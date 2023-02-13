Сын от фанатки и жизнь на две страны. История любви гимнастки Корбут и солиста «Песняров»

Вспоминаем лавстори олимпийской чемпионки и музыканта Леонида Борткевича.

Уроженка белорусского Гродно, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут прожила в браке с популярным солистом инструментального ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем 22 года. Но их история завершилась в 2000 году. Пара развелась. Причина — жизнь на две страны.

История знакомства

Корбут — легенда советского спорта. Гимнастка стала главной звездой страны после Игр 1972 года. На счету Ольги исполнение уникального элемента «петли Корбут». Это фляк с высокой части разновысоких брусьев, при котором руки цепляются за верхнюю перекладину брусьев.

Она посещала Белый дом по приглашению 37-го президента США Ричарда Никсона. Ей посвятили фильм «Чудо с косичками». Спортсменка стала дублером актрисы Ирины Мазуркевич, которая сыграла Корбут.

У гимнастки было много поклонников. Но свое сердце отдала только одному. Им стал известный солист «Песняров» Леонид Борткевич.

Они встретились на концерте. Один из членов сборной СССР заказал песню «Олеся». Среди спортсменов в зале находилась и Ольга. После знакомства они несколько часов подряд говорили о жизни. И расстались на год. Как раз в этот период музыкант переживал разлад с первой супругой. Леонид узнал об изменах. Вскоре брак распался, хотя у пары был совместный ребенок.

«Корбут мне сказала: «Ты видишь, тебя жена не любит». И увезла меня в гостиницу, где у нее был снят номер. Так и начался наш роман, а потом и свадьба случилась», — признавался Борткевич в программе «Судьба человека».

Ольга Корбут. Фото Global Look Press

Свадьба и дети

Церемония бракосочетания прошла в Белоруссии. Правительство выделило им квартиру в Минске. На новоселье пригласили более ста человек. Вскоре у пары родился первенец — сын Ричард.

«Нам мамы помогали. Особо тяжело не было. Оля даже продолжала тренироваться. Мы хотели двойню и были уверены, что все получится», — вспоминал Борткевич.

Как только сын стал подрастать, супруги приняли решение перебраться в США. Именно здесь случилась трагедия. Второй ребенок родился мертвым.

«За день до родов Олю осмотрел врач, очень хороший, знаменитый. Все было нормально, а когда мы поехали рожать, нам сказали, что наш ребенок мертв. Как оказалось, малыш умер, еще будучи в утробе, сутки назад», — признался музыкант.

Причина была в том, что у Ольги и Леонида были разные резус-факторы. Врачи предлагали спортсменке лечь на сохранение, однако девушка не послушалась. Пара даже придумала имя будущему сыну — Иван.

После этого случая гимнастка больше не могла забеременеть и полностью ушла в работу.

Леонид Борткевич. Фото Global Look Press

Развод

Если в США Корбут тренировала детей, ее приглашали на мастер-классы, торжественные мероприятия. А вот Борткевич, который был звездой на родине, за океаном оказался никому не нужным. В итоге артист принял решение вернуться на родину.

Жить на две страны оказалось трудно для обоих. У каждого была своя жизнь. Леонид постоянно изменял супруге. Одна из фанаток даже родила от музыканта ребенка. Гимнастка также нашла себе нового мужчину. В конце концов пара приняла решение развестись.

«Ольга была женщиной моей судьбы, но не моей жизни. В первую очередь мы с ней были друзьями, а уже потом супругами. Судя по всему, наши отношения элементарно себя исчерпали», — говорил Борткевич в интервью.

Ольга Корбут. Фото Getty Images

Жизнь после развода

Корбут снова вышла замуж, супругом стал Алексей Войнич, который был младше спортсменки на 17 лет. Но тот брак оказался недолгим. Однако Ольга смогла найти женское счастье. Она встретила американца Джеема Шенфилта, с которым до сих пор живет в США.

Леонид в третий раз отправился в ЗАГС, выбор пал на молодую модель Татьяну Родянко. У музыканта и манекенщицы родился сын, которого назвали Кристиан. В 2021-м Борткевич скончался. Причиной смерти стали проблемы с алкоголем — при том, что актер был болен сахарным диабетом.