Самый сильный мальчик России погиб в ДТП. Он купил «девятку» и не справился с управлением

Трагический ушел из жизни вундеркинд Сергей Батяев, который мечтал стать олимпийским чемпионом.

Юный спортивный талант из Башкирии Сергея Батяев, которого несколько лет назад назвали самым сильным мальчиком России, трагически погиб в ДТП. 16-летний Батяев не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2009, приобретенного буквально накануне смертельной аварии — машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой.

Кто продал машину несовершеннолетнему?

Батяев считался настоящим вундеркиндом. Благодаря стараниям своего отца и тренера Андрея Батяева, а также собственным талантом юный спортсмен уже в 11 лет стал кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. Сергей становился абсолютным чемпионом по воркауту Всероссийских пляжных игр, многократным победителем республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре. А в 11 лет в 2019-м выиграл Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ» (Российского движения школьников), благодаря чему его и прозвали самым сильным мальчиком России.

Русский силомер — это спортивное многоборье, включающее в себя 11 упражнений на турнике разной степени сложности, за выполнение которых в течение одной минуты присваивается определенное количество баллов. Эти соревнования проводятся в школах, средних и высших учебных заведениях, в воинских частях во многих регионах России, так что победа в них весьма престижна. Спортивный вундеркинд регулярно занимался на турнике, а также ходил в секцию по греко-римской борьбе, мечтая стать олимпийским чемпионом. Увы, этой мечте сбыться было не суждено.

Батяев-младший отпразновал 16-й День Рождения 6 января, после чего самостятельно приобрел «девятку». Отец отрицает тот факт, что он знал о покупке сыном машины и тем более, чем давал разрешение на это. Сейчас, как пишет «КП-Уфа», по факту смертельной аварии сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку. Им предстоит выяснить, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля, и кто продал подростку машину.

Сергей Батяев. Фото Соцсети

Умер в реанимации

Сергей, по словам знакомых, умел водить автомобиль. В понедельник вечером он остался у 14-летнего друга, а затем они отправились покататься на свежекупленном авто. И Батяев не справился с управлением, вылетев на встречную полосу.

«Около 22 часов в Буздякском районе на 1356-м км автодороги М5 «Урал» легковой автомобиль совершил столкновение со встречным грузовиком Renault Premium. «В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 14-летний пассажир были госпитализированы в местную больницу. 42-летний дальнобойщик не пострадал. Сегодня утром водитель девятки скончался от полученных травм», — сообщили в Управлении ГИБДД по Башкортостану. Отец юного чемпиона подтвердил ТАСС, что смертельное ДТП произошло на трассе М-5 1357 км за 80 км от города Октябрьского.

Сергей и его пассажир получили многочисленные переломы. Как пишет, «КП-Уфа», в критическом состоянии ребят доставили в больницу, Сергея ввели в искусственную кому... Но организм юноши не выдержал: на следующее утро он скончался в реанимации. Церемония прощания с Сергеем Батаевым пройдет 11 января в Октябрьской ДЮСШ №1, в которой учился юноша. А 14-летнего выжившего пассажира «девятки» на вертолете санавиации перевели в Уфу: он находится в Республиканской детской клинической больнице РДКБ.