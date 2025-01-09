Россияне назвали лучших спортсменов 2024 года. Первое место разделили Овечкин и Костомаров

Итоги очередного опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ опубликовал результаты очередного исследования. На этот раз россиянам нужно было назвать лучшего спортсмена в 2024 году. Первое место разделили фигурист Роман Костомаров и хоккеист Александр Овечкин.

Овечкин и Костомаров в лидерах

Опрос проводился 21 декабря с помощью небольшого телефонного интервью. В голосовании поучаствовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет. За Овечкина и Костомарова отдали голоса по три процента опрошенных — этого хватило, чтобы с запасом стать лучшими. Далее следовали спортсмены, набравшие лишь один процент. Фигурист и в прошлом году стал лучшим, но тогда за него было восемь процентов голосов.

Интересно, что, по мнению Романа, именно Овечкин больше заслужил победу в голосовании, к тому же Костомаров уже давно не выступает на профессиональном уровне. Сейчас олимпийский чемпион 2006 года занят в различных ледовых шоу, а также периодически появляется на телевидении. Александр же играет в НХЛ за «Вашингтон» и стремительно приближается к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Узнал об этом только от вас. Это очень приятно. Но, конечно, я ни в коем случае не стою рядом с нашим великим Александром Овечкиным, который, будем надеяться, все-таки побьет рекорд Гретцки и станет лучшим. Приятно! Конечно, я совсем в другой ипостаси. Не спортсмен года, я бы так это не называл. Спорт для меня уже давно закончился. Может быть, в какой-то другой категории можно было меня назвать каким-то человеком «силы воли». Мне приятно. Я, конечно, не спортсмен года, но спасибо за поддержку!» — сказал Костомаров «СЭ».

Кто еще вошел в список

Опрошенные с трудом вспоминали имена российских спортсменов: помимо Овечкина и Костомарова, в рейтинг вошло лишь шесть человек, набравших по одному проценту голосов. Сразу 77 процентов опрошенных не смогли назвать лучшего атлета, а четыре процента посчитали, что такого в стране вообще нет.

Итоги голосования также прокомментировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его мнению, в низком результате Александра Большунова нет ничего страшного — при этом в 2022-м лыжник стал одним из лучших с пятью процентами голосов, в прошлом году он набрал два процента.