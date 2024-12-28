8 самых громких разводов в спорте в 2024 году

Кто из пар в мире спорта не смог сохранить брак.

2024 год был богат не только на свадьбы и рождения детей среди звездных спортсменов, но и, к сожалению, на разводы. Кто-то с легким сердцем оставил прошлое в уходящем году, а для кого-то развод обернулся трагическими событиями. Собрали самые громкие разводы у спортсменов. Спойлер — без скандалов не обошлось.

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Янис Тимма и Анна Седокова

Семейная жизнь латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и поп-певицы Анны Седоковой была полна страстей. Пара то сходилась, то расходилась. В сентябре 2024 года экс-солистка группы «ВИА Гра» приняла решение развестись. Спортсмен несколько раз прилетал в Москву, чтобы помириться и вернуть возлюбленную. В октябре спортсмен опубликовал в соцсетях видео с букетом цветов для Анны, которое подписал: «Она потрясающая. Это все я». Но это не помогло.

Певица подала заявление на развод 16 октября в судебный участок мирового судьи № 150. У супругов был месяц на примирение. Беседа сторон состоялась 22 ноября, а уже 9 декабря прошло первое и единственное заседание, в результате которого брак баскетболиста и российской исполнительницы был официально расторгнут.

Казалось, что бывшие супруги расстались мирно, ведь у них не было общих детей и имущества. Но вскоре после расторжения брака Янис Тимма покончил жизнь самоубийством прямо в день рождения Седоковой — 16 декабря. Его тело нашли в ночь на 17 декабря в подъезде дома с хостелом, в котором несколько дней жил баскетболист.

Звезда эстрады тяжело отреагировала на новость о гибели бывшего мужа. Анна была госпитализирована в клинику с нервным срывом.

Баскетболист и певица познакомились в 2019 году, когда Янис был игроком «Химок». Влюбленные сыграли свадьбу в 2020-м. Для Седоковой это был третий брак, а для Тиммы — второй.

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Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко

Романтические отношения фигуристов Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко начались еще в 2014 году. Спортсмен был рядом с возлюбленной во время Олимпийских игр в Сочи, конфликтов с тренерами и лечения от анорексии. Юлия поддержала избранника во время призыва в армию в рамках частичной мобилизации и отправки в зону СВО.

Молодые люди держали свою личную жизнь в тайне от общественности. Был ли штамп в паспорте или нет — доподлинно неизвестно, но девушка носила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Летом 2020-го в семье фигуристов и начинающих тренеров родилась девочка, которой дали редкое имя Каталина.

В 2024 году стало известно, что спортсмены расстались. Более того, олимпийская чемпионка успела выйти замуж и родить второго ребенка. Новым избранником фигуристки стал хореограф «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов.

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Анастасия Потапова и Александр Шевченко

В 2024 году распалась красивая теннисная пара Анастасии Потаповой и Александра Шевченко. Молодые люди долгое время держали в тайне свои отношения, но весной 2023 года стали выкладывать совместные фото. Уже осенью они обручились, а зимой расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге.

Казалось, в их паре царит идиллия. Они вместе проводили отпуска, поддерживали друг друга во время тура. Российская теннисистка даже переехала в Австрию, где уже много лет живет и тренируется Александр. Но супружеская жизнь у молодых людей не задалась. Меньше чем через год после свадьбы теннисисты подали на развод. Об этом стало известно 6 ноября из социальных сетей Потаповой.

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», — написала Потапова.

Внимательные поклонники еще в сентябре заметили, что Анастасия убрала фамилию супруга из описания профиля в социальных сетях и удалила свадебные фото.

Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

Руслан и Елена Нигматуллины

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин развелся с женой Еленой после 27 лет брака. Супруги расстались еще в декабре 2023 года, но оформили развод только в следующем году.

«Я хотел уважения, прямо пропорционального участию в жизни семьи. Последние 20 лет занимался самопожертвованием, взяв на себя ответственность за семью, и продолжаю это делать. Связан ли развод с изменой? Нет», — рассказал Нигматуллин Sports.ru.

В сентябре 2024-го мировой суд Преображенского района расторг их брак. Оказалось, что вся недвижимость была оформлена на Елену. Голкипер просил жену в досудебном соглашении поделить имущество пополам, но женщина отказалась.

За годы брака семья обзавелась квартирой в Москве стоимостью 120 миллионов рублей и апартаментами в Майами за 850 тысяч долларов. Женщина продала квартиру в столице России и уехала в США. Нигматуллин будет продолжать судиться с бывшей женой.

Руслан и Елена поженились в далеком 1996-м. В семье родились двое сыновей — Руслан и Марсель.

Бывший футболист «Локомотива» уже успел закрутить новый роман. Его избранницей стала 21-летняя актриса и модель Эвелина Сынча.

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Даниил и Яна Вовченко

Громкий развод со всеми неприятными подробностями был у нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко и его жены Яны. В сентябре 2024 года женщина в социальных сетях обнародовала нелицеприятную информацию об изменах мужа. Она приложила скрины переписок своего супруга с любовницами в качестве доказательств. Более того — объявила конкурс на самую интересную историю о хоккеисте, а победителю пообещала заплатить 50 тысяч рублей.

«Мужчины будут изменять, проводить вашу первую брачную ночь с проституткой с вашим именем, зажиматься по кальянным в туалетах, переписываться с вашими клиентками, ходить в «дрочильню», употреблять, пить, игнорировать... Да много всего интересного», — добавила Вовченко.

Мирно разойтись у супругов не получилось. Чемпион КХЛ-2024 предпринял попытки вывести со счетов часть совместно нажитых денег, а также переоформил недвижимость на свою мать.

«Пока я бегала по стройкам, дома пахала на работе по 12 часов, платила за ипотеку и смотрела, чтобы ты просто не сторчался, ты **** все, что движется, выдавал в рот моим лучшим подругам, снимал проституток и жил свою лучшую жизнь. Пока твоя мать слезно уверяла меня в твоей порядочности и слабости характера, вы оба придумали, как сделать так, чтоб оформить все на нее», — написала Вовченко.

Также на видео в соцсетях Яна пожаловалась, что, помимо недвижимости, хоккеист забрал у нее и двух собак.

«Человек, с которым я прожила четыре года в отношениях и два года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество, а это несколько десятков миллионов рублей, принадлежит только ему. И наши две собаки тоже. Я не имею права ни на что, все принадлежит только ему», — рассказала Яна.

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Жоау Пальинья и Патрисия Пальхарес

Португальский полузащитник Жоау Пальинья бросил свою беременную жену Патрисию Пальхарес. Развод сопровождался большим скандалом, так как женщина подозревала супруга в неверности. По информации западных СМИ, любовницей футболиста «Баварии» стала сотрудница клуба. Несколько раз их видели вместе на мероприятиях и в ресторанах.

Пальинья и Пальхарес долгое время скрывали разрыв от общественности. Но внимательные поклонники заметили, что Патрисия удалила все совместные фотографии из социальных сетей, а игрок мюнхенского клуба на последних снимках запечатлен без обручального кольца.

Португальское издание Flash сообщало, что футболист при бракоразводном процессе предложил экс-супруге 500 евро в месяц в качестве алиментов, что значительно меньше его доходов. Этот факт вызвал возмущение у фанатов, ведь на момент развода супруга была беременна и некоторое время не сможет работать.

Футболист и певица прожили в браке пять лет. У них уже есть сын.

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Альваро Мората и Аличе Кампелло

Союз испанского футболиста Альваро Мораты и итальянского инфлюенсера Аличе Кампелло выглядел одним из самых крепких в современном спорте. Молодые люди познакомились в 2015 году благодаря социальным сетям. Воспитанник «Реала» в тот момент выступал за «Ювентус» и жил в Турине, но через сезон вернулся в Мадрид. В 2017-м влюбленные сыграли свадьбу в Венеции. Пара воспитывает четверых детей (троих сыновей и дочь), одному из которых на момент развода не исполнилось двух лет.

Летом 2024 года новость о расставании нападающего и популярного блогера прозвучала как гром среди ясного неба. Казалось, у капитана сборной Испании прекрасный период в жизни. В июле в составе национальной команды Альваро выиграл чемпионат Европы. Однако в августе стало известно, что футболист и блогер разводятся.

«После некоторого размышления мы с Аличе приняли решение разделить наши пути. Прекрасные отношения, в которых мы очень любили, уважали и помогали друг другу. Это были чудесные годы, благодаря им у нас родились четверо детей, которые, несомненно, являются лучшим, что мы когда-либо делали», — написал Мората в соцсетях.

Частой причиной разводов у звездных спортсменов считаются измены, но не в этом случае. Оказалось, что супругу не устроил переход Мораты из «Атлетико» в «Милан». Дело в том, что Аличе хотела жить в Испании, а возвращаться на родину не входило в планы итальянки. До этого футболист не терял поддержки семьи при переездах из Мадрида в Лондон с Турином и обратно, но после трансфера в Милан не нашел понимания.

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Деян Станкович и Ана Ачимович

Легенда сербского футбола и главный тренер футбольного «Спартака» Деян Станкович развелся со своей женой Аной Ачимович. Супруги были в браке 23 года. Издание Blic писало, что они не живут вместе с 2023-го, но подали на развод только в этом году.

Деян начал встречаться с Аной, когда ему было 19 лет. Все эти годы их брак был образцовым. При этом Ачимович — не типичная жена футболиста и тренера. Женщина не любит публичности, не следит за модой, у нее нет помощниц по дому. В союзе родились трое сыновей — Филип, Александр и Стефан.

«Мы вместе с детства: мне было 19 лет, когда мы начали встречаться. Мы вместе поехали в Рим, где я играл за «Лацио», вместе выросли, получили весь жизненный опыт и создали семью. Мы сами все создали, чем я горжусь», — цитирует Станковича Blic.

Как оказалось, у тренера новый роман. Его пассией стала словенская журналистка, которая беременна от сербского специалиста. В скором времени пара планирует узаконить свои отношения. Является ли новая девушка причиной распада семьи, неизвестно.