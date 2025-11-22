Мошенничество на 11 миллионов рублей: в Красноярске арестовали звезд сборной России по санному спорту

Титулованных спортсменов Романа Репилова и Александра Перетягина обвиняют в присвоении бюджетных средств.

В Красноярске суд арестовал трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и призера чемпионата Европы Александра Перетягина. Спортсменов обвиняют в мошенничестве с присвоением 11 миллионов рублей.

Что известно

Пока саночники арестованы на один месяц по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

По данным следствия, Репилов и Перетягин присвоили около 11 миллионов бюджетных рублей, выделенных на покупку спортивных саней для ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Перетягин проходит по делу как специалист учреждения по подготовке спортивного инвентаря. Репилов — как индивидуальный предприниматель.

«В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 (один) месяц 00 суток, то есть по 19.12.2025, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.

Аналогичную меру пресечения избрали и для Перетягина.

Александр Перетягин. Фото Global Look Press

Карьера на паузе

Роман Репилов — один из самых известных саночников страны. Сейчас ему 29 лет. Он трижды выигрывал чемпионат мира — в 2020 и 2021 годах, и трижды становился призером в 2017-м (две серебряные и одна бронзовая медаль). Спортсмен шесть раз завоевывал медали чемпионатов Европы, дважды становился обладателем Кубка мира — в сезонах-2016/17 и -2019/20, а также трижды побеждал в спринтерском зачете Кубка мира — в сезонах-2016/17, -2018/19 и -2019/20. На Олимпийские игры 2022 года в Пекине Репилов отправился в статусе лидера команды ОКР по санному спорту. Но затем его международная карьера была приостановлена из-за отстранения россиян от соревнований.

Недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске саночников из России в нейтральном статусе он прокомментировал так: «За все это время я научился тому, что, пока не приедем куда-то и не встанем перед трассой, радоваться не особо нужно, буду к этому спокойно относиться, потому что есть много «но», — передавал слова Репилова ТАСС.

Теперь «но» в карьере саночников стало еще больше. Расследование дела о мошенничестве продолжается. И по перспективам выступления Романа на международной арене в случае возвращения нашей сборной на Кубок мира сейчас нанесен очень серьезный удар.

Александру Перетягину 33 года. Он является серебряным призером чемпионата мира 2015 года в одиночных соревнованиях.