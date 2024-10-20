Предложение на Останкинской башне и свадебное ретроплатье: история любви футболиста Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной

Лавстори защитника «Локомотива» и звезды спортивного телевидения.

С кем раньше встречался Наир Тикнизян

Футболист сборной Армении ранее встречался с девушкой по имени Кристина Строкова. В этих отношениях в 2021 году у Тикнизяна родился сын, которого назвали Эмилиан. Молодые родители не смогли сохранить отношения и расстались.

«Я думаю, что быть родителем — это все равно в какой-то мере работа. Ты должен вкладываться в своего сына, в дочь, воспитывать, учить. Понятное дело, пока еще неосознанный возраст у ребенка, когда он не может говорить, но он может что-то понимать, ты меньше в этом принимаешь участие, но, когда уже твой ребенок подрастает, ты обязан им заниматься, чтобы вырос хороший, добропорядочный человек, хорошо воспитанный», — говорил Тикнизян в интервью «Локо ТВ».

Наир предпочитает не афишировать свою личную жизнь. О том, что у него родился первенец, стало известно только через четыре месяца. Радостную новость сообщили в социальных сетях ЦСКА, за который он тогда выступал.

Наир Тикнизян и Яна Ромашкина. Фото соцсети

История знакомства Тикнизяна и Ромашкиной

Летом 2023 года стало известно, что защитник «Локомотива» встречается с ведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной. Девушка в своих соцсетях выложила совместное фото, подписав: «Похоже, у нас есть новая пара».

Позже Тикнизян стал гостем «Коммент.Шоу» на YouTube. Ведущие задали ему провокационный вопрос: «Яна Ромашкина или забить гол?» Игрок ответил: «Яна Ромашкина».

Как оказалось, у футболиста и телеведущей действительно роман. Сперва защитник «Локомотива» увидел Ромашкину по телевизору. А затем молодые люди познакомились через общих знакомых.

«Подруга детства Яны хорошо общалась с Костей (Константин Марадишвили, который также перешел из ЦСКА в «Локомотив». — Прим. «СЭ») и пригласила посидеть общей компанией. Собственно, тогда мы и встретились. Не скажу, что это была любовь с первого взгляда. У меня она была с первого, еще когда я увидел ее по телевизору, а у Яны не все так однозначно было... Я чувствовал себя неловко, старался произвести впечатление, но получалось это не самым удачным образом», — рассказывал Наир «Локо ТВ».

Парень смог реабилитироваться во время второй встречи. Ее долго ждать не пришлось.

«На следующей день я выбрал тактику — не писать. Включить пофигизм, чтобы не навязываться. Уже через день была кубковая игра ЦСКА с «Уралом». Я знал, что она туда пойдет. Там мы и встретились во второй раз. Это стало зарождением наших отношений», — говорил Тикнизян клубному телевидению железнодорожников.

Яна быстро покорила сердце защитника красно-зеленых. Он выделил у нее немало хороших качеств.

«В ходе нашего общения и свиданий я все больше влюблялся. Помимо ее внешности, у нее есть ум, рациональное мышление и добродушие», — делился футболист в интервью «Локо ТВ».

Влюбленные старались проводить все свободное время вместе. Во время сборов и выездных игр футболиста они часами говорили по телефону. Однажды их разговор продлился более шести часов.

Яна Ромашкина и Наир Тикнизян. Фото соцсети

Предложение и свадьба

После первого неудачного брака Тикнизян не планировал в ближайшее время жениться. Но после встречи с Ромашкиной изменил свое решение.

«Я сразу понял, что не хочу такого человека терять. Все, что мне оставалось сделать, — это узаконить наши отношения, чтобы она была уверена в том, что это все серьезно», — рассказывал футболист клубному телевидению «Локомотива».

В сентябре 2023 года Тикнизян сделал своей возлюбленной предложение. Об этом телеведущая рассказала в своих соцсетях. Девушка выложила видео со смотровой площадки Останкинской телебашни, через стеклянный пол на газоне был виден плакат с надписью: «Яна, выходи за меня!»

«Все прошло так, как я и планировал, как мне и обещали организаторы. Изначально хотел улететь во Флоренцию и где-то там за завтраком невзначай сделать предложение. Но визы, планы, футбол не дали воплотить в реальность мою первую идею. Поэтому я пошел другим путем. И выбрал сделать предложение на Останкинской телебашне под предлогом экскурсии и фотосессии», — говорил футболист в интервью «Локо ТВ».

Позже Ромашкина опубликовала ответ, разместив фото с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце правой руки на фоне телебашни, подписав: «Я сказала «да».

Через месяц футболист и телеведущая сыграли свадьбу. Правда, рассказали об этом спустя время — в ноябре. Девушка опубликовала серию фото с торжества, которые подписала: «24.10.23».

Для торжества невеста выбрала платье в ретростиле с рукавами-фонариками и жемчужными пуговицами. Жених облачился в черный костюм-тройку. В ЗАГСе были только самые близкие друзья и члены семьи.

После бракосочетания ведущая взяла фамилию мужа. Однако работать будет под своей.

«На мой взгляд, муж и жена должны носить одну фамилию. Но именно в эфире оставлю свою. Так делают все замужние девушки-ведущие. И не только на «Матч ТВ». Просто зрителям привычнее та фамилия, под которой они тебя знали изначально», — рассказала Ромашкина.

Наир Тикнизян и Яна Ромашкина. Фото соцсети

Дети Тикнизяна и Ромашкиной

10 мая 2024 года у Наира Тикнизяна и Яны Ромашкиной родился сын. Об этом ведущая рассказала на своем рабочем месте — в эфире федерального спортивного телеканала: «Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не распространяем».

О том, что супруга защитника «Локомотива» беременна, стало известно за несколько дней до родов. Ромашкина поделилась снимками с фотосессии, на которых она позирует с округлившимся животом. У телеведущей это первый ребенок.

Наир Тикнизян и Яна Ромашкина. Фото соцсети

Как и где живут Тикнизян и Ромашкина

Ниар и Яна живут в Москве. Так как у телеведущей ранние утренние эфиры, футболист отвозит возлюбленную на работу сам — эта история в 2023 году удивила многих.

«У меня утренние эфиры. Работаю в прямом эфире с семи утра до 10. Встаю где-то в 03:30. Приезжаю на работу в четыре. Нужно сказать спасибо Наиру за то, что он для меня делает. Не каждый мужчина так будет делать. Тем более профессиональный спортсмен, которому нужно высыпаться. Каждое утро, когда моя смена, он встает со мной в 03:30 утра, провожает и отвозит меня на работу, возвращается домой и досыпает. Я ему каждый раз говорю: «Да поспи ты, тебе же вставать скоро на тренировку». Он говорит: «Нет, я пока тебя не провожу — не успокоюсь», — рассказала Ромашкина в шоу YouTube-канала «Свободный Стиль».

Яна Ромашкина. Фото соцсети

Кто такая Яна Ромашкина

О телеведущей до романа с футболистом в спортивном мире было известно не так много. Ее детство прошло в подмосковном городе Лыткарино. Будучи школьницей, Яна занималась спортивными бальными танцами.

Ромашкина окончила факультет журналистики Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова в 2016 году. Девушку пригласили вести передачи на «Рен ТВ», а позже и городские новости на «Москва 24». В 2021 году Яна успешно прошла кастинг на телеканал «Матч ТВ». Благодаря удачной видеовизитке ее пригласили в основной конкурс и через три месяца утвердили в качестве диктора новостей. Летом 2022-го она стала ведущей программы «Все на матч!»

Также Ромашкина — ведущая медийной футбольной команды бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова и рэпера T-killah «Родина Медиа». До рождения ребенка Яна была соведущей шоу YouTube-канала «Это футбол, брат!» и других проектов. После беременности она ведет шоу «Карты, деньги, два мяча» вместе с Дарьей Карпиной, Мариной Кондратюк и Аланой Мамаевой. Девушки делают интервью с бывшими и действующими футболистами.