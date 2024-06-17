Битва на улицах Гельзенкирхена. Сын президента Сербии полез в драку с англичанами на Евро-2024

Сын Вучича был замечен в драке с английскими фанатами на Евро-2024

Видео из Германии потрясло общественность и вызвало разную реакцию.

В воскресенье в Гельзенкирхене сборная Англии с минимальным счетом одержала победу над Сербией (1:0) в матче группы C. Игра получилась не самой захватывающей, чего не скажешь о событиях, которые предшествовали этой встрече. Немецкие власти присвоили ей «очень высокую» степень риска. Как оказалось — не зря.

В Гельзенкирхене произошло несколько столкновений между английскими и сербскими болельщиками. На видео в соцсетях видно, как неизвестные кидают друг в друга стулья и бутылки. По данным BBC, местная полиция задержала после драки семь сербов. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений британцу.

Кроме того, в соцсетях стало распространяться другое видео из Гельзенкирхена. Запись опубликовал пользователь X (бывший Twitter) Милош Крстич. В ролике, предположительно, Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, на одной из улиц города пытается вступить в драку с албанскими и английскими фанатами, но ему не дают это сделать телохранители.

SportSport.ba сообщает, что Вучич находился под защитой спецназа Германии. По данным издания, у сына главы государства есть связи с сербскими ультрас, а также с другими «подозрительными группировками».

При этом Telegram-канал OFNEWS со ссылкой на источники в сербском околофутболе утверждает, что Вучича охраняли 20 сотрудников элитного подразделения «Кобра». Сотрудники были одеты в штатское. Ранее они сопровождали Данило на чемпионатах мира в 2018 и в 2022 годах.

Вучич находился в одном из баров Гельзенкирхена вместе с другими сербскими фанатами, когда туда ворвались албанские и английские болельщики.

«Албанцы, не зная об этом, убедили англичан пойти с ними, чтобы напасть на сербов, — написал OFNEWS. — Англичане наивно согласились и были первыми, кто атаковал бар, пока албанцы были позади них. Они «прыгнули» на бар, где находился сын президента Сербии с 20 крутейшими спецназовцами, и именно англичане получили больше всего ударов от спецназа, в то время как албанцам удалось бежать».

Поведение Вучича вызвало бурную и неоднозначную реакцию в Сербии. Ряд граждан раскритиковали поведение Данило.

«Сын наследника престола не облажался бы так, если бы за его спиной не стоял отряд частной армии его отца. Позор неописуемый, пощечина всему народу. Это границы, которые нельзя пересекать, потому что никто не защитит никого из нас, если мы попадем в беду за пределами страны под названием Сербия», — написал Aleksan98345674 под видео в соцсетях.

Немецкая полиция наводит порядок на улицах. Фото Global Look Press

«Защитите ребенка Сербии за наш счет. Как мы живем», — отреагировал другой пользователь.

«Сложный хулиган. Папа ему комплексы привил, а мы расплачиваемся за это хвастовство», — прокомментировал случившееся MrBruka.

«Почему он не употребил золотое слово «ты знаешь, кто я?» — написал VladimirZemun.

Вместе с тем многие одобрили порыв сына президента, стремившегося встать на защиту болельщиков.

«Большое уважение», — отреагировал VVMM891.

«Брат за брата!» — написал StefanoSupertii.

«Я бы гордился, если бы был сербом!» — оставил комментарий CarbonFooty.

«Хороший парень», — написал KarolKarsk99021.

В следующем туре 16 июня Сербия сыграет в Мюнхене со Словенией — бывшей республикой, входившей в состав Югославии. В Баварии тоже может быть жарко.