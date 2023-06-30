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Сегодня, 11:30

Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Отдел хоккея «СЭ»
Фото Global Look Press
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Игрок выступал в Польше последние два сезона.

Что случилось?

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина России, обвинив его в шпионаже в пользу нашей страны. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зебро на своей странице в Twitter.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в хоккейном клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», — заявил Зебро.

В пресс-службе министра-координатора по делам спецслужб сообщили, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

Сообщается, что арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Как сообщает ТАСС, на данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что это за хоккеист?

Официально имя спортсмена не называлось. Как сообщает РБК со ссылкой на Rzeczpospolita, имя арестованного — Максим С.. В прошлом сезоне в высшей хоккейной лиге Польши не играло ни одного российского хоккеиста (при этом их было несколько десятков до февраля 2022 года), зато есть семь человек во втором дивизионе.

Среди них можно найти 20-летнего Максима Сергеева, который подходит под критерии по имени и датам. До осени 2021 года он выступал в низших юниорских лигах России за воскресенский «Химик» и ХК «Балашиху», а последние два сезона провел в Польше — в клубе «Заглембе» из города Сосновец. А за основную команду, выступающую в высшем дивизионе, Сергеев сыграл только пять матчей в чемпионате-2021/22, остальное время он провел в ее дубле.

При этом ряд российских СМИ со ссылкой на польские источники сообщил, что арестованному хоккеисту 28 лет, однако встречается и версия с 20-летним игроком. На данный момент, до появления официальной информации, точно утверждать, что речь о Максиме Сергееве, нельзя.

Реакция

«Это уже ни в какие ворота не лезет. Поляки со своей русофобией и страхом перед всем, что связано с Россией, все границы переходят. Обвинить спортсмена в шпионаже, до этого надо додуматься. Российское посольство и Министерство спорта окажут юридическую поддержку. Потому что мы своих не бросаем, граждан Российской Федерации. Мы возьмем под контроль эту ситуацию», — сказал «СЭ» депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

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