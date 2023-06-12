Россиянина зарезали в Турции из-за телефона. Смертельная драка случилась после финала Лиги чемпионов

Двое подозреваемых уже задержаны.

Российский турист убит в центре Стамбула после стычки с тремя злоумышленниками, которые пытались его ограбить.

По данным Mash, 40-летний Вячеслав Нечипорчук прибыл в Турцию по работе в пятницу и с друзьями посетил финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

После игры Нечипорчук, который является болельщиком ЦСКА, провел время с друзьями, а затем направился в отель. Ранним утром воскресенья он столкнулся с тремя местным жителями, которые хотели отобрать у россиянина мобильный телефон.

По данным телеканала Haberturk, преступники также вымогали у Вячеслава и денежные средства. Стычка переросла в драку, в ходе которой один из злоумышленников нанес гражданину России удар ножом в область сердца. Нападение произошло недалеко от туристической площади Таксим в районе Бейоглу.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти россиянина не удалось — он скончался от полученных травм. В воскресенье Нечипорчук, который работает юристом, должен был лететь обратно в Москву, где его ждали супруга и двухлетняя дочь.

По данным ТАСС, после инцидента правоохранительными службами задержаны двое злоумышленников.

«В ходе расследования благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения были задержаны двое подозреваемых. Это было сделано в короткие сроки. Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах Стамбула.

Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранительными органами. Как сообщает РИА, информация о преступлении передана в соответствующий департамент МИД Российской Федерации, ведется расследование.

Агентство DHA уточнило, что дела задержанных передали в судебные органы по статье «Умышленное убийство».