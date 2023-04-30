Советского призера Олимпиады-80 арестовали в Индии за участие в наркокартеле. Что об этом известно?

Темное дело пловчихи Светланы Варгановой.

Призер Олимпиады-80 по плаванию Светлана Варганова была арестована на Гоа (в Индии). Ее считают одним из участников наркокартеля, который работал в курортном штате. С таким громким материалом вышло издание The Indian Express. В материале фигурируют денежные суммы и различные виды наркотиков.

Чем она занималась?

По данным издания, задержание Варгановой было совершено еще 14 апреля. Вместе с ней Бюро по контролю наркотиков арестовало еще двоих: местного жителя и бывшего российского полицейского. The Indian Express называет имя последнего — «Андре» (вероятно, что речь идет об имени Андрей). Именно его и считают главой сформировавшегося в Индии русского наркокартеля.

Сообщается, что Андре давно обосновался на Гоа, где занимался незаконной деятельностью. В своей резиденции он выращивал марихуану, кусты которой были обнаружены у него дома. Светлана Варганова тоже живет в Индии уже несколько лет.

«Она продавала наркотики только иностранцам. Также она устроила дома кальянную, куда гости из других стран могли приходить и употреблять наркотики», — сообщил изданию представитель Бюро по контролю наркотиков.

Операция по поимке наркоторговцев длилась две недели. В ее ходе было изъяты наркотики.

Также у задержанных были обнаружены деньги в трех валютах. Это 488000 индийских рупий (около 6 тысяч долларов), 1829 американских долларов и 1729 тайских батов (50 долларов). Не самый большой улов для крупного наркокартеля.

В Бюро по контролю наркотиков сообщили, что Светлана и Андре не согласились сотрудничать со следствием. Бывший полицейский даже отказался показывать дом, в котором проживал в Индии.

ТАСС сообщает, что посольство РФ в Индии выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле.

Фото Global Look Press

Кто такая Светлана Варганова?

Светлана Варганова родилась и выросла в Ленинграде. В плавании специализировалась в брассе. Этим стилем и были завоеваны ее главные награды в спорте.

На Олимпиаде-80 она выиграла серебряную медаль на дистанции 200 метров. Однако, по мнению главного тренера сборной СССР того периода Сергея Вайцеховского, Светлана упустила золото. Варганова лидировала большую часть дистанции, но на последних метрах победу вырвала другая советская пловчиха Лина Качюшите. Вайцеховский утверждал, что это произошло из-за недостаточной силовой подготовки Светланы, недооценки соперницы и недостаточной концентрации на финише.

Вторым крупным турниром в карьере Варгановой стал чемпионат мира 1982 года в Гуякиле. На эквадорской воде пловчиха показала лучшее время на коронной дистанции — 200 метров брассом, а также в составе команды СССР завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

После завершения спортивной карьеры Светлана работала тренером в родном Санкт-Петербурге. Когда призер Олимпиады решила перебраться в Индию, на данный момент неизвестно.

Призер-контрабандист

Это не первый случай, когда рядом с фамилией героев Олимпиад фигурирует слово «наркокартель». В 2021 году за попытку контрабанды наркотиков на сумму около 147 миллионов долларов был осужден двукратный призер Игр по гребле на байдарках Натан Баггали из Австралии.

Натан Баггали. Фото Getty Images

У Натана образовалась тесная связь с запрещенными веществами еще со времен его спортивной карьеры. Собственно, эта карьера, в которой имели место две серебряные медали Олимпиады в Афинах и три золота чемпионатов мира, завершилась двухлетней дисквалификацией за употребление станозолола и метандиенона.

Баггали хотел вернуться в спорт, но дальше покатился по наклонной. В начале 2007-го в его машине обнаружили крупную партию экстази, а в середине того же года обвинили в краже байдарки. Австралиец тогда отделался условным сроком, но под конец года снова попался на наркотиках. Ему дали 20 лет тюремного заключения, из которых он отсидел только четыре. Но, выйдя на свободу, взялся за старое и вновь попал под обвинения.

Последний случай, за который Натана и его брата Дрю приговорили к 25 годам тюрьмы, включает себя даже погоню на воде. По данным следствия, братья договорились с международным наркокартелем в Южной Америке о поставках запрещенных веществ в Австралию. Наркотики они перевозили на надувной лодке под названием «Медельин». Имя судна выбрано не случайно — в честь города в Колумбии, в котором вел свою преступную деятельность Пабло Эксобар.

В погоне у берегов Австралии победу одержал патрульный катер военно-морских сил страны. Адвокат братьев на суде утверждал, что Натан и Дрю не знали, что перевозят наркотики (в лодке была найдена коммерческая партия в 650 килограммов). Присяжные в эту версию не поверили. Теперь двукратный олимпийский призер сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении только в 2033 году. Сейчас Натану 47 лет.