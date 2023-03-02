Почему нашему спорту важно переориентироваться с Запада на Восток?

Сближение России с Китаем, Индией, Ираном и арабскими странами открывает новые возможности для развития спортивной отрасли на долгие годы вперед.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

— Одной из главных новостей спортивного мира на этой неделе стал переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, а в Кемеровской области с 23 февраля по 5 марта проводятся II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». И это хороший повод вернуться к разговору о перспективах взаимодействия российского спорта с восточными партнерами.

В ноябре 2022 года мне довелось выступать с докладом на мероприятии, посвященном десятилетию «Китайской мечты», которое проводилось при поддержке посольства КНР в России и Общества российско-китайской дружбы. Доклад был посвящен сотрудничеству России и Китая в сфере спорта в период антироссийских санкций. Он вызвал интерес у китайской стороны, представителей спортивной отрасли России и даже руководителей наших регионов. И это свидетельствует о том, что российско-китайское (как минимум) сотрудничество в спортивной сфере должно быть непременно реализовано. При этом речь идет о совместных проектах и спортивном взаимодействии, а не только о переходе в азиатские федерации. Плюсам и минусам такого перехода будут посвящены другие статьи.

Итак, сближение России с Китаем, Ираном, Индией и арабскими странами имеет колоссальное значение. Особенно сейчас. Как политолог я не могу не рассматривать возможности спорта для государства, народа, суверенитета и национальной безопасности. Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития отрасли, профессионального и детского спорта на долгие годы. Но несмотря на очевидную пользу такого сближения, существует несколько препятствий, которым стоит уделить внимание.

Вероятность вторичных санкций

Многие уже слышали призывы бойкотировать Олимпийские игры и проводить альтернативные соревнования с Китаем и дружественными странами. Предложения такого рода выявляют глубокие проблемы у их авторов в понимании специфики мирового спорта с точки зрения взаимодействия ключевых организаций на данном этапе. Сюда же относится требование некоторых одиозных журналистов создавать «свои международные федерации» взамен существующих.

Авторы популистских инициатив упускают из виду существование так называемых вторичных санкций. Вторичные санкции — это ограничения, которые могут вводиться в отношении национальных олимпийских комитетов или спортивных федераций других стран, если они решатся провести соревнования с российскими и белорусскими спортсменами, минуя решения МОК и международных спортивных федераций.

Китай очень дорожит своим статусом в мировом спорте. Поэтому бессмысленно ждать от него готовности проводить вместе с нами турниры, которые позиционировались бы как альтернатива Олимпийским играм. За этим последует гарантированный бан для китайских спортсменов. КНР в целом в своей геополитической деятельности не является сторонником резких движений. Китай при необходимости, безусловно, откажется от членства в олимпийской семье из-за собственных интересов, например желания закрыть вопрос с Тайванем, но точно не из солидарности с Россией. Невозможно себе представить в настоящее время и вступление китайцев в альтернативные международные спортивные федерации, поскольку это приведет к их исключению из уже существующих.

То же относится и к другим государствам, для которых участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира крайне важно. Поэтому сотрудничество с восточными партнерами в спортивной сфере должно учитывать этот нюанс и включать в себя взаимодействие иного рода. Спойлер: выход есть, и даже не один.

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Утраченный навык грамотной работы с Востоком

Одна из ключевых проблем отечественного госаппарата, который несколько десятилетий ориентировался на Запад, — утрата навыка грамотной работы с Востоком. Не единожды мне доводилось видеть, насколько ассиметричным было отношение официальных представителей России к европейцам на международных мероприятиях по сравнению с их азиатскими или ближневосточными коллегами. Коммуникация с представителями Китая осуществлялась по остаточному принципу. Доходило до неуважения по отношению к восточным партнерам, которые очень щепетильны в вопросах дипломатических реверансов и запоминают оплошности на долгие годы.

Если бы не личная воля президента нашей страны, который всегда уделял огромное внимание восточным государствам и пользуется у них большим уважением, указанное направление внешней политики России ушло бы в минус. До сих пор многие российские министерства и ведомства в своей работе исходят из того, что противоречия с Западом временны, а значит, выстраивать отношения с Востоком нужно «аккуратно», чтобы не обидеть американцев и европейцев. В Китае и Иране, могу констатировать это в силу своего профессионального взаимодействия с данными странами, такой подход считывают.

О чем можно говорить, если в Министерстве иностранных дел остаются люди, которые уверены, что любая восточная страна, за исключением Японии и Южной Кореи, встретит нашу заинтересованность в ней с распростертыми объятиями. Это совершенно не так. Если, например, с Ираном у нас много общих геополитических угроз и это наш партнер на долгие годы, то Китай за время российской ориентации на Запад существенно изменился. КНР сегодняшнего дня и десятилетней давности — это два разных государства по уровню развития, международного влияния и амбиций. Современный Китай должен видеть для себя четкие перспективы в сотрудничестве с Россией любого рода, в том числе в спорте.

Самое главное упущение в работе с Азией и Ближним Востоком на уровне почти всех российских профильных ведомств — отсутствие понимания культурных, религиозных и идеологических основ, которые для указанных регионов имеют колоссальное значение, определяя развитие и спортивной сферы в том числе.

Про политические основы и говорить не стоит. Во многих проектах в России китаистами и арабистами значатся исключительно носители языка, которые не всегда понимают нюансы общественно-политического устройства, внутренней и внешней политики. Тогда как спорт на Востоке, особенно в Китае и Иране, — это полноценный элемент внешнеполитического позиционирования. А потому международные спортивные проекты должны осуществляться с учетом понимания особенностей и амбиций партнеров, с которыми мы планируем взаимодействовать. При этом необходимо соблюдение национальных интересов России, которые для нас первичны.

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Время бесплодных двусторонних меморандумов прошло

Еще одна проблема — в отсутствии понимания того, что за период СВО изменились требования общества к государству и чиновникам, результатам их работы, трансформировались задачи внешнеполитического взаимодействия. И потому привычные и любимые многими нашими ведомствами двусторонние меморандумы, которые после подписания пылятся на полках, должны уйти в прошлое. Эта форма имитации деятельности, унижающая нас в глазах партнеров, больше не должна существовать. Она была непозволительна и год назад, и два, и пять, и восемь. Но сегодня это уже не просто непозволительно, это преступно. Нужны международные спортивные проекты, наполненные смыслом, серьезными идеями, желательно объединенные мощным единым концептом. Проекты с по-настоящему высоким КПД, действительно способствующие укреплению межгосударственных отношений. Еще раз повторюсь, что в условиях санкций появилась масса возможностей для такого плодотворного сотрудничества.

Проверить, понимают ли все это в Министерстве спорта и Олимпийском комитете России, очень просто. Как уже было отмечено, в настоящий момент в Кемеровской области проходят «Дети Азии», объединившие участников из 12 стран. В идеале представители Минспорта и ОКР уже по окончании мероприятия должны вернуться с подписанными соглашениями и анонсами по-настоящему значимых совместных проектов с восточными странами, побывавшими на зимних играх. Будут ли достигнуты такие результаты вместо бесплодных двусторонних меморандумов? Очень надеюсь. Но скорее нет, чем да.

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