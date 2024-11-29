Футболист «Кванта» замешан в убийстве? Ранее его отстранили за ставки на спорт

У Виталия Мельникова серьезные проблемы с законом.

В эфире телепрограммы «Вести. Дежурная часть» рассказали о жутком преступлении, произошедшем в Московской области. Шесть мужчин задержаны по подозрению в похищении предпринимателя Самрата Джавадова, найденного мертвым.

Что известно о преступлении

Предприниматель Джавадов пропал 31 октября. Его семья получала видеозаписи с изувеченным мужчиной, вокруг него стояли несколько человек, которые держали у его головы пистолет. Преступники требовали за Самрата выкуп в размере пяти миллионов рублей. Мать погибшего вместе с родственниками организовала поиски молодого человека — объявление о пропаже появилось даже в соцсетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Спустя несколько дней друг семьи Юсуф разыскал брошенную машину пострадавшего, где остались все его документы. Тело Джавадова было обнаружено 19 ноября — в лесу на границе городских округов Чехов и Домодедово его нашла мать вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями. По версии следствия, Самрата удерживали неподалеку от СНТ «Садко», после чего расправились с ним.

«Мама с детьми стала прочесывать лес и в 70 метрах от найденных ранее вещей увидела своего сына, лежавшего лицом вниз. На виске была видна кровь. Сразу были вызваны через 112 полиция, скорая. Оперативникам лично мама сообщила, что нашла сына. Два сотрудника ритуальных услуг не смогли вдвоем вынести убитого. Пришлось выносить своего убитого брата из леса в час ночи несовершеннолетним братьям», — приводит слова подруги матери убитого «Чехов Вид».

Мельников среди подозреваемых

Одним из подозреваемых в убийстве стал футболист обнинского футбольного клуба «Квант» Виталий Мельников. Вместе с ним задержали еще пятерых мужчин, все — из Калужской области.

«Предварительно установлено, что 31 октября 2024 года шесть жителей Калужской области вступили в преступный сговор, направленный на убийство 30-летнего мужчины с целью хищения его денежных средств. Убедившись, что он не подает признаков жизни, злоумышленники с места преступления скрылись», — говорится в заявлении прокуратуры Подмосковья.

Фото ФК «Квант»

Ранее футболиста отстранили за ставки

Вся футбольная карьера Мельникова прошла в обнинском «Кванте», за который 21-летний нападающий провел 93 матча во всех турнирах и отметился 19 голами. В начале сентября Виталия вместе с пятью партнерами дисквалифицировали за ставки на спорт: форвард получил шесть месяцев бана, остальные — от полугода до 10 лет.

«Действительно, ставил на киберспорт, чемпионат Европы, чемпионат Англии. Считаю это справедливой дисквалификацией, никаких ставок на «Квант», вторую лигу или даже первую не было. Хочу искренне извиниться перед городом, болельщиками, командой. Подвел ребят и тренеров. В целом, к сожалению, учимся не на чужих, а на своих ошибках, пока молодые. Обещаю вернуться в «Квант» и радовать наших болельщиков хорошей игрой», — говорил тогда футболист.

Чуть не ушел в медиафутбол

В сентябре нападающий был близок к переходу в медийный футбольный клуб «Broke Boys». Он тренировался вместе с командой, но переговоры сорвались из-за того, что Виталий попросил несколько зарплат вперед. В конце июля он играл против «Броуков» в Кубке России, но его «Квант» уступил в серии пенальти. Сам Мельников свою попытку реализовал.

На задержание футболиста отреагировал один из президентов «Broke Boys» Дмитрий Егоров.

«Вроде нормальный парень, даже думали подписать. Парню нужны были деньги, попросил несколько зарплат вперед, но мы с недавнего времени в долг не даем — на том и разошлись. Он так и сказал, что ему в ближайшее время надо закрыть финансовый вопрос, поэтому не подписались. И вот что», — написал Егоров у себя в Telegram-канале.

Что грозит Мельникову

Шесть человек задержаны по второй части статьи 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Максимальный срок — пожизненное заключение. Подозреваемые вину не признают: по информации прокуратуры Подмосковья, они отказались от дачи показаний.