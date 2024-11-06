Легендарный боец ММА и актер — об итогах самого громкого политического события года.

В США завершается подсчет голосов на выборах главы государства, но уже понятно, что 47-м президентом страны станет Дональд Трамп — он получил необходимые 270 голосов выборщиков и победил Камалу Харрис по количеству поданных голосов избирателей. Олег Тактаров, который болел в противостоянии за Трампа (как, судя по всему, и многие россияне), в интервью «СЭ» поделился своими мыслями об итогах выборов и будущем.

Прилетел в Лос-Анджелес — там бомжи и помойка

— Олег Николаевич, как восприняли победу Трампа? Радовались как победе нашей футбольной сборной?

— Про это вообще интересно поговорить, не вот эта скучная ММА-тусовка, надоела она уже. Скажу, что для меня победа Трампа — это возвращение надежды. Почему? Я два года не был в Америке, а некоторые из моих детей там. Они первые побежали голосовать, я им мотивационную речь произнес — что это ваше будущее. И что папа не может приехать и зарабатывать им на медицинскую страховку из-за нынешней ситуации.

Что я имею в виду? Я не люблю летать туда, где у меня нет дел, бизнеса. В США собирались снимать сериал, моя роль, вторая главная — играть белоруса. Изначально он был человек из России, но по понятным причинам его два года назад решили сделать белорусом. Меня держали в списке ожидания, я жду, даты не занимаю. Потом решил посмотреть, вижу — продюсер мой старый знакомый. И он говорит: «Если увидят, что в сериале русский, нас могут спокойно забанить на стриминговых платформах, начнется какое-нибудь разбирательство». Постарается какая-нибудь канадская украинская диаспора, которая никогда на Украине и не была, зато они очень активные.

Олег Тактаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ну есть зависимость — если раньше после 100 проб приглашали на 90, а сейчас на 0! По-моему, это дискриминация по национальному признаку и нацизм. Я даже весь белорусский язык выучил, уже по-украински научился размовлять, можно шпионом посылать. Но толку от этого всего, если в Америке все знают, что я Русский медведь?

То есть я надеюсь, что вернусь к нормальной работе в кино. Я, наверное, не могу себя сравнить с Чарли Чаплином, который со своими еврейскими корнями боялся в США прилететь во времена маккартизма. Впрочем... могу, у меня тоже есть еврейские корни. (Смеется.) Я тоже что-то полезное сделал. И меня просто отвергли из-за гражданства.

Но в общем-то и у нас в России это работает в обратную сторону. Никто не задумывается, что я с 2004 года в Сарове живу. Слышали, что я как-то завязан с Америкой — все, запретить, отвергнуть, на роли не брать.

— Почему, на ваш взгляд, проголосовали за Трампа? Люди устали?

— Да. Сейчас у них царит агрессивный социализм. Меня однажды из бизнес-класса аэробуса А380 просто выкинули, ссадили с самолета. Летел из Торонто в Лос-Анджелес, ко мне приставал стюард подозрительной ориентации, все время ко мне подходил, это был ковид, маску на носу держать, вот это все.

Так или иначе — я прилетел, увидел всех этих бомжей на улицах, которым еще и пособия платят, чтобы они там оставались. Знаете — если в стране валяется на улицах мусор, это к войне. Я в свое время снимал в Сирии — там все улицы загажены были. В Киеве отошел от Андреевского спуска — то же самое. Поэтому, например, когда я приехал в Нижний Новгород пару лет назад, то пошел убирать мусор первым делом — не мог на это смотреть. Карма и некая психосоматика — она работает, даже внутри организма. Я перестал переживать на футболе — колени перестали болеть. А в исламе, я читал, если ты влиятельный человек, падишах, и обидишь незаслуженно того, кто не может ответить — у тебя, наоборот, будет организм болеть.

Дональд Трамп. Фото Getty Images

— Так почему за Трампа проголосовали?

— Уже бывшие демократы поддерживают Трампа! Я знаю лично людей, которые переселились в Остин, Техас. Илон Маск там купил дом за 35 миллионов. Это не так много, там не такие высокие цены, как в Лос-Анджелесе. Под Даллас очень много людей переехало — я никогда бы не поверил, что они могут покинуть Калифорнию, где выросли.

И люди не отличались любовью к политике и республиканцам тем более. Но, видимо, достало — помойка в городах, грязь, отсутствие безопасности.

Еще, думаю, сработало недоверие к женщине. Америка все-таки очень похожа на Россию. Когда там черный победил — это уже был нонсенс, а женщина — наверняка был скепсис, что она сможет сама руководить.

— Но демократы казались таким истеблишментом, который незыблем — пропагандой перемолотят, админресурсом.

— Американцы доверчивые люди, но с каждым годом это доверие становится слабее. На месте Трампа я сейчас бы свалил вину за конфликт на Украине на сына Байдена, учитывая его дела в Киеве. И они через месяц в это будут свято верить! Помнишь, как извинялись на коленях за 200 лет рабства? Так же могут и передо мной извиняться теперь. Отказывать в работе по месту рождения — это же чистый фашизм!

— Вам надо было просто в черный цвет кожи перекраситься.

— Ага, и сделать операцию какую-нибудь или прикинуться гражданином неблагополучной страны.

Олег Тактаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортсмены будут последними в истории про возвращение

— Вы верите, что Трамп реально может что-то поменять? В США же система и институты работают, а не роль личности.

— Думаю, некоторые некардинальные изменения мы увидим. Поток денег будет оставаться в Америке, а не направляться на военные действия. Потому что там своих бед полно. Главный враг Трампа, все это знают, — Китай. Думаю, с китайцами реально дружить не может никто, и мы в том числе. Америка хочет сама производить товары. Так что все будет перенаправлено на это, создание рабочих мест, экономическую борьбу с Китаем. А с нами — ну раз мужик пообещал, что конфликт урегулирует, значит, мужик должен сделать. Если у него есть слова убеждения для президента Путина — будем следить.

— Спортсменам надеяться на конец отстранения?

— Я как-то изучал историю Южной Африки. Их во времена апартеида отстранили на 32 года. Не на два, а 32. Торговля при этом шла, все было нормально, а когда начали разблокировать — спортсмены были последними, кого вернули. Даже актеры в Голливуд поехали раньше. Шарлиз Терон появилась позже, но она всегда гордилась, что оттуда. И с радостью рассказывала про свой акцент, африкаанс. Помню, что даже меня пристыдила — мол, надо гордиться акцентом, а я его всячески старался скрывать ради профессиональной деятельности. Вот и делайте выводы про спортсменов.

— Вы даже писали письмо в администрацию президента России по поводу снятия отстранения. Расскажете?

— Это было в момент, когда хотели отстранить паралимпийцев. Мне ответили, скажем так, что работают над этим вопросом. Там люди более сведущие, чем я. Я старался заходить через Арнольда Шварценеггера, его знакомых, мне посоветовали юристов. И в итоге оказалось, что наши власти, в общем-то, шли тем же путем, и в суде удалось паралимпийцев отстоять. Потому что такого даже Гитлер не допускал! Все-таки паралимпийцы — это святое. Но спорт в целом в этой истории будет на последнем месте.