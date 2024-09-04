Спорт на алтаре. Как в Кирове дети занимаются в храме, который скоро заберет РПЦ

Дети в трико скоро уступят людям в рясах.

Согласно официальной статистике, в России действует около 5 тысяч спортивных школ, в которых занимаются более 3 миллионов человек. Они разбросаны по огромной территории от Чукотки до Кавказа, в горах, на берегах океанов, в селах и городах. Россияне тренируются в разбитых залах и в суперсовременных дворцах. Среди этих мест полно уникальных — однако не так много детей могут похвастать тем, что занимаются борьбой или волейболом в... церкви.

Волею судеб этим летом я оказался в Кирове и проходил мимо комплекса Преображенского женского монастыря в Динамовском проезде. Так родился этот материал — об одной из самых уникальных спортшкол России «Юность».

Внешне она выглядит не совсем спортивно.

Спортивный комплекс Динамовский в Кирове. Фото «СЭ»

Тема передачи церкви зданий, находившихся в ее ведении до революции, весьма острая. Тренд на усиление РПЦ виден по музеям, по истории с иконой «Троица» Андрея Рублева. Другой громкий кейс — Исаакиевский собор. Во Владимире несколько лет назад РПЦ претендовала на Золотые ворота, но отступила. Даже со спортшколами громких историй набирается — Google наводит на историю из Выборгского района, где РПЦ претендовала на здание спортшколы по прыжкам с трамплина, в Кингисеппе спорили гандболисты.

В Кирове спортшколу тоже отдали церкви. Но есть нюанс.

Как появилась школа в монастыре?

Как сообщается на официальном сайте, в здании на Динамовском проезде проходит подготовка по таким видам спорта, как греко-римская борьба, рукопашный бой, самбо (проходят и соревнования). Также имеются залы для проведения тренировок по художественной гимнастике, футболу, волейболу, легкой атлетике, проведения занятий по хореографии, детских групп ОФП. Собственными глазами видел, как оттуда выходят юные гимнасты.

«Юность» вырастила не только разрядников, но и, например, чемпиона Игр БРИКС по боксу Максима Кузнецова или чемпиона мира и чемпиона Азии 2024 года по гиревому спорту Артема Клепикова (много ли вы знаете людей, которые в нынешних условиях могут собрать такие титулы?). Правда, большинство из учеников школы занимаются в другом здании на Мира, 46, и в церковь заходили пару раз. Говорят, «атмосферно».

Здание на Динамовском действительно заслуживает внимания.

В XVII веке на этой территории был построен Преображенский женский монастырь. Многие его постройки сохранились до сих пор. Монастырь был закрыт в 1918 году, вскоре ликвидирован, и большую часть внутреннего пространства храмов и корпусов перестроили и приспособили под жилые помещения для рабочих-кожевенников. Большевики перестроили центр Вятки, и на месте бывшей Соборной площади появился стадион «Динамо».

Разница видна невооруженным глазом.

Это — фотография перед будущей застройкой центра города.

А это уже современное фото той же территории.

Школа находится в доме 12 — это северо-западный корпус и церковь во имя иконы Божией Матери «Утоли скорбь и печали», построенная в 1883 году, включена в список памятников регионального значения. В соседнем здании работал кировский врачебно-физкультурный диспансер, он переехал в 2014 году, помещения были переданы монастырю.

Что будет дальше?

Разговоры о передаче епархии здания спортшколы кончились тем, что формально трансфер уже состоялся. В 2023 году губернатор Александр Соколов подписал распоряжение о передаче Преображенскому женскому монастырю двух помещений общей площадью более 3,3 тыс. кв. метров. Однако спортсмены продолжили заниматься на Динамовском проезде, с церковью заключили долгосрочный договор о безвозмездном пользовании помещений, пока не будет построен новый спорткомплекс.

— Разговор о передаче помещения шел давно, несколько лет точно, — рассказывает известный спортивный журналист из Кирова Антон Погудин, главный редактор издания «Первоисточник». — Поскольку до революции там был храм, а школа — последние десятилетия, большого негатива по поводу решения я не встретил. Я сам там несколько раз играл в волейбол, футбол. Часть зала заходила даже на алтарь, самое священное место в храме. Ощущение двоякие — понимаешь, что помещение создавалось не для активных занятий спортом. Неоднозначно.

В 2023 году кировская Дума проголосовала за безвозмездную передачу, я тогда недовольства не заметил. Но обговаривалось, и сам митрополит Марк заявлял, что церковь не может выгнать детей на улицу. То есть это не значило, что священники со своими порядками придут на следующий день. Дети до сих пор тренируются, — говорит Погудин.

А тренируются они потому, что переезжать некуда. В 2021 году тогдашний директор школы Алексей Лялин говорил местному ГТРК «Вятка», что «никакой проблематики среди сотрудников учреждения нет» и что чиновники «смотрят подходящее учреждение, которое по функционалу будет соответствовать функционалу нашего учреждения». За три года не нашлось.

— По проекту спортшкола должна была переехать на территорию бывшего вертолетного училища, которое закрыто в 2008 году и пустует. Сейчас там планируют возвести спортивный кампус мирового уровня. Но сказать, что на сто процентов дворец появится, я бы не стал. Да, это вероятно, но решение о выделении средств пока не принято, — говорит Погудин.

Вспоминается история другого спорткомплекса — «Вересники», который строился 10 лет и в котором после открытия регулярно происходили ЧП и даже масштабное обрушение — так что сомнений остается много. Действующий руководитель школы Вадим Метелев, который сам, как рассказывают, в молодости играл в волейбол в школе в церкви, говорит, что все ждут переселения и процесс происходит цивилизованно. Родители, судя по форумам, тоже ситуацию понимают: жаль лишаться школы в центре города, но никто не выгоняет, и на том спасибо.

Если бы в России быстро и эффективно строили стадионы и спорткомплексы — вопросов бы не было. А так — не получилось бы как в пословице: вот тебе, Боже, что нам негоже.