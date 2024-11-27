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Сегодня, 14:15

Роулинг раскритиковала BBC: лучшей футболисткой года по версии канала стала интерсекс-спортсменка

Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Егор Сергеев
Писательница Джоан Роулинг и замбийская футболистка Барбра Банда
Джоан Роулинг раскритиковала BBC из-за победы Барбры Банды в номинации футболистка года.
Фото Imagn Images/USA TODAY Sports, Global Look Press
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У Банды повышенный уровень тестостерона в организме.

Телеканал BBC назвал лучшую футболистку 2024 года — ей стала 24-летняя замбийка Барбра Банда. Правда, решение устроило не всех: писательница Джоан Роулинг раскритиковала премию Women's Footballer of the Year за неуважительное отношение к женщинам, поскольку у победительницы уже давно обнаружен повышенный уровень тестостерона в организме.

Что сказала Роулинг

Британская писательница в соцсетях прокомментировала пост главы отдела спорта The Telegraph Оливера Брауна. Журналист тоже не понимал, как премия досталась футболистке, которую недавно дисквалифицировали.

«Вероятно, в BBC решили сэкономить время таким образом, вместо того чтобы ходить от одной двери к другой и плевать женщинам прямо в лицо», — написала Роулинг.

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Такая реакция от писательницы неудивительна — ранее она критиковала трансгендерных людей и радикальный феминизм, а также поддерживала биологических женщин. В частности, автор книг о Гарри Поттере была возмущена участием боксерши Иман Хелиф в Олимпийских играх. Алжирка даже подала на Джоан в суд.

Согласна с Роулинг и британская пловчиха Шэрон Дэвис. Она назвала печальным поощрение разрушения женского спорта со стороны BBC.

«Я так разочарована и огорчена тем, что они активно поддерживают эту несправедливость», — прокомментировала ситуацию спортсменка.

Футболистка сборной Замбии Барбра Банда
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Банду не допустили только до Кубка Африки

Скандал, связанный с Банду, произошел два года назад. Ее не допустили до Кубка Африки-2022 из-за зашкаливающего количества тестостерона в анализах.

«К сожалению, она не соответствовала критериям, установленным Конфедерацией африканского футбола», — прокомментировал тогда решение организаторов президент Футбольной федерации Замбии Эндрю Каманга.

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Причем за год до Кубка Африки ей предложили курс лечения, так как уже тогда у Банды выявили высокий уровень тестостерона. Однако спортсменка отказалась из-за страха побочных эффектов. Кстати, курс был предложен еще двум ее партнерам по команде — Рейчел Кундананджи и Рейчел Накула.

Несмотря на проблемы с гормонами, замбийская нападающая выступила сразу на двух Олимпиадах — в Токио и Париже, а также на последнем чемпионате мира: правила допуска МОК и ФИФА оказались мягче, чем условия участия в Кубке Африки.

Футболистка сборной Замбии Барбра Банда
Фото Imagn Images, USA Today Sports

За что Банде дали награду

Нападающая ярко проявила себя в этом году, играя и за клуб, и за сборную. Летом Банда забила за Замбию четыре мяча на Играх в Париже и с 10 голами суммарно за две Олимпиады (в Токио она отличилась шесть раз) стала лучшим африканским бомбардиром в истории соревнований.

На клубном уровне нападающая выступает в США за «Орландо Прайдс». В прошедшем сезоне она помогла своей команде впервые выиграть национальную лигу — 13 раз забила в регулярном чемпионате и еще четыре в плей-офф.

Победитель премии BBC выявлялся путем голосования: вначале эксперты сформировали шорт-лист из пяти человек, лучшего из которых выбирали глобальным голосованием болельщиков.

Два года назад Уилл Томас был посредственным пловцом. 16&nbsp;ноября 2019-го он&nbsp;последний раз вышел на&nbsp;старт с&nbsp;мужчинами&nbsp;&mdash; и&nbsp;никто тогда не&nbsp;обратил на&nbsp;него внимания. Уилл был одним из&nbsp;аутсайдеров. Через некоторое время последовала операция по&nbsp;смене пола. Потом годовая гормональная терапия. Когда сменивший пол пловец Уилл Томас стал Лией Томас, которая начала выигрывать женские турниры с&nbsp;огромным отрывом&nbsp;&mdash; начались протесты. «То ли девочка, то ли...»: как спортсменки превращаются в спортсменов и наоборот

«Я потрясена и удивлена, что эта награда оказалась рядом со мной. Мои товарищи по команде очень старались, чтобы я оказалась там, где я сейчас, и получила этот трофей. Я люблю забивать голы — думаю, это было нелегко, но упорная работа и постоянство очень помогли мне. То, что я стала второй африканкой, выигравшей этот трофей, — очень большое достижение для меня», — приводит BBC слова спортсменки.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

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