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Сегодня, 11:00

Новые предметы в школе и обновление автомобильной аптечки: какие законы вступят в силу с 1 сентября

Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото raybon009/iStock
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Нововведения коснутся разных сфер: от образования до продажи ипотечного жилья.

В III квартале 2024 года произойдут изменения в правовом регулировании, которые затронут несколько важных сфер. Нововведения коснутся образования, мобильной связи, ипотечного жилья и т. д. Подробнее читайте в нашем материале.

Запрет на изменение тарифных планов операторами

С 1 сентября 2024 года вступят в силу нововведения в оказаниях услуг телефонной связи. Речь идет о звонках, сообщениях, интернете и т. д.

Теперь операторы мобильной связи не имеют права самостоятельно менять тарифный план без согласия абонента. Услуги, входящие в тарифный план, корректировать будет нельзя. Например, если у клиента подключены безлимитные звонки, то отключить данную услугу оператор не сможет без разрешения абонента.

Также при заключении договора разрешается предоставить паспорт или подтвердить личность с помощью «Госуслуг». Можно сохранять номер от одного оператора при переходе к другому с помощью электронной подписи. Операторы мобильной связи имеют право отправлять счета на оплату через «Госуслуги».

При этом в поправках отмечено, что абонентскую плату разрешено повышать в одностороннем порядке.

Фото Ugur Karakoc/iStock

Нововведения в комплектации автомобильных аптечек

По приказу Минздрава с 1 сентября необходимо обновить комплектацию автомобильной аптечки. Ранее наличие аптечки было необязательным, при отсутствии водителей не штрафовали.

Список дополнительного содержимого аптечки:

  • марлевый бинт (не менее 5 м х 10 см) — 3 шт.;

  • бинт эластичный — 3 шт.;

  • медицинские маски — 2 шт.;

  • медицинские перчатки (размером не менее М) — 2 пары;

  • кровоостанавливающий жгут;

  • кожный лейкопластырь (не менее 2 х 500 см) — 1 шт;

  • маска для сердечно-легочной реанимации (устройство для проведения искусственного дыхания «Рот — Устройство — Рот») — 2 шт.;

  • ножницы для перевязочного материала;

  • хирургические ножницы;

  • медицинские стерильные салфетки 16 см х 13 см — 2 уп.;

  • одеяло спасательное 160 х 210 см.

Помимо этого, необходимо иметь инструкцию по оказанию первой помощи, блокнот формата не менее А7 и карандаш или маркер черного/синего цвета.

Данные требования будут действовать до 1 сентября 2030 года. Однако если автомобильная аптечка старого образца была приобретена до вступления изменений в силу, то ею можно пользоваться до окончания срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Фото skynesher/iStock

Запрет на пользование телефонами в школе

С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации». В частности, ученикам российских школ запретят пользоваться мобильными телефонами и смартфонами во время уроков с целью минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся.

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала еще несколько причин. «Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются», — отметила Лантратова.

Также в поправке говорится, что телефонами можно пользоваться на переменах. Отдельно отмечается, что запрет не действует при угрозе жизни или здоровью школьников и учителей.

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Право педагога на уважение

Еще одно нововведение в законе «Об образовании» затронет педагогов. Теперь учителя получат право на уважение их человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия. Ранее данные права были только в отношении школьников.

Также с осени учебные заведения вправе сами устанавливать требования к дисциплине и поведению в школе во время уроков и перемен. Учителя будут иметь полномочия на применение дисциплинарных взысканий к ученикам, которые нарушают правила. Рассматривать их будет администрация школы.

Фото Nikada/iStock

Новые предметы в школе

С нового учебного года введут предмет «Семьеведение». В ходе внеурочного курса ученикам расскажут, как выбрать супруга, о социальной поддержке семей с детьми, плюсы и минусы проживания молодой семьи вместе с родителями. Цель — формирование позитивного отношения к созданию семьи, четких ценностных установок на семейность и многодетность.

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Другим новым предметом станут «Основы безопасности и защита Родины». Он будет обязателен с 5-го по 11-й класс. Ранее в школах было только ОБЖ.

В рамках урока детям расскажут о мероприятиях для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или в условиях угрозы войны и правильном использовании средств защиты.

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Упрощенная продажа ипотечного жилья

Теперь заемщики с просроченными платежами по ипотеке будут иметь право продавать недвижимость самостоятельно при условии разрешения от банка. Отмечается, что получить его можно только до того момента, пока банк не подал иск в суд. Если же заемщик уже начал процедуру банкротства или предпринял попытки продать имущество, то реализовать продажу таким путем будет невозможно.

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Также отмечается, что банк самостоятельно назначает минимальную цену продажи. Как только сделка будет завершена, заемщик обязан погасить остаток ипотеки. В случае, если денежных средств не хватит, необходимо дополнить сумму из собственных сбережений. Если погасить долг частично, то будут начисляться пени. А вот если средства останутся, то их можно оставить себе.

Фото VioletaStoimenova/iStock

Борьба с фальсификатом меда

В новой редакции закона «О пчеловодстве» качество меда и другой продукции пчеловодства начнут определять «техническими регламентами и документами по стандартизации». Ранее они равнялись только на Общероссийский классификатор продукции.

До этого действовали требования ГОСТов, однако применялись они в добровольном порядке. Сейчас же есть строгие предписания к продукции и добавкам. Поправки помогут снизить фальсифицированную продукцию.

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