Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 12:30

Что получит Джорджина в случае разрыва с Роналду. Не запутайтесь в количестве нулей

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Мать детей Криштиану будет обеспечена до конца жизни.

Разговоры о кризисе в отношениях Криштиану Роналду и Джорджины Родригес продолжают витать в воздухе. Любители сплетен в последние месяцы активно изучают фото возлюбленных и сообщения о предполагаемых ссорах. Пара отрицает наличие конфликта, но пока не способна положить конец слухам. Вероятно, это поможет сделать португальский журнал TV Guia с информацией о специальном договоре.

«Криштиану и Джорджину объединили их дети: все об их брачном контракте»: написано на обложке номера TV Guia. По их данным, уникальное соглашение было подписано в 2017-м, когда Родригес была беременна дочерью Аланой Мартиной. Пара решила заложить основы будущих отношений для свадьбы или разрыва.

Джорджина Родригес и&nbsp;Криштиану Роналду. Роналду хочет расстаться с Джорджиной. Считает, что она слишком много тратит

За оформление документа отвечал лично Жорже Мендеш, бывший агент форварда «Аль-Насра». Сам договор призван защитить активы футболиста и сделать жизнь Джорджины более безопасной, что бы ни случилось.

В случае расставания с 38-летним нападающим Джорджина стала бы собственницей семейного особняка в Посуэло?де?Аларконе (Мадрид). Дом оценивается в 5 миллионов евро. Помимо этого, испанка пожизненно станет получать 100 тысяч евро ежемесячно в качестве выплат.

Фото Соцсети

Также отмечается, что на текущий момент условия контракта были изменены в результате смерти одного из новорожденных близнецов в июне 2022 года.

Кроме того, как утверждает португальская программа Noite das Estrelas, Родригес будет юридически являться мамой Евы и Матео, которые родились от суррогатной матери в 2017 году. В таком случае она даст близнецам свою фамилию. У Роналду и Джорджины есть общие дети — Алана Мартина и Белла Эсмеральда (июнь 2022-го).

Джорджина Родригес станцевала тверк. «Скорее разведись с ней». Невеста Роналду станцевала тверк — ее требуют депортировать

18 декабря 2018-го Джорджина в одиночку отправилась из Турина в швейцарский Лугано, чтобы зарегистрировать Алану Мартину в качестве гражданки Португалии в консульстве. Родившиеся в 2017 году близнецы Ева и Матео тоже были зарегистрированы. По данным источника, Родригес путешествовала одна с документом, подписанным Роналду, который давал ей полное право регистрировать детей.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду недоволен расточительностью невесты. Якобы Криштиану раздражает, что девушка постоянно тратит деньги, посещая магазины. Журналисты заявляли, что Роналду «сыт по горло», а их союз близок к разрыву. Газета Mundo Deportivo писала о серьезной ссоре между нападающим и моделью благодаря комментарию члена экипажа частного самолета. При этом мать игрока сборной Португалии Долореш Авейру заподозрили в колдовстве против брака с Джорджиной. Хотя женщина все опровергла.

Фото Соцсети

На прошлой неделе Роналду вместе с Джорджиной представил свой бренд минеральной воды под названием Ursu9. Во время мероприятия репортеры задали несколько вопросов, касающихся личной жизни пары.

Тогда Джорджина назвала выдумкой информацию о возможном расставании, а Криштиану отметил, что они всегда будут вместе.

«Моя семья всегда со мной. Джио (Джорджина) со мной во всех моих проектах, и я также поддерживаю ее на все 100 процентов. Она добивается своего. Она всегда будет со мной, а я с ней, вместе мы намного сильнее», — приводит слова Роналду Sport.es.

Криштиану Роналду
Футбол
3
0
Читайте также
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянина зарезали в Турции из-за телефона. Смертельная драка случилась после финала Лиги чемпионов