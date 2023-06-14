Что получит Джорджина в случае разрыва с Роналду. Не запутайтесь в количестве нулей

Мать детей Криштиану будет обеспечена до конца жизни.

Разговоры о кризисе в отношениях Криштиану Роналду и Джорджины Родригес продолжают витать в воздухе. Любители сплетен в последние месяцы активно изучают фото возлюбленных и сообщения о предполагаемых ссорах. Пара отрицает наличие конфликта, но пока не способна положить конец слухам. Вероятно, это поможет сделать португальский журнал TV Guia с информацией о специальном договоре.

«Криштиану и Джорджину объединили их дети: все об их брачном контракте»: написано на обложке номера TV Guia. По их данным, уникальное соглашение было подписано в 2017-м, когда Родригес была беременна дочерью Аланой Мартиной. Пара решила заложить основы будущих отношений для свадьбы или разрыва.

За оформление документа отвечал лично Жорже Мендеш, бывший агент форварда «Аль-Насра». Сам договор призван защитить активы футболиста и сделать жизнь Джорджины более безопасной, что бы ни случилось.

В случае расставания с 38-летним нападающим Джорджина стала бы собственницей семейного особняка в Посуэло?де?Аларконе (Мадрид). Дом оценивается в 5 миллионов евро. Помимо этого, испанка пожизненно станет получать 100 тысяч евро ежемесячно в качестве выплат.

Фото Соцсети

Также отмечается, что на текущий момент условия контракта были изменены в результате смерти одного из новорожденных близнецов в июне 2022 года.

Кроме того, как утверждает португальская программа Noite das Estrelas, Родригес будет юридически являться мамой Евы и Матео, которые родились от суррогатной матери в 2017 году. В таком случае она даст близнецам свою фамилию. У Роналду и Джорджины есть общие дети — Алана Мартина и Белла Эсмеральда (июнь 2022-го).

18 декабря 2018-го Джорджина в одиночку отправилась из Турина в швейцарский Лугано, чтобы зарегистрировать Алану Мартину в качестве гражданки Португалии в консульстве. Родившиеся в 2017 году близнецы Ева и Матео тоже были зарегистрированы. По данным источника, Родригес путешествовала одна с документом, подписанным Роналду, который давал ей полное право регистрировать детей.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду недоволен расточительностью невесты. Якобы Криштиану раздражает, что девушка постоянно тратит деньги, посещая магазины. Журналисты заявляли, что Роналду «сыт по горло», а их союз близок к разрыву. Газета Mundo Deportivo писала о серьезной ссоре между нападающим и моделью благодаря комментарию члена экипажа частного самолета. При этом мать игрока сборной Португалии Долореш Авейру заподозрили в колдовстве против брака с Джорджиной. Хотя женщина все опровергла.

Фото Соцсети

На прошлой неделе Роналду вместе с Джорджиной представил свой бренд минеральной воды под названием Ursu9. Во время мероприятия репортеры задали несколько вопросов, касающихся личной жизни пары.

Тогда Джорджина назвала выдумкой информацию о возможном расставании, а Криштиану отметил, что они всегда будут вместе.

«Моя семья всегда со мной. Джио (Джорджина) со мной во всех моих проектах, и я также поддерживаю ее на все 100 процентов. Она добивается своего. Она всегда будет со мной, а я с ней, вместе мы намного сильнее», — приводит слова Роналду Sport.es.