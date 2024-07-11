Поддерживаем бокс! «Национальная Лотерея» станет партнером международного турнира в Серпухове

Сегодня, 17:45
Бренд государственных лотерей «Национальная Лотерея» станет партнером международного боксерского турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове, организованного Федерацией бокса России.
Уникальное мероприятие пройдет 12 июля на специально отстроенной арене «Колизей IBA» на «Пляже на Смотровой», которая сможет вместить более 5 тысяч зрителей.
В этот вечер состоится два знаковых боя. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов будет бороться за звание чемпиона мира по версии WBA с китайцем Чжаном Чжаосинем, а россиянин Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.
«Национальная Лотерея» откроет при входе на арену точку продаж, в которой посетители турнира смогут купить билеты тиражных и бестиражных (моментальных) лотерей бренда, в том числе на тему российского бокса. Гости вечера смогут принять участие в лотерейных конкурсах и получить оригинальные призы. Кроме того, в продолжении сотрудничества с ГК РОЛЬФ в рамках акции «Второй шанс: Жми к мечте» «Национальная Лотерея» представит фотозону с брендированным отечественным кроссовером.
«В этом году бренду «Национальная Лотерея» исполняется два года. Как социально-ответственная компания мы регулярно поддерживаем благотворительные и спортивные инициативы и за это время стали партнерами 17 мероприятий, организованных Федерацией бокса России. Это только начало большого пути, и в ближайшие годы мы планируем нарастить объемы поддержки спортивных мероприятий на благо развития физической культуры в России», — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Я как президент Международной ассоциации бокса желаю удачи всем участникам этого турнира. Пусть победит сильнейший! Но, конечно, я буду переживать за своих родных Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова. Как же без них! Им предстоят непростые бои — даю 50 на 50. Им обоим будет очень сложно, но надеюсь, Альберт и Муслим не подведут», — отметил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Серпухове будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Билеты можно приобрести по ссылке.
«ВГЛ-6Б Спорт Союз», таблица № 24 («Коллекционная серия. Спорт»), срок проведения лотереи – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.
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