом между ними появились романтические чувства.

Мохамед и Маги много общались, несмотря на то что в школе футболист проводил всего несколько часов в день из-за тренировок.

«В школе я проводил всего пару часов. Около 3?4 лет ездил на тренировки пять дней в неделю. В девять утра выходил из дома, к команде должен был успеть к 14.00, занятия заканчивались в шесть вечера. Дорога, и вот я с семьей в 22.00-22.30», — рассказывал Салах.

В средней школе молодым людям пришлось разлучиться, так как футболиста подписал «Мокавлун» и Мо переехал в Каир. Однако молодой человек не забывал о Маги. У него были серьезные намерения. Спортсмен еще в детстве решил, что женится на своей возлюбленной. Молодые люди продолжали общаться, когда Салах приезжал домой во время отпусков.

Мохамед много времени проводит вдали от дома, но никогда не давал поводов для ревности. За этим строго следят его родители. Однажды форвард приобнял для фото фанатку, и его мать устроила ему разнос. «Боже, что это? Если бы я увидела, как твой отец делает такое, я бы развелась с ним». Чтобы исправить ситуацию, футболисту даже пришлось извиняться перед Маги.

Сейчас, когда пара уже много лет вместе, все свободное время Мохамед старается проводить с Садек. Из-за выездных матчей и сборов регулярно видеться не получается, поэтому они ценят любую возможность быть рядом.

«Я несправедлив по отношению к Маги, так как мало успеваю быть с ней из-за работы. Благодарю ее за поддержку и за то, что она значит в моей жизни», — признавался Салах.

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Свадьба Салаха и Садек

В 2013 году, когда Мохамед Салах жил в Швейцарии, где выступал за «Базель», он вернулся на родину, чтобы сыграть свадьбу с Маги Садек. На тот момент молодоженам было всего по 21 году.

На торжестве гуляла вся деревня. В общей сложности присутствовало около 1000 человек. Церемония прошла по исламским обычаям: Маги была в белом платье, которое полностью покрывало ее тело, открыто было только лицо. Жених облачился в классический смокинг.

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Дети Салаха и Садек

Пара воспитывает двоих дочерей. В октябре 2014 года у Мохамеда Салаха и Маги Садек родилась девочка по имени Мекка. Назвали старшую дочь в честь святого города для мусульман, расположенного на западе Саудовской Аравии. В 2020-м на свет появилась вторая дочь, Каян.

Несмотря на то что девочки воспитываются в мусульманских обычаях, Мекка и Каян очень любят католическое Рождество, поэтому звездный отец ежегодно отмечает с ними этот праздник. Семья наряжает елку, надевает одинаковые пижамы и фотографируется для социальных сетей. Снимки появляются на странице футболиста, из-за чего он регулярно подвергается хейту со стороны мусульман. Салах объясняет такое решение тем, что для него важно, чтобы его дочери уважали и другие культуры.

Футболист обожает своих детей. Когда он дома, то играет и гуляет с девочками. Однажды в день рождения старшей дочери, которая любит мультфильм «Моана», Салах надел костюм полубога Мауи, состоящий только из юбки из древесных листьев. Мохамед регулярно делится с подписчиками милыми видео и фото с дочерьми.

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Как и где живут Салах и Садек?

Футболист владеет апартаментами в Каире. Сейчас Салах вместе с женой и детьми проживает в арендованном доме в пригороде Ливерпуля. Жилплощадь оплачивает клуб. Это весьма скромный двухэтажный особняк без бассейна и фонтанов. В этом районе живут, как правило, люди среднего класса. Интерьер в доме минималистичный — без излишеств. Неудивительно, что Мохамеда в Англии считают самым скромным из топ-футболистов.

На родине Салах бывает редко. Родители звезды футбола также практически не появляются дома в Нагриге. Основная причина — фанаты, которые регулярно приезжают в деревню, чтобы посмотреть, где вырос их кумир. Чрезмерное внимание досаждает и приносит неудобства семье. В Нагриге у Мохамеда трехэтажный бетонный дом. На воротах установлены камеры видеонаблюдения (единственные в поселении). По большей части родители Салаха проводят время либо в Каире, либо в Англии.

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Кто такая Маги Садек?

Известно, что девушка выросла в многодетной семье. У нее есть три родные сестры. Одна из которых — двойняшка по имени Махаб. Ее родители — учителя в школе, в которой учились Маги и Мохамед.

Маги Садек — нетипичная жена футболиста. Она предпочитает быть в тени мужа: не ведет социальные сети, практически не появляется на публике и не дает интервью.

Исключения составляют ее выходы на награждения мужа. Впервые она появилась на публике в сезоне-2017/2018 во время вручения «Золотой бутсы» Салаху. В последние годы Садек периодически сопровождает супруга на футбольных мероприятиях.

На церемонии девушка приходит вместе со старшей дочерью. В 2019 году на вручении «Золотой бутсы» Мекка приковала к себе все внимание публики, когда взяла мяч и побежала забивать. Также Садек несколько раз появлялась на вручении награды «Африканский игрок года».

Некоторые фанаты Салаха называют его супругу «простушкой» из-за того, что женщина не носит брендовую одежду. Ее постоянно сравнивают с другими женами футболистов. Но ни нападающего, ни Маги это не задевает.

Садек не работает, однако не сидит дома без дела. Салах занимается благотворительностью: футболист помогает своей стране закупкой медикаментов и строит школы. Его супруга курирует данную деятельность в Египте. Также она помогает женщинам из родной деревни Нагриг.

«Мало того что Салах выделил нашу деревню на карте мира, он также дает деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи», — рассказывал мэр Нагрига Махер Шетия.

Британские СМИ писали, что у Маги есть степень в области биотехнологий. Но это не так, девушка окончила коммерческий факультет.