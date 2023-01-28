«Удалите фотографии, где видны мои волосы». Звезда из Латвии в 22 года приняла ислам и попрощалась со спортом

Ребека Коха была главной надеждой своей страны в тяжелой атлетике на Олимпийских играх 2020 года, но сделала выбор в пользу любви.

В 2016 году до бронзы Олимпийских игр ей не хватило всего совсем немного. Но болельщики верили, что четыре годя спустя юная тяжелоатлетка из Латвии сможет оставить всех соперниц позади. И поводов так думать Ребека Коха давала немало. После Олимпиады она дважды выиграла чемпионат Европы и столько же раз стала третьей на чемпионатах мира. Ничто не могло остановить целеустремленную девушку на пути к ее цели. Ничто. Кроме одного — большой любви.

Для личной жизни время найдется, а для спорта его всегда мало

Красивая латышская спортсменка давно привлекала внимание мужчин не только своими результатами. Она сама рассказывала в эфире передачи «Между нами говоря» на местном телеканале, что фанаты часто пишут ей в социальных сетях, и среди поклонников ее таланта очень много молодых людей. Но в общей своей массе ничего приличного ухажеры девушке не предлагают. А для нее такое поведение со стороны противоположного пола неприемлемо.

И в целом 19-летняя на тот момент спортсменка отметила, что в данный момент жизни она полностью сосредоточена на спорте и готовится к Олимпиаде в Токио. Век профессионального атлета скоротечен, а вот для личной жизни она всегда сможет найти время. Но уже через год Ребека удивила не только своих фанатов, но и специалистов спорта.

Ребека Коха. Фото Getty Images Фото Getty Images

Ты лучший подарок в моей жизни

В 2020-м весь мир накрыла пандемия коронавируса, тем не менее многие искренне верили, что провести Олимпийские игры в Токио все же удастся. Может, без зрителей, может, с социальной дистанцией и с повышенными мерами безопасности, но все же провести.

В эти неоднозначные времена Ребека начала встречаться с катарским дискоболом Моазом Мохаммедом Ибрагимом. Влюбленные нежно поздравляли друг друга в социальных сетях с днем рождения. «Как же я счастлив, что у меня есть ты. Много счастья в день рождения моей чудесной, отличной, милой малышке. Ты действительно лучшее, что со мной когда-либо случалось, и я люблю тебя бесконечно», — писал спортсмен в традиционном для Востока пышном стиле.

Именинница отвечала: «Дорогой! Я тебя так люблю! Ты лучший подарок в моей жизни». Весной того же года Коха объявила, что ей сделали предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Тогда никто и не мог подумать, что новый этап в ее жизни приведет к завершению профессиональной карьеры. Наоборот, казалось, что жених-спортсмен будет поддерживать олимпийские планы своей невесты.

Ребека Коха. Фото Соцсети

Я приняла большое решение в своей жизни

В июле того же года Ребека удалила из социальных сетей все свои фотографии, среди которых были в том числе смелые карды, и выставила одну новую, где она позирует в хиджабе, подписав ее так:

«Я приняла большое решение в своей жизни. Могу лишь сказать, что я счастлива и благодарна. Я уверена, что поступила правильно. Единственное, я прошу уважения. Если вы не можете сказать ничего хорошего, вам лучше уйти и молчать. Сегодня особенный день для меня, потому что я стала мусульманкой. Я произнесла шахаду и приняла ислам. С этого момента, я уверена, начнется новая прекрасная глава в моей жизни. В связи с этим я попросила бы вас не публиковать и не распространять фотографии со мной, где видны мои волосы, руки, шея и ноги».

Фанаты поддержали Ребеку на ее новом пути и продолжали верить, что она будет защищать цвета флага Латвии на Олимпиаде в Токио. Но когда стало понятно, что в 2020-м провести Игры не получится, Ребека приняла шокирующее для всех решение.

Глава олимпийской сборной Латвии Эйнар Фогелис сообщил: «Во время видеоконференции Ребека проинформировала нас, что заканчивает спортивную карьеру. Мы с уважением относимся к ее выбору и благодарим за проделанную работу. Договорились, что до 1 сентября получим письменное заявление о ее выходе из олимпийской сборной Латвии и прекращении ее финансирования», — приводит слова Фогелиса «Рамблер.Спорт».

А уже в августе 2020 года в профиле спортсменки появилось еще одно фото, где она с мужем держит свидетельство о заключении брака, давая понять подписчикам, что их отношения теперь оформлены официально. Так большая любовь победила спорт. Малоизвестный легкоатлет из Катара получил любящую жену, а сборная Латвии по тяжелой атлетике потеряла перспективную спортсменку.