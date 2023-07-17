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Сегодня, 18:15

«Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Нюша и Александр Радулов
Нюша и Александр Радулов.
Фото «СЭ», Global Look Press
Хоккеист Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Неудачная попытка романа Александра Радулова.

Нападающий Александр Радулов и певица Нюша в 2011 году снялись в клипе на песню «Больно». Спортсмен сыграл роль возлюбленного девушки. По сюжету Нюша расстается с любимым, но вскоре понимает, что совершила ошибку. Героиня клипа уезжает от мужчины на автомобиле, а Радулов на протяжении всего видеоряда лежит в кровати.

Многие тогда заподозрили в романе известную певицу и российского хоккеиста. Форвард стал участником романтического клипа, хотя никогда не любил быть в центре внимания за пределами хоккея. Сцены из видео также выглядели слишком правдоподобными, будто между ними есть особенная химия.

Спустя 12 лет Нюша в интервью YouTube-каналу «ЖАРА TV» впервые прокомментировала слухи о возможном романе с Радуловым. Россиянка призналась, что у нее не было ответных чувств к обладателю Кубка Гагарина .

— Правда, Саша за мной ухаживал, — сказала Нюша. — Было дело, но до романа у нас не дошло. Ни романа, ни отношений в итоге. Дарил цветы, уделял внимание, мы ходили несколько раз на свидания. У меня не было таких чувств. Я видела его симпатию ко мне, но у меня таких ответных чувств не было. Я посчитала нечестным идти в отношения. Сердцу не прикажешь... Либо есть чувства, либо их нет. Правда, он шикарный мужчина.

Ведущий «ЖАРА TV» в шутку предположил, что Нюша не стала встречаться с двукратным чемпионом мира из-за его выбитых зубов. Певица исключила данную причину.

— Выбитые зубы? Нет, тогда они не были выбиты. Когда мы виделись, то у него были зубы. Не в зубах было дело (смеется.).

Хоккеист Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Сейчас Радулов женат на бизнес-леди и модели Анне Бокий. Свадьба прошла в августе 2022 года. Пара воспитывает общего сына Мирона.

Первой супругой нападающего «Ак Барса» была гимнастка, серебряная призерка Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева. За время брака у пары появился ребенок по имени Макар. Инициатором развода выступила Дарья.

«Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу, — писала Дмитриева в соцсетях. — Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина, я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Многие за нас переживают, но многие просто мечтали, чтобы мы расстались (телочки)».

Александр Радулов и&nbsp;Дарья Дмитриева. «В его переписках было много обнаженки». Звезда НХЛ и знаменитая гимнастка шокировали «Свадьбой богов» и развелись

Радулов почти не комментировал развод с Дмитриевой, не желая «ворошить прошлое».

«Да кому это интересно? Я не хочу много говорить об этом, — говорил Радулов «СЭ». — У меня есть сын Макар, которого я очень сильно люблю, а ворошить прошлое не стоит. Любой момент в жизни — это урок, из которого ты делаешь выводы. Ничего уже не вернуть, не исправить. Это вопрос «химии». Ну, так бывает, что тут поделаешь. На самом деле, обычная житейская ситуация. Я очень благодарен Даше за сына, за то время, что мы были вместе, но сейчас наши пути разошлись».

Хоккеист Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нюша, с которой у Радулова когда-то не сложилось, шесть лет замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. У супругов родился сын Саффрон и дочь Симба-Серафима.

Александр Радулов
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