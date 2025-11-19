Легенду ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов. На следующей неделе он собирался прилететь в Россию

19 ноября, 19:00
Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала экс-нападающего московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles. На следующей неделе бразилец планировал прилететь в Россию и посетить два матча с участием армейцев.
Жо задержали во вторник, 18 ноября, на пляже Барра-да-Тижука, где он находился на барбекю. Ордер был выдан из-за задолженности по алиментам в размере 220 744 реала (больше 3,3 миллиона рублей). После ареста бывшего футболиста доставили в участок.
По данным источника, бразилец уклонялся от выполнения алиментных обязательств на протяжении 12 месяцев, что привело к уже четвертому по счету задержанию по аналогичному основанию. В мае 2024-го его арестовали в Кампинасе, в декабре того же года — в Контажене, в июне 2025-го — в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу. Его всегда освобождали после частичного выполнения судебного решения.
У Жо восемь детей, шестеро из которых — внебрачные. В его отношении ведется сразу несколько исполнительных производств.
Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что экс-нападающий планировал присутствовать на матчах армейцев против махачкалинского «Динамо» 26 ноября в рамках FONBET Кубка России и «Оренбурга» 29 ноября в РПЛ. Изменятся ли его планы в связи с арестом, пока не сообщается.
Жо выступал за московский клуб с 2006 по 2008 год. Вместе с красно-синими становился чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он представлял английские «Манчестер Сити» и «Эвертон», турецкий «Галатасарай», бразильские «Коринтианс», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», японский «Нагоя Грампус».
В составе сборной Бразилии нападающий провел 20 матчей, забил 5 голов, стал победителем Кубка конфедераций (2013) и бронзовым призером Олимпиады (2008). 38-летний Жо завершил профессиональную карьеру в 2023 году.
Black72
Неужто денег нет совсем, алименты платить?
20.11.2025
Dmitry Kuznetsov
Он никакая не легенда.
19.11.2025
на каждый клуб перезва найдется!
вот такие лигенды у цска
19.11.2025
футбол - это супер
Что не статья , то легенды. Вчера Бесков , понятно , сегодня Ж , завтра кто там у вас?
19.11.2025
Дмитрий
Жопадает, помню комментарий
19.11.2025
Alexander Krasilnikov
Автор в том возрасте, что в начале нулевых ещё был слишком мелок, так что для него любой игрок тех лет - легенда. Для кого-то и корова - невеста, а для кого и лягушка -царевна. К вящей радости он редко пишет о футболе, а всё больше про скандалы.
19.11.2025
Александр Солодовников
Афтор ты чего написал .... Какая легенда, кто легенда.... Поинтересуйся хотя бы сколько эта "легенда" матчей за ЦСКА сыграла.....(
19.11.2025
Илья858
Жо - это реально легенда ЦСКА? Как Пономарёв?
19.11.2025
НВ
Жо есть Жо
19.11.2025
Михаил К
Новый тренер Спартака? Или Динамо? А может совмещать будет?
19.11.2025
Михаил К
Прям легендрный? Мда...
19.11.2025
Игорь Малышев
Разумный ход со стороны ЦСКА. У нас беда с демографией.
19.11.2025
Михаил Лук
Планировал приехать в Россию еще детей сделать?
19.11.2025