Новые предметы в школе и обновление автомобильной аптечки: какие законы вступят в силу с 1 сентября

Нововведения коснутся разных сфер: от образования до продажи ипотечного жилья.

В III квартале 2024 года произойдут изменения в правовом регулировании, которые затронут несколько важных сфер. Нововведения коснутся образования, мобильной связи, ипотечного жилья и т. д. Подробнее читайте в нашем материале.

Запрет на изменение тарифных планов операторами

С 1 сентября 2024 года вступят в силу нововведения в оказаниях услуг телефонной связи. Речь идет о звонках, сообщениях, интернете и т. д.

Теперь операторы мобильной связи не имеют права самостоятельно менять тарифный план без согласия абонента. Услуги, входящие в тарифный план, корректировать будет нельзя. Например, если у клиента подключены безлимитные звонки, то отключить данную услугу оператор не сможет без разрешения абонента.

Также при заключении договора разрешается предоставить паспорт или подтвердить личность с помощью «Госуслуг». Можно сохранять номер от одного оператора при переходе к другому с помощью электронной подписи. Операторы мобильной связи имеют право отправлять счета на оплату через «Госуслуги».

При этом в поправках отмечено, что абонентскую плату разрешено повышать в одностороннем порядке.

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Нововведения в комплектации автомобильных аптечек

По приказу Минздрава с 1 сентября необходимо обновить комплектацию автомобильной аптечки. Ранее наличие аптечки было необязательным, при отсутствии водителей не штрафовали.

Список дополнительного содержимого аптечки:

марлевый бинт (не менее 5 м х 10 см) — 3 шт.;

бинт эластичный — 3 шт.;

медицинские маски — 2 шт.;

медицинские перчатки (размером не менее М) — 2 пары;

кровоостанавливающий жгут;

кожный лейкопластырь (не менее 2 х 500 см) — 1 шт;

маска для сердечно-легочной реанимации (устройство для проведения искусственного дыхания «Рот — Устройство — Рот») — 2 шт.;

ножницы для перевязочного материала;

хирургические ножницы;

медицинские стерильные салфетки 16 см х 13 см — 2 уп.;

одеяло спасательное 160 х 210 см.

Помимо этого, необходимо иметь инструкцию по оказанию первой помощи, блокнот формата не менее А7 и карандаш или маркер черного/синего цвета.

Данные требования будут действовать до 1 сентября 2030 года. Однако если автомобильная аптечка старого образца была приобретена до вступления изменений в силу, то ею можно пользоваться до окончания срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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Запрет на пользование телефонами в школе

С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации». В частности, ученикам российских школ запретят пользоваться мобильными телефонами и смартфонами во время уроков с целью минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала еще несколько причин. «Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются», — отметила Лантратова.

Также в поправке говорится, что телефонами можно пользоваться на переменах. Отдельно отмечается, что запрет не действует при угрозе жизни или здоровью школьников и учителей.

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Право педагога на уважение

Еще одно нововведение в законе «Об образовании» затронет педагогов. Теперь учителя получат право на уважение их человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия. Ранее данные права были только в отношении школьников.

Также с осени учебные заведения вправе сами устанавливать требования к дисциплине и поведению в школе во время уроков и перемен. Учителя будут иметь полномочия на применение дисциплинарных взысканий к ученикам, которые нарушают правила. Рассматривать их будет администрация школы.

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Новые предметы в школе

С нового учебного года введут предмет «Семьеведение». В ходе внеурочного курса ученикам расскажут, как выбрать супруга, о социальной поддержке семей с детьми, плюсы и минусы проживания молодой семьи вместе с родителями. Цель — формирование позитивного отношения к созданию семьи, четких ценностных установок на семейность и многодетность.

Другим новым предметом станут «Основы безопасности и защита Родины». Он будет обязателен с 5-го по 11-й класс. Ранее в школах было только ОБЖ.

В рамках урока детям расскажут о мероприятиях для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или в условиях угрозы войны и правильном использовании средств защиты.

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Упрощенная продажа ипотечного жилья

Теперь заемщики с просроченными платежами по ипотеке будут иметь право продавать недвижимость самостоятельно при условии разрешения от банка. Отмечается, что получить его можно только до того момента, пока банк не подал иск в суд. Если же заемщик уже начал процедуру банкротства или предпринял попытки продать имущество, то реализовать продажу таким путем будет невозможно.

Также отмечается, что банк самостоятельно назначает минимальную цену продажи. Как только сделка будет завершена, заемщик обязан погасить остаток ипотеки. В случае, если денежных средств не хватит, необходимо дополнить сумму из собственных сбережений. Если погасить долг частично, то будут начисляться пени. А вот если средства останутся, то их можно оставить себе.

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Борьба с фальсификатом меда

В новой редакции закона «О пчеловодстве» качество меда и другой продукции пчеловодства начнут определять «техническими регламентами и документами по стандартизации». Ранее они равнялись только на Общероссийский классификатор продукции.

До этого действовали требования ГОСТов, однако применялись они в добровольном порядке. Сейчас же есть строгие предписания к продукции и добавкам. Поправки помогут снизить фальсифицированную продукцию.