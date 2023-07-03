Экологи все активнее мешают спорту. Как реагировать на протесты экоактивистов?

Привлекая внимание к важным проблемам, страйкеры срывают одно соревнование за другим.

Если XX век прошел под эгидой борьбы за права женщин, то век XXI наверняка станет эпохой расцвета экодвижений. Конечно, разного рода «зеленые» были и раньше, и после, да и феминисткам до сих пор есть что обсудить с правительствами мировых держав. И все же изменение климата, разумное потребление и переход на альтернативные источники питания — в числе ключевых тем общественной повестки. Правда, как и в случае с правами женщин, экотрансформация планеты проходит крайне медленно. Поэтому часть сообщества переходит к радикальным формам дискуссии — таким, как срыв соревнований или порча предметов искусства.

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Спорт — объект для атаки

На днях экоактивисты снова заставили о себе говорить. Сначала помешали проведению забегов Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, затем стали угрожать веломногодневке «Тур де Франс». Кроме того, были акции во время теннисных матчей, когда сторонники движения Just stop oil приковывали себя к сетке. На соревнованиях по снукеру они высыпали песок на стол, на лыжных гонках — выливали нефть на лыжню. Также безобразничали в «Формуле-1», на скачках, на крикете, на футболе...

Неудивительно, что организаторы Уимблдона заранее продумывают технику безопасности на случай появления новых страйкеров и учитывают возросшие расходы и связанные с подобными акциями риски. Нет сомнения, что в ближайшее время радикальные борцы за чистоту природы не остановятся. Хотя бы потому, что причины, по которым они идут на противоправные действия, никуда не делись. Мир повернулся в сторону зеленой повестки, но не может перестроиться в один момент.

Точно так же действовали и феминистки весь XX век. На них стали обращать внимание, проблемы прав женщин вошли в программу крупнейших политических партий. Дело сдвинулось с мертвой точки, но это активисток не остановило. Они шли до конца, потому что только так видели свой путь к победе. И это мы еще не говорим про суфражисток, которые и вовсе под акциями понимали теракты и убийства высших должностных лиц.

Хорошо, что времена изменились и на крупных акционеров нефтяных компаний по крайней мере пока никто массово не нападает. А вот почему под атаку попадает спорт — объяснить нетрудно. Он приковывает массы людей, за ним следят медиа. Чаще всего соревнования транслируются в прямом эфире, а это дает возможность получить уникальные охваты без всякой цензуры. И даже политика ФИФА не показывать в эфире акции страйкеров вопрос не решает.

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Подобные акции могут иметь обратный эффект

У экоактивистов нет цели помешать Якобу Ингебригтсену побить очередной рекорд. Как нет у них и негативного отношения к шедеврам мирового искусства. Выбегая на легкоатлетическую дорожку или запуская тарелку супа в картину Мане, протестующие хотят заявить о себе на максимально широкую аудиторию. Чтобы люди заговорили о них и об их борьбе. Ведь важнейший фактор в скорейшем экопереходе — это общественное мнение. Политики и бизнесмены зависят от масс — если большинство будет требовать разумного отношения к природным ресурсам, то сильным мира сего придется отказаться от практик, которые могут привести в будущем к экологической катастрофе. И это мы еще не говорим о вкладе в «зеленый переход» каждого домохозяйства в его быту.

Раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии, отказ от бензинового авто — все эти мелочи играют важную роль в будущем планеты, на которой мы живем. Особенно если подобная осознанность будет сразу у миллионов людей на всей Земле. И как же достучаться до тех, кто не подписан на тематические паблики об экологии, не читает прессу и научные журналы? Например, через транляцию тенниса, которую прервали акцией Just stop oil.

Человек как минимум может заинтересоваться, что это за движение, кто его представляет и какие цели они декларируют. Другой вопрос, что не все могут поддержать их методы борьбы за светлое будущее, как бы они к проблеме экологии ни относились в принципе. И даже наоборот, выступая против радикального экоактивизма, могут поменять свои взгляды в этом вопросе на максимально консервативные.

Ведь спортсмен, который посвятил всю свою жизнь завоеванию одной конкретной медали, а ему помешали это сделать экоактивисты, вряд ли после поражения пойдет перечислять свою зарплату в фонды по защите природы. Скорее наоборот, он обозлится на всех сторонников зеленой повестки в принципе, а вместе с ним обозлятся и большинство фанатов.