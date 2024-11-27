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Сегодня, 18:15

Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу. Он играл в «Спартаке-Алании» у Газзаева

Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Егор Сергеев
Бывшие футболисты «Алании» Муртаз Шелия и Михаил Кавелашвили
Бывшие футболисты «Алании» Муртаз Шелия и Михаил Кавелашвили в 1995 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Еще один бывший футболист в политике.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента кандидатуру депутата Михаила Кавелашвили — звезды грузинского футбола. 53-летний политик шесть раз становился чемпионом страны с тбилисским «Динамо», а также выигрывал золото в России со «Спартаком-Аланией» в 1995 году. Кавелашвили также выступал в Англии за «Манчестер Сити», а еще провел более 40 матчей за национальную сборную Грузии.

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В стране, помешанной на футболе, такая биография является хорошим стартовым багажом для политической карьеры. Тем более уже есть пример Кахи Каладзе.

«Команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии. Я уверен, что [он] полностью восстановит достоинство, временно отнятое у института президента», — цитирует председателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили «Рустави 2».

Когда состоятся выборы

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а 29 декабря состоится инаугурация. Участвовать в голосовании впервые будет коллегия, состоящая из 300 человек, а не граждане. В нее войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов.

Последние прямые выборы президента в стране состоялись в 2018 году. Тогда победу одержала Саломе Зурабишвили.

Бывший нападающий владикавказской «Алании» Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили.
Фото AFP

Газзаев поддержал Кавелашвили

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» назвал Кавелашвили настоящим патриотом Грузии.

«Миша — настоящий патриот своей страны, он не случайно выдвинут. Он был у меня в «Алании» и проявил себя с самой лучшей стороны: и с человеческой точки зрения, и как большой профессионал, который получил приглашение в «Манчестер Сити», а затем вернулся в Грузию. Хочу пожелать ему огромной удачи. Это настоящий человек и патриот своего государства.

Бывшие футболисты занимают должности в Грузии? Каха Каладзе, Кавелашвили — это спортсмены, которые прославляют свою родину. Кто-то в Италии, кто-то в Англии, кто-то в Осетии. Я считаю, что это достойные люди, которые с честью выполняют свой гражданский долг», — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе
Каха Каладзе.
Фото Global Look Press

Футболисты охотно идут в политику

Другой знаменитый в прошлом грузинский игрок Каха Каладзе уже семь лет является мэром Тбилиси, а также занимает пост генерального секретаря «Грузинской мечты». Он играл на позиции защитника в тбилисском и киевском «Динамо», «Милане» и «Дженоа».

Накануне, когда имя Кавелашвили в качестве кандидата еще не было оглашено, Каладзе сказал журналистам:

«Очень скоро мы представим обществу нашего кандидата в президенты. Прежде всего, будущий президент должен быть патриотичным, честным, не должен управляться внешними силами, не должен выполнять задачи представителей зарубежных стран».

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