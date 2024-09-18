Подробности ареста Усика. Сотрудники авиакомпании обвиняли друга украинца в опьянении

Боксера задержали вместе с приятелем.

Во вторник, 17 сентября, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. В соцсетях быстро появились видео с места событий, на которых видно, как украинца уводят в наручниках. Стало известно, за что арестовали боксера.

Что случилось

Усика прибыл в Краков из Киева, чтобы вылететь в греческие Салоники. Некоторое время оставались неизвестны подробности произошедшего. Сам Александр довольно быстро отреагировал на инцидент в соцсетях, сообщив, что произошло недоразумение.

«Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом FR2777 RyanAir из Кракова в Салоники, перед этим проехав больше 11 часов из Киева в Краков автомобилем и немного устав, — рассказал СМИ Александр Красюк, промоутер. — Усик имел priority очередь на посадку, а его товарищ — общую. Ожидая бординг, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания. После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось».

За что задержали

Красюк подтвердил слова Александра о произошедшем недоразумении. Польские полицейские задержали боксера, так как он выяснял причины недопуска на борт самолета своего спутника, которого не пропустили сотрудники авиакомпании RyanAir, осуществлявшей перелет. Они оценили состояние друга боксера как «глубокое алкогольное опьянение».

На место прибыли сотрудники полиции, чтобы отвести приятеля боксера для проверки документов. Александр заявил, что не покинет друга и не улетит без него, после чего стражи порядка и надели на боксера наручники, уведя с рейса и его.

Александр Усик. Фото Global Look Press

«Усик твердо заявил, что не покинет своего друга, не улетит без него и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии, — написал Красюк. — На что полицейские пригрозили задержанием и надеванием наручников. Тогда Усик протянул руки... И полицейский надел наручники на запястье. И только на него, потому что, как видно на видео, которое снял кто-то из пассажиров, другой Александр идет без наручников и держит в руке дорожную сумку».

В местном отделении полиции товарища Усика проверили на алкоголь — тест выявил его количество, эквивалентное одной бутылке пива. «После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании произошел «неприятный разговор«, однако уже было поздно...

Тем временем на месте уже был генконсул Украины, и объяснение уже пришлось давать польским правоохранителям. То ли лунное затмение так затмило сознание сотрудников авиакомпании и полиции, или желание поближе познакомиться с выдающимся чемпионом, говорить сложно", — сообщил промоутер.

Дата задержания Усика в Польше выглядит символической. В тот же день 17 сентября 2016 года он единогласным решением судей победил польского боксера Кшиштофа Гловацкого в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO. Бой проходил в Гданьске.