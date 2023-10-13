История Рассела Кроу: биография звезды «Гладиатора» и обладателя «Оскара»

Голливудский актер стал владельцем старейшего регбийного клуба «Саут Сидней Рэббитоуз»

Рассел Кроу

Дата рождения: 7 апреля 1964 года.

Место рождения: Веллингтон (Новая Зеландия).

Рост: 182 см. Вес: 135 кг.

Начало карьеры: 1986 год.

Детство и юность

Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне (Новая Зеландия) в семье Алекса и Джоселин Кроу. Оба работали в шоу-бизнесе. Тяга к актерству у Рассела — от дедушки Стена Вемиса, который был связан с миром кинематографа.

Когда мальчику было четыре года, семья переехала в Сидней (Австралия). Родители часто брали сына с собой на телевидение. Он с ранних лет видел, как нужно работать на камеру. Расселу был интересен съемочный процесс, тогда у него и появилась мечта стать актером. В пять лет мальчик даже снялся в эпизодической роли в телесериале «Шпионская сила» (1971-1972).

В 1978-м семья вернулась в Новую Зеландию, где отец Рассела с партнерами открыл ресторан под названием «Летающий кувшин». Правда, заведение не было прибыльным, поэтому в какой-то момент ребенок бросил школу и начал помогать родителям с бизнесом.

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Музыкальная карьера Рассела Кроу

В 18 лет Рассел хотел поступить в Национальный институт драматического искусства в Австралии. Друзья отговорили его от этой идеи, поэтому он решил сосредоточиться на музыкальной карьере.

В 1980-е и 1990-е Кроу был участником разных музыкальных групп — Russ Le Roc, Roman Antix и 30 Odd Foot Of Grunts. Больших успехов ни один из этих коллективов так и не достиг. Сам актер в шутку говорил, что его треки быстро занимали последние места в чартах.

Группа 30 Odd Foot Of Grunts просуществовала дольше всего — 14 лет, она распалась только в 2005 году. За это время коллектив успел дать концерты в США и Великобритании, записать шесть альбомов. Самым известным стал трек The Photograph Kills EP («Фотография убивает, мини-альбом», 1995).

При этом параллельно Кроу записывал сольные композиции и давал концерты. Слова к текстам песен в основном писал сам Рассел. Среди его известных композиций: Stars («Звезды»), Testify («Свидетельствовать»), One Good Year («Один хороший год»).

Актерская карьера Рассела Кроу

В 1986-м Рассел без образования успешно прошел в Сиднее (Австралия) пробы в местный театр. Ему досталась роль в мюзикле The Rocky Horror Show («Шоу ужасов Рокки Хоррора»). За два года Кроу отыграл в 415 представлениях. В свободное время он активно ходил по кастингам в кино и сериалы, некоторые были удачными. Так, он снимался в сериале «Соседи» (1985-2023) и военной драме «Кровавая луна» (1990).

Свою первую главную роль Кроу получил, когда ему было 25 лет — в фильме «Перекресток» (1990). Через год он удостоился первой кинонаграды в номинации «Лучшая роль второго плана» от Института кинематографии Австралии за работу в ленте «Доказательство» (1991).

Популярность к Расселу Кроу пришла после фильма «Бритоголовые» (1992), где ему досталась роль скинхеда. После выхода этой картины на него обратила внимание актриса и продюсер Шэрон Стоун. Она пригласила его в свою ленту «Быстрый и мертвый» (1995). Вестерн не был успешным в прокате, зато Кроу заприметили голливудские режиссеры. Позже он снялся в боевиках «Виртуозность» (1995) и «Нет пути назад» (1995), фэнтези «Магия» (1995).

Большой успех Кроу принесла работа в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» (1997), где ему досталась главная роль офицера Венделла Вайта Бада. Картина была номинирована на «Оскар» в девяти категориях и забрала две статуэтки — сам Рассел остался без награды. Спустя два года новозеландец вновь был номинирован на эту премию за роль в психологической драме «Свой человек» (1999). Ради этой ленты актер набрал 23 килограмма, однако победа досталась Кевину Спейси за работу в «Красоте по-американски».

Долгожданный «Оскар» Кроу получил в 2000 году за роль Максимуса в фильме «Гладиатор». Чтобы достоверно воплотить образ римского генерала, который стал рабом и затем как гладиатор бросил вызов империи, актеру пришлось похудеть на 25 килограммов и накачать рельефное тело.

После роли сильного духом воина в «Гладиаторе» Кроу пришлось вживаться в совершенно противоположный образ — нелепого и неуклюжего математического гения Джона Нэша для биографического фильма «Игры разума» (2001). Рассел специально встречался с ученым, чтобы скопировать его беспокойные движения рук и мимику, а работа получила высокие оценки кинокритиков.

Зрителям Кроу также запомнился яркими работами в фильмах «Нокдаун» (2005), «Робин Гуд» (2010), «Отверженные» (2012), «Ной» (2014).

Спорт в жизни Рассела Кроу

Голливудский актер — большой фанат регби. В 2006 году он вместе с австралийским бизнесменом Питером Холмсом приобрел одну из самых старейших команд по регби «Саут Сидней Рэббитоуз». Такой выбор звезда кино сделал неслучайно — за клуб он болеет с 7-летнего возраста. Актер даже после взлета своей карьеры постоянно посещал матчи, принимал участие в благотворительных акциях.

Кроу вместе с Холмсом стал владельцем 75% акций клуба «Саут Сидней Рэббитоуз». Сумма сделки составила 2 миллиона долларов.

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С приходом Кроу в клубе начались большие перемены. В составе команды появились игроки мирового уровня, с ней работали известные специалисты. Вдобавок большое внимание было уделено работе с болельщиками, стадиону и сувенирной продукции, а также форме самих «Рэббитоуз».

«Внешний образ имеет очень большое значение, мы ведь знаем, что людей встречают по одежке. Хотя понятно, что лучшая одежда — это успех. Но сейчас наши болельщики действительно выглядят очень здорово, они носят крутые футболки. И клуб развивается совсем иначе, чем раньше», — заметил Кроу.

«Саут Сидней Рэббитоуз» прошел путь от вечного аутсайдера до участника плей-офф. В 2014 году клуб впервые в истории выиграл Австралийскую регбийную лигу.

«Я сейчас думаю, что же заставило нас превратить команду из неудачников в коллектив, который борется и выигрывает, становится чемпионом... И понимаю, что дело не в самой спортивной составляющей. Возрождение клуба — это отличный пример для нового поколения: команда постоянно проигрывает, но потом преображается и начинает побеждать. Я считаю, что если мы занимаемся спортом не для того, чтобы вдохновлять детей, зачем тогда мы вообще занимаемся спортом?» — сказал Кроу BBC.

В 2015 году Кроу принял тяжелое для себя решение — продать клуб. Причиной стало отсутствие времени для семьи. По признанию актера, делам клуба он отводил около 45-50 часов в неделю. Однако актер заявил, что продолжит болеть за команду.

Кроу также является футбольным фанатом. Актер и продюсер болеет за «Лидс», его можно заметить на играх мадридского «Реала». Также звезда «Гладиатора» — частый гость теннисных турниров, в частности Australian Open.

Личная жизнь Рассела Кроу

Актер был женат один раз, однако у него было много романов с голливудскими звездами. Во время съемок картины «Доказательство жизни» в 2000-м он стал встречаться с замужней актрисой Мег Райан. Ради Кроу девушка даже ушла от мужа, актера Денниса Куэйда. Пара распалась спустя три года.

В 2003 году на свой день рождения Рассел Кроу расписался с певицей и актрисой Даниэль Спенсер. Впервые они встретились еще в 1990-м, оба снимались в фильме «Перекресток». Уже тогда молодые люди влюбились друг в друга, однако актер уехал строить свою карьеру в Голливуде, а девушка осталась в Австралии. В семье родилось двое детей: сыновья Чарльз (2003) и Тенисон (2006).

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В 2012 году супруга звезды «Игры разума» узнала об измене и подала на развод. На это также повлиял тяжелый съемочный график актера: Кроу был задействован параллельно в пяти проектах, дома практически не появлялся. После развода Даниэль с детьми вернулась на родину, где у нее стала активно развиваться музыкальная карьера. Бракоразводный процесс получился долгим, официально завершился только весной 2018-го. Рассел даже устроил аукцион, где распродал совместно нажитые со Спенсер ценные вещи. Среди них были коллекционные часы, кости динозавра, реквизит из кинофильма «Гладиатор».

В 2020 году СМИ писали, что актер состоит в отношениях с актрисой Бритни Териот, которая моложе его на 27 лет. Возлюбленные перестали скрывать роман и в 2022-м пришли вместе на премьерный показ фильма «Покерфейс».

Рассел Кроу сейчас

Весной 2023 года вышел фильм ужасов «Экзорцист Папы», где Кроу предстал в образе священника, который был главным экзорцистом Ватикана. Кинокартина получила смешанные отзывы критиков.

Также в 2023 году Кроу закончил съемки в супергеройском фильме «Крейвен-охотник». Актеру досталась роль отца главного героя. Премьера ожидается в следующем году. Также Рассел снимается в триллере «Спящие псы» по книге Эуджена Кировича. Дата выхода фильма пока неизвестна.

В мае 2023 года Кроу получил «Хрустальный глобус» за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа на 57-м Карловарском кинофестивале.

10 лучших фильмов Рассела Кроу по оценке IMDb