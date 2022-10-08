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Бузова на «Ледниковом периоде»: слезы, торжество и роль злодейки. Как это было

Бузова танцует с Соловьевым: лучшие кадры с «Ледникового периода»
Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
Ольга Бузова и режиссер-постановщик шоу Первого канала «Ледниковый период» Илья Авербух. 24 ноября 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ольга Бузова готовится выйти на лед в шоу «Ледниковый период».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на «Ледниковом периоде». 16 октября 2020 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ольга Бузова в свете софитов во время номера в шоу «Ледниковый период» 20 октября 2020 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ольга Бузова в свете софитов во время номера в шоу «Ледниковый период» 20 октября 2020 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ольга Бузова расплакалась после эмоционального выступления на шоу «Ледниковый период». 6 ноября 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев демонстрируют свое мастерство во время номера на «Ледниковом периоде». 10 ноября 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ольга Бузова в образе Малефисенты во время номера с Дмитрием Соловьевым на «Ледниковом периоде». 17 ноября 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эмоции Ольги Бузовой после очередного номера на шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эмоции Ольги Бузовой после очередного номера на шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2020 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев заняли третье место и получили приз зрительских симпатий в «Ледниковом периоде» сезона-2020.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вспоминаем сезон «Ледникового периода» двухлетней давности.

На Первом канале стартовал новый сезон популярного шоу о фигурном катании. В «Лужниках» прошла запись первых выпусков программы.

Среди участников есть новички и хорошо знакомые лица: актриса Дарья Мороз выступит в паре с фигуристом Максимом Марининым, конькобежец Иван Скобрев — в паре с Викторией Синициной, а взявшая паузу на рождение ребенка после шоу 2020 года телеведущая Регина Тодоренко — с Александром Энбертом.

Ольга Бузова готовится выйти на лед шоу «Ледниковый период». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ольга Бузова готовится выйти на лед в шоу «Ледниковый период». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жаль, что в этот раз среди участников не будет Ольги Бузовой. Яркая блондинка, которую часто можно увидеть на спортивных мероприятиях в качестве болельщицы, два года назад показала настоящий профессионализм на льду «Ледникового периода» в паре с Дмитрием Соловьевым. По итогам сезона-2020 они заняли третье место, а выступали вот так.

Номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на «Ледниковом периоде». 16 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на «Ледниковом периоде». 16 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Ольга Бузова в свете софитов во время номера в шоу «Ледниковый период» 20 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ольга Бузова в свете софитов во время номера в шоу «Ледниковый период» 20 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Ольга Бузова в свете софитов во время номера в шоу «Ледниковый период» 20 октября 2020 года. 27 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ольга Бузова в свете софитов во время номера в шоу «Ледниковый период» 20 октября 2020 года. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Ольга Бузова расплакалась после эмоционального выступления на шоу «Ледниковый период». 6 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ольга Бузова расплакалась после эмоционального выступления на шоу «Ледниковый период». 6 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев демонстрируют свое мастерство во время номера на «Ледниковом периоде». 10 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев демонстрируют свое мастерство во время номера на «Ледниковом периоде». 10 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Ольга Бузова в образе Малефисенты во время номера с Дмитрием Соловьевым на «Ледниковом периоде». 17 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ольга Бузова в образе Малефисенты во время номера с Дмитрием Соловьевым на «Ледниковом периоде». 17 ноября 2020 года.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Эмоции Ольги Бузовой после очередного номера на шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Эмоции Ольги Бузовой после очередного номера на шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2020 года.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Эмоции Ольги Бузовой после очередного номера на шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2020 года. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Эмоции Ольги Бузовой после очередного номера на шоу «Ледниковый период». 30 ноября 2020 года.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев заняли третье место и получили приз зрительских симпатий в «Ледниковом периоде» сезона-2020. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев заняли третье место и получили приз зрительских симпатий в «Ледниковом периоде» сезона-2020.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Ольга Бузова
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