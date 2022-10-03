В Израиле спортсмены и спортсменки обязаны служить в армии. Но у них есть привилегии

Для израильских спортсменов действуют специальные условия для прохождения воинской обязанности.

В Израиле служба в армии обязательна для всех: и для женщин, и для мужчин. Долг родине обязаны отдать все без исключения — и спортсмены в том числе. Поэтому граждане и постоянные жители Израиля в возрасте 16 лет и 4 месяцев отправляются урегулировать свой призывной статус. И впоследствии проходят службу.

Служба для всех

Призыву подлежат все здоровые мужчины от 18 до 29 лет и женщины от 18 до 25 лет. Тот, кто не выполнил свой долг по возрасту, считается правонарушителем, и должен служить в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по усмотрению военных властей.

Срок службы для мужчин составляет 30 месяцев, для женщин — 24. Но значительная часть призывников может быть освобождена от армии: это женщины, состоящие в браке на момент призыва, или религиозные девушки. Для них также существует альтернативная служба — в больницах, образовательных учреждениях, добровольческих организациях. Также от воинской обязанности могут быть освобождены мужчины по состоянию здоровья.

Выпускники школ с отличием могут попросить разрешения пройти службу после окончания университета. Министерство обороны может дать согласие, но с условием, что проситель отслужит после получения высшего образования три года срочной службы и еще четыре — после получения офицерского звания. При этом власти полностью оплачивают учебу, проживание, ежегодный отпуск и при необходимости — свадебную церемонию.

Фанаты сборной Израиля. Фото Global Look Press

Льготы для спортсменов

Служба в армии для людей, которые посвящают свои жизни профессиональному спорту, практически не отличается от обычного населения. Они служат те же два-три года — в зависимости от пола. Но все-таки спортсмены могут рассчитывать на некоторые поблажки — специальные льготы.

В Израиле существуют три категории: активный, выдающийся и превосходный спортсмен. Последнюю присваивают крайне редко. В постановлении об армии обороны страны четко прописаны условия службы каждой из этих категорий. Статус определяется спортивным комитетом исходя из достижений кандидата. После его определения каждый спортсмен за 8 месяцев до службы должен подать документы в свою федерацию.

Основное различие между условиями в армии для активных и выдающихся спортсменов — это количество часов, которые им предстоит проводить на военной базе ежедневно. Активный спортсмен служит два полных дня в неделю, и еще три дня — по 6 часов. Выдающийся проводит на базе по шесть часов в неделю. Место для службы должно находиться не дальше чем в 60 километрах от тренировочного центра спортсмена. А для спортсменов-отличников бывают и другие привилегии, такие как 30 дней отпуска, к примеру.

Гимнастка Линой Ашрам. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Опыт олимпийских чемпионов

Подавляющее большинство израильских спортсменов добровольно проходят полноценную службу и даже успевают завоевывать медали. Чего стоит опыт олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам. На чемпионате мира-2018 спортсменка завоевала три медали, а спустя 30 часов уже была на базе для прохождения срочной службы в Центральном подразделении связи и коммуникации.

Там к Линой относились как к настоящей звезде: после турнира ее встретили очень тепло — с цветами, аплодисментами и плакатом с текстом: «Поздравляем ефрейтора Линой Ашрам с достижениями на чемпионате мира».

«Считаю, что каждый должен отслужить в ЦАХАЛе. Я интенсивно тренируюсь, потом лечу на соревнования. В такие периоды я почти не бываю на базе. А потом я возвращаюсь и вдруг вижу новые лица, новых солдат, которые недавно призвались, и у меня ощущение, как будто я не была там год. И это странно», — рассказала israelhayom.co Ашрам о своей армейской жизни.

В 2019 году спортсменка завершила службу и поступила в университет. А вот ее соотечественница Николь Зеликман была призвана накануне Олимпиады в Токио. Однако она успела до начала Игр пройти обязательную трехнедельную срочную службу, когда отлучаться с базы запрещено. Правила для спортсменов позволили гимнастке приступить к тренировкам и таки поехать в Токио.