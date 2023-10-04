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Скандалы

Сегодня, 12:45

Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Мошенники атакуют спортивные федерации.
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Под угрозой спортсмены, тренеры и рядовые сотрудники организаций.

В последние дни в соцсетях и на сайтах спортивных федераций появляются предупреждающие сообщения о мошенниках. Например, подобное заявление опубликовала Всероссийская федерация волейбола.

«В последнее время неустановленные лица, не являющиеся сотрудниками ВФВ, клубов и организаций, близких к волейболу, представляются таковыми и совершают неправомерные действия с целью незаконного получения информации, а также мошеннические действия финансового характера. Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц ВФВ не могут поступать сообщения подобного рода! Просим вас проявить бдительность и иметь в виду, что такие действия носят незаконный характер. Будьте бдительны», — говорится в предупреждении.

Мошенники действуют по новой, но абсолютно простой схеме.

Схема

Почти каждому из нас приходили звонки из «банка», «ФСБ», «МВД» и прочих «организаций», в которых некий незнакомец сообщал или про подозрительные активности на карте, или про беду с кем-то из родственников, которого нужно срочно спасать деньгами. Большинство людей на такое не ведутся и бросают трубку, только услышав первые заученные предложения «сотрудника банка» или «старшего следователя». Мошенникам иногда улыбается удача, чаще всего это происходит с доверчивыми пенсионерами, но не всегда у таких людей есть серьезные сбережения, чтобы отдать их незнакомцу.

Как сделать так, чтобы к липовому сотруднику было больше доверия у людей? Нужно, чтобы хорошо тебе знакомый человек убедил тебя в этом. Мошенники стали создавать аккаунты руководителей людей и писать от их лица, предупреждая: сейчас вам позвонят из органов, так что слушайте этого человека внимательно. В спортивных федерациях вычислить начальника организации можно в один клик, в два — найти фотографию для аватарки в мессенджере. Плюс мошенники добавляют к аккаунту фальшивую синюю галочку.

Как защититься от&nbsp;телефонных мошенников. Как защитить себя и близких от мошенников? Советы экспертов

Например, представителям Всероссийской федерации художественной гимнастики приходят сообщения от пользователя по имени Ирина Александровна с красивой фотографией президента ВФХГ Ирины Винер. «(Имя, фамилия адресата), здравствуйте! С Вами должен связаться куратор Федеральной Службы Безопасности, Дегтерев Максим Александрович. Будьте готовы к звонку. Информацию никому не оглашайте, по настоятельной просьбе силовых структур», — говорится в таком сообщении (орфография сохранена).

Дальше действительно раздается звонок от человека, представляющегося куратором. Он говорит: «У вас большие проблемы, которые нужно решать деньгами». Начинается уже стандартная и обкатанная обработка мошенников.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пострадавшие

На уловку попались уже несколько людей из спортивной сферы. Среди них — чемпионка Европы и России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина. Ей пришло сообщение от якобы президента федерации Станислава Дружинина, который предупредил о звонке куратора. Злоумышленник рассказал, что кто-то пытается заполучить все деньги Светланы, которые нужно срочно перевести на безопасный счет. Рассказывать другим людям об этой секретной операции ей запретили. Тимошинина съездила в банк, сняла более миллиона рублей и отдала их курьеру на самокате, который сказал кодовое слово «брелок».

Подобное произошло и со старшим тренером юниорской сборной России по лыжным гонкам Владимиром Тимофеевым. Только исходное сообщение пришло не от Дружинина, а от президента ФЛГР Елены Вяльбе. Дальше — поездка в банк, курьер на самокате, и более двух миллионов рублей оказывается в руках мошенников.

Сейчас в федерациях стараются предупредить своих сотрудников и информируют об участившихся случаях мошенничества. Как рассказал «СЭ» глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, сотрудники организации были оповещены во внутренней группе во «ВКонтакте». Также их попросили применить дополнительные меры безопасности — сделать для своих аккаунтов в мессенджерах двухфакторную идентификацию для усложнения их взлома мошенниками.

Евгения Тарасова. У звездной фигуристки едва не украли миллион рублей. Она поверила в «службу безопасности банка»

Пока о случаях, когда на подобную уловку попадаются действующие спортсмены, неизвестно, но они тоже получают сообщения от липовых начальников. От попыток снять все ваши сбережения не застрахован никто. Жертвой телефонных мошенников в прошлом, например, становилась серебряный призер Олимпиады Евгения Тарасова, которая поверила, что ей звонит настоящий министр юстиции. Мошенники каждый раз придумывают новые схемы, на которые попадаются все новые и новые жертвы. Важно не терять бдительность, особенно когда речь заходит о больших деньгах.

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