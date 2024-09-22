«Лучшей половины для меня просто не существует». История любви Джоковича и Ристич

Победитель 24-х турниров «Большого шлема» женился на школьной подруге.

История знакомства Джоковича и Ристич

Новак Джокович и Елена Ристич познакомились во время учебы в спортивной школе в Белграде. Оба занимались теннисом. Романтические отношения между молодыми людьми завязались в 2005 году. После выпуска девушка приняла решение закончить с теннисом. Елена переехала в Милан, где поступила в университет Боккони. В учебном заведении она изучала экономику. Молодой теннисист ездил по турнирам, поэтому влюбленные редко виделись.

«Я училась за границей, он был очень молодым теннисистом, который не имел возможности тратить деньги на перелеты. В то время подобные встречи были для нас слишком большой роскошью. Однако мы не сдавались и думали, как мы можем общаться и что сделать для того, чтобы наши отношения развивались», — говорила Елена.

Отношения на расстоянии тяжело давались паре. Джокович хоть и был перспективным теннисистом, но не мог позволить постоянно мотаться к любимой. Хотя были и исключения, однажды игрок прилетел к Елене, чтобы поддержать ее во время важного экзамена. Тогда преподаватель даже разрешил спортсмену присутствовать в аудитории.

В 2011 году Ристич получила степень магистра. Она устроилась работать координатором в крупную нефтяную компанию, но вскоре ей пришлось уволиться, чтобы она могла следовать за возлюбленным по всему миру. Елена сидела в боксе теннисиста во время важных матчей.

«Когда следишь за матчем с трибуны, то порой эмоции тебя захлестывают. Вся его команда очень хочет, чтобы он был доволен. Если расстроен Новак, то расстроены и все мы, в том числе и я. Но мне нужно держать себя в руках, чтобы не отвлекать его от игры. Я не хочу, чтобы он посмотрел на меня и понял, как я волнуюсь. Если я слежу за его встречами по телевизору, то могу позволить себе быть более раскованной, потому что знаю, что на меня не направлены камеры», — признавалась Елена.

Без поддержки своей избранницы теннисисту бывает непросто. Она помогает ему идти вперед и добиваться больших результатов. Так, во время Уимблдона-2016 Елена уехала из Лондона в Эквадор, чтобы немного отдохнуть. Новак тогда проиграл, после чего он попросил избранницу всегда быть рядом во время больших турниров.

«Поддержка Елены стала одним из ключей к моему возвращению на победный путь. Она всегда поддерживала меня во всех жизненных аспектах, всегда находила время, чтобы обсудить все, что меня волновало. Помогала мне найти способ, благодаря которому я мог бы чувствовать себя комфортно — как дома с ней и детьми, так и на теннисном корте», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Елена и Новак Джокович. Фото Getty Images

Свадьба Джоковича и Ристич

В сентябре 2013 года Новак сделал своей возлюбленной предложение. Этот счастливый момент произошел в Монте-Карло сразу после US Open, на котором серб проиграл в финале Рафаэлю Надалю.

Через год влюбленные сыграли свадьбу. Торжество прошло в пятизвездочном отеле на курортном острове Свети-Стефан в Черногории. Были приглашены только родственники и близкие друзья. Среди них были теннисисты Янко Типсаревич, Виктор Троицки, Ненад Зимонич, тренеры Мариан Вайда и Борис Беккер.

Джокович пребывал в отличном настроении, ведь до бракосочетания он выиграл Уимблдон. Также уже стало известно, что Елена ждет ребенка.

«Я смотрел на нее, на ее улыбку. В прекрасном платье она шла мне навстречу... Это был удивительный момент. Я старался запомнить каждую секунду. Я женюсь на той, которую люблю. На свете нет более приятного чувства. Победить на Уимблдоне и ждать рождения своего ребенка — я не могу просить о чем-то большем», — делился теннисист.

Невеста также испытывала много эмоций. «Я очень сильно нервничала. Для меня все было немного размыто, потому что я уже вышла к Новаку со слезами на глазах, а когда увидела его, то начала плакать. Я была так счастлива! Наверное, при беременности еще труднее сдержать эмоции. Мне так повезло, что он есть в моей жизни. Лучшей половины для меня просто не существует. Что касается самой свадьбы, то все прошло так, как мы и надеялись. Приехали наши семьи и близкие друзья, чтобы вместе разделить наше счастье. Все было очень трогательно. Мы это никогда не забудем», — говорила Елена.

Для важного события невеста выбрала платье от Alexander McQueen. После регистрации брака молодожены обвенчались в церкви.

Новак Джокович празднует победу на Олимпиаде-2024 с дочерью Тарой. Фото Global Look Press

Дети Джоковича и Ристич

За несколько месяцев до свадьбы стало известно, что Елена беременна. В апреле 2014 года теннисист рассказал о важном событии в своих соцсетях. «Елена беременна! Мы скоро станем родителями!» — написал Джокович в микроблоге Х.

Поклонники уже подразумевали что-то экстраординарное, ведь заметили, что Елена реже появляется на трибунах. Как оказалось, это связано с самочувствием будущей мамы.

Сам теннисист с радостью ждал рождения наследника. Он даже сместил свои приоритеты с лидерства в рейтинге на семью.

«Ребенок — это всегда источник радости. Это начало новой главы в моей жизни, и я, разумеется, очень рад. С появлением малыша лидерство в рейтинге перестанет быть моей главной целью. Мне предстоит много хлопот, но ребенок даст мне дополнительную энергию и мотивацию», — говорил Ноле.

21 октября 2014 года в семье родился сын Стефан. Через три года 3 сентября 2017 года на свет появилась дочь Тара. В 2023-м Новак и Елена крестили своих детей в черногорском монастыре Острог.

Стефан пошел по стопам отца, он играет в теннис. Однако его кумирами являются Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. «Он подражает их игре, форхенду Надаля, эмоциям. Это замечательно», — признается Джокович.

Тара пока не играет в теннис, но часто присутствует на матчах своего отца. Правда, ей не всегда интересно. Как правило, девочка читает книги во время затяжных поединков. А вот на Олимпиаде-2024 в Париже Тара активно поддерживала отца, в руках она держала плакат со словами «Папа лучший!».

Новак и Елена Джокович. Фото Getty Images

Где и как живет семья Джоковича

С 2007 года Елена Ристич возглавляет благотворительный фонд Новака Джоковича. Она занимает пост генерального директора. Организация оказывает помощь получению образования детям Сербии.

Семья больше 15 лет живет в Монако. В Монте-Карло у теннисиста есть роскошный особняк. Зимой 2020 года во время пандемии Джокович с близкими перебрался в испанскую Марбелью. Здесь Новак приобрел виллу за 10 миллионов долларов. В особняке есть кинозал, игровые комнаты, девять спален, восемь уборных и, конечно, теннисный корт. Правда, теперь семейство проводит здесь только отпуска. Также у легендарного чемпиона есть недвижимость в Черногории, США и Сербии.