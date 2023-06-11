Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 07:00

Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и ездила на турнир в Париж. Будущего жениха она нашла на льду

Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Екатерина Старшова и ее парень Василий.
Фото из соцсетей Екатерины Старшовой
Telegram Дзен
Малоизвестное увлечение всеобщей любимицы Екатерины Старшовой.

Совсем скоро на телеэкраны вернется культовый сериал нулевых «Папины дочки». По последним данным, в съемках принимала участие и Екатерина Старшова. Актриса, которая исполняла в оригинальном проекте роль Пуговки, то есть Полины, младшей из пяти дочерей семьи Васнецовых. Однако мало кто знает, что помимо актерского пути Старшова могла выбрать и спортивный.

Екатерина с детства стоит на коньках, и пусть в спортивной группе она долго не занималась, зато нашла себя в балете на льду и даже ездила на международные соревнования в Европу. Лед до сих пор остается важной частью ее жизни, ведь и возлюбленного она встретила на катке.

Дмитрий Попко и&nbsp;Аделина Сотникова с&nbsp;сыном на&nbsp;отдыхе. Сердце российской звезды фигурного катания покорил теннисист из Казахстана. Кто отец ребенка Сотниковой?

Родители Пуговки — профессиональные фигуристы

Редкий факт об актрисе Екатерине Старшовой — она родилась в семье профессиональных фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. И пусть карьера родителей на серьезном уровне не задалась (максимумом стали призовые места на первенстве СССР), дочку Михайловская и Старшов решили отдать в этот же вид спорта. Катя рано появилась на телеэкране, к работе на сцене ее стали привлекать уже с четырех лет, а в шесть она дебютировала в роли Пуговки в культовом сериале «Папины дочки». Однако на катке Старшова впервые оказалась еще раньше — в три года. Несколько лет она занималась в различных московских спортивных школах и успела освоить базовые элементы. Однако съемки сериала, который не завершался из сезона в сезон, совмещать не только с учебой, но еще и с серьезными занятиями спортом возможности не было.

Алина Загитова, Даниил Глейхенгауз, Ольга Паутова, Этери Тутберидзе, Анна Щербакова. Загитова поймала букет невесты, а Тутберидзе мило поздравила жениха. Как прошла свадьба Глейхенгауза

При этом Екатерина полюбила фигурное катание и уходить не собиралась. Поэтому ее родители нашли изящный выход из ситуации. Старшова перешла в детский театр на льду «Алеко», где и расписание занятий было более щадящим, и упор делался не на наработку сложных прыжков, а на эстетику и артистизм. Что для юной актрисы, естественно, было только в плюс. При этом утверждать, что театр на льду — это неполноценный спорт, будет также неправильно. Во-первых, театр базируется на основе спортивной школы олимпийского резерва «Москвич». Во-вторых, в театре занимались такие выдающиеся спортсмены, как Никита Кацалапов и Яна Хохлова. Ученики и актеры театра изучают ледовую акробатику, большую скакалку, коньки-ходули, катаются по льду на одноколесных велосипедах (унициклах). В репертуаре театра — спектакли, балеты-сказки, ледовые композиции, танцы и ледовые миниатюры. Есть даже специализированные соревнования для артистов подобного жанра.

Екатерина Старшова.
Фото Соцсети

Хотела участвовать в «Ледниковом периоде», но не позвали

К примеру, Старшова участвовала в Международном шоу танцев на льду в Париже и заняла там второе место. Приглашали Екатерину и на крупные всероссийские проекты. Мечтой же девушки был «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Однако когда Пуговка была на пике своей популярности, она не проходила на шоу по возрасту. Приглашенные звезды проекта — это взрослые артисты, и только для своей будущей супруги Елизаветы Арзамасовой Авербух сделал исключение. Арзамасова затем несколько раз участвовала в «Ледниковом», в том числе уже и в статусе жены Ильи. Кроме того, в проекте засветилась и Женя — актриса Дарья Мельникова была в сезоне-2020/21. Старшова, в свою очередь, в 14 лет попала в другое околоспортивное шоу — «Танцы со звездами». Там она выступала с Владом Кожевниковым и собрала положительную реакцию от аудитории.

Евгения Медведева и&nbsp;Федор Федотов. Медведева и Федотов завоевали серебро в финале «Ледникового периода». А выиграли Арзамасова и Кацалапов

С годами интерес к фигурному катанию у Старшовой даже перерос интерес к кино. Родители изначально не хотели для своей дочери судьбу актрисы на всю жизнь и были расстроены чрезмерной популярностью Пуговки. Сама же Екатерина устала от роли, не смогла ее преодолеть и раскрыть себя в новых образах, поэтому внезапно полностью ушла из кино и решила стать врачом. Актриса поступила в МГУ на фармацевтический факультет. Правда, и тут разочаровалась, вернувшись к фигурному катанию. «Недавно поняла, что на этой специальности себя не вижу. Поэтому приняла решение — пока у меня есть физические данные, я буду кататься, — рассказывала Старшова в интервью StarHit. — На льду из меня выплескиваются все эмоции, которые копятся. Для меня это хорошо и важно. Рада, что все поняла и решилась на этот отчаянный шаг».

Фото Соцсети

Вернулась в Россию ради съемок в новом сезоне легендарного проекта

Возможно, одной из причин, по которой Старшова ушла из университета и решила сконцентрироваться на ледовых шоу, был ее молодой человек. На одной из тренировок ее случайно задел фигурист по имени Василий. Он извинился, предложил загладить вину и пригласил девушку на первое свидание. Все развивалось стремительно, и в 16 лет Екатерина впервые полюбила по-настоящему. «Несмотря на то что мы очень давно друг друга знали, мы не очень много времени проводили вне катка, — призналась Старшова. — Так сложилось, что у нас начались отношения. Мы вместе уже пять лет. Предложения руки и сердца пока не было. Не уверена, что я вообще понимаю, насколько нужны брак и свадьба». Хотя официально свои отношения ребята пока оформлять не собираются, и Василий, и Екатерина говорят, что это любовь всей их жизни.

Екатерина Старшова, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович. Как изменились актрисы сериала «Папины дочки» почти за 10 лет

А вот с кино, казалось, вопрос для Старшовой полностью закрыт. К тому же в прошлом году Екатерина вместе с молодым человеком отправилась в Великобританию, где получала дополнительное образование. Когда у продюсеров «Папиных дочек» родилась идея о возрождении проекта, Екатерине также позвонили, но сначала она не воодушевилась предложением и отказалась возвращаться в страну ради съемок. СМИ даже писали о возможном поиске новой актрисы на роль. Однако, видимо, Старшову удалось уговорить, поскольку в последних интервью актриса призналась, что ее следует ждать в проекте. Кроме того, журналисты также опубликовали кадры со съемок, где есть Екатерина. А кого точно не будет, так это Дарьи Мельниковой. Под вопросом и участие Дарьи Сиваевой, к тому же ее персонажа выводят временно из сериала по сюжетным причинам.

2
0
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова поймала букет невесты, а Тутберидзе мило поздравила жениха. Как прошла свадьба Глейхенгауза