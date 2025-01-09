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Сегодня, 16:15

Россияне назвали лучших спортсменов 2024 года. Первое место разделили Овечкин и Костомаров

Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Хоккеист Александр Овечкин и фигурист Роман Костомаров
Александр Овечкин и Роман Костомаров.
Фото Imagn Images/USA TODAY Sports, «СЭ»
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Итоги очередного опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ опубликовал результаты очередного исследования. На этот раз россиянам нужно было назвать лучшего спортсмена в 2024 году. Первое место разделили фигурист Роман Костомаров и хоккеист Александр Овечкин.

Овечкин и Костомаров в лидерах

Опрос проводился 21 декабря с помощью небольшого телефонного интервью. В голосовании поучаствовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет. За Овечкина и Костомарова отдали голоса по три процента опрошенных — этого хватило, чтобы с запасом стать лучшими. Далее следовали спортсмены, набравшие лишь один процент. Фигурист и в прошлом году стал лучшим, но тогда за него было восемь процентов голосов.

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Интересно, что, по мнению Романа, именно Овечкин больше заслужил победу в голосовании, к тому же Костомаров уже давно не выступает на профессиональном уровне. Сейчас олимпийский чемпион 2006 года занят в различных ледовых шоу, а также периодически появляется на телевидении. Александр же играет в НХЛ за «Вашингтон» и стремительно приближается к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Фигурист Роман Костомаров
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Узнал об этом только от вас. Это очень приятно. Но, конечно, я ни в коем случае не стою рядом с нашим великим Александром Овечкиным, который, будем надеяться, все-таки побьет рекорд Гретцки и станет лучшим. Приятно! Конечно, я совсем в другой ипостаси. Не спортсмен года, я бы так это не называл. Спорт для меня уже давно закончился. Может быть, в какой-то другой категории можно было меня назвать каким-то человеком «силы воли». Мне приятно. Я, конечно, не спортсмен года, но спасибо за поддержку!» — сказал Костомаров «СЭ».

Кто еще вошел в список

Опрошенные с трудом вспоминали имена российских спортсменов: помимо Овечкина и Костомарова, в рейтинг вошло лишь шесть человек, набравших по одному проценту голосов. Сразу 77 процентов опрошенных не смогли назвать лучшего атлета, а четыре процента посчитали, что такого в стране вообще нет.

Результаты голосования за лучшего спортсмены в 2024 году

Итоги голосования также прокомментировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его мнению, в низком результате Александра Большунова нет ничего страшного — при этом в 2022-м лыжник стал одним из лучших с пятью процентами голосов, в прошлом году он набрал два процента.

«В этом году многие спортсмены на международной арене показали выдающиеся результаты. Конечно, Овечкин и Костомаров стали первыми. Были моменты, были годы, когда Александр блистал и был лучшим. В этом нет ничего страшного, и не нужно на этом заострять внимание», — сказал Бородавко «СЭ».

Артем Дзюба. В России рухнул интерес к футболу. Печальные цифры ВЦИОМ

Ранее ВЦИОМ провел опрос, чтобы определить национальный вид спорта в России. Большинство (27 процентов) посчитало таковым хоккей, на втором месте оказалось фигурное катание (девять процентов). Далее расположились лыжный спорт (шесть процентов), гимнастика и самбо (по пять процентов), биатлон с борьбой (по три процента) и лапта (два процента).

3
Александр Овечкин
Артем Дзюба
Александр Большунов
Евгения Медведева
Камила Валиева
Роман Костомаров
Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
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