19 ноября, 19:00

Легенду ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов. На следующей неделе он собирался прилететь в Россию

Полиция в четвертый раз арестовала бывшего футболиста ЦСКА Жо
Егор Сергеев
корреспондент
Жо.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Попался в четвертый раз.

Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала экс-нападающего московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles. На следующей неделе бразилец планировал прилететь в Россию и посетить два матча с участием армейцев.

Что произошло

Жо задержали во вторник, 18 ноября, на пляже Барра-да-Тижука, где он находился на барбекю. Ордер был выдан из-за задолженности по алиментам в размере 220 744 реала (больше 3,3 миллиона рублей). После ареста бывшего футболиста доставили в участок.

Андерсон и&nbsp;Криштиану Роналду.Экс-футболисту «МЮ» Андерсону грозит тюрьма. Полузащитника могут арестовать за неуплату алиментов

По данным источника, бразилец уклонялся от выполнения алиментных обязательств на протяжении 12 месяцев, что привело к уже четвертому по счету задержанию по аналогичному основанию. В мае 2024-го его арестовали в Кампинасе, в декабре того же года — в Контажене, в июне 2025-го — в аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу. Его всегда освобождали после частичного выполнения судебного решения.

У Жо восемь детей, шестеро из которых — внебрачные. В его отношении ведется сразу несколько исполнительных производств.

Предстоящая поездка в Россию

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что экс-нападающий планировал присутствовать на матчах армейцев против махачкалинского «Динамо» 26 ноября в рамках FONBET Кубка России и «Оренбурга» 29 ноября в РПЛ. Изменятся ли его планы в связи с арестом, пока не сообщается.

Жо выступал за московский клуб с 2006 по 2008 год. Вместе с красно-синими становился чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он представлял английские «Манчестер Сити» и «Эвертон», турецкий «Галатасарай», бразильские «Коринтианс», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», японский «Нагоя Грампус».

В составе сборной Бразилии нападающий провел 20 матчей, забил 5 голов, стал победителем Кубка конфедераций (2013) и бронзовым призером Олимпиады (2008). 38-летний Жо завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

13

  • Black72

    Неужто денег нет совсем, алименты платить?

    20.11.2025

  • Dmitry Kuznetsov

    Он никакая не легенда.

    19.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    вот такие лигенды у цска

    19.11.2025

  • футбол - это супер

    Что не статья , то легенды. Вчера Бесков , понятно , сегодня Ж , завтра кто там у вас?

    19.11.2025

  • Дмитрий

    Жопадает, помню комментарий

    19.11.2025

  • Alexander Krasilnikov

    Автор в том возрасте, что в начале нулевых ещё был слишком мелок, так что для него любой игрок тех лет - легенда. Для кого-то и корова - невеста, а для кого и лягушка -царевна. К вящей радости он редко пишет о футболе, а всё больше про скандалы.

    19.11.2025

  • Александр Солодовников

    Афтор ты чего написал .... Какая легенда, кто легенда.... Поинтересуйся хотя бы сколько эта "легенда" матчей за ЦСКА сыграла.....(

    19.11.2025

  • Илья858

    Жо - это реально легенда ЦСКА? Как Пономарёв?

    19.11.2025

  • НВ

    Жо есть Жо

    19.11.2025

  • Михаил К

    Новый тренер Спартака? Или Динамо? А может совмещать будет?

    19.11.2025

  • Михаил К

    Прям легендрный? Мда...

    19.11.2025

  • Игорь Малышев

    Разумный ход со стороны ЦСКА. У нас беда с демографией.

    19.11.2025

  • Михаил Лук

    Планировал приехать в Россию еще детей сделать?

    19.11.2025

    Жоао Алвес де Ассис Силва (Жо)
