«Она понимает, что нужно идти на большие жертвы»: американский теннисист Корда женится на дочери Недведа

Дети легендарных чешских спортсменов объединили семьи.

У Себастьяна Корды и Иваны Недвед — в чем-то похожие судьбы. Оба — дети прославленных чешских спортсменов.

Отец теннисиста Петр Корда — бывшая вторая ракетка мира, победитель Australian Open-1998. Его мать, Регина Райхртова, также профессионально играла в теннис. Ее наивысшая позиция в рейтинге — 26-я. Кстати, у Себастьяна есть две родные сестры — профессиональные гольфистки Нелли и Джессика, одна из которых выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2020. Родители Корды после завершения карьеры перебрались в США, поэтому Себастьян является гражданином этой страны и представляет ее в туре.

Отец Иваны Павел Недвед — бывший футболист «Лацио» и «Ювентуса», обладатель «Золотого мяча» 2003, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион Италии, финалист Лиги чемпионов и лучший игрок в истории чемпионата Чехии. Ивана появилась на свет в Италии. У нее два паспорта — итальянский и чешский.

В общем, Себастьяна и Ивану объединяет не только чешское происхождение, но и спорт.

Себастьян Корда и Ивана Недвед. Фото соцсети

История любви Корды и Недвед

Себастьян Корда и Ивана Недвед начали встречаться весной 2021 года. Однако молодые люди были знакомы очень давно. Дело в том, что их звездные семьи с чешскими корнями давно дружат. В Сети есть фото, на котором юный Себастьян играет в футбол с отцом Иваны — Павлом Недведом. По всей видимости, дружба Себастьяна и Иваны со временем переросла в романтические отношения.

Так как Ивана — дочка известного спортсмена, этот факт сглаживает многие конфликты. Ведь девушка понимает, что их жизнь сейчас строится вокруг соревнований.

«Самое классное, что она понимает спорт. Она понимает, насколько сложно быть профессиональным спортсменом, что нужно идти на большие жертвы.

Она меня очень поддерживает, много со мной путешествует. Я очень ценю, когда она приезжает, мы отлично проводим время, она помогает мне отвлечься от тенниса — мы смотрим достопримечательности, живем обычной жизнью. Для спортсмена это очень важно», — говорил Корда в интервью.

Изменения в личной жизни позитивно сказались на успехах американского теннисиста. В мае 2021 года Себастьян выиграл свой первый титул в карьере. Это было на турнире серии ATP-250 в Парме. В финале Корда обыграл Марко Чеккинато в двух сетах — 6:2, 6:4. После победы американец поблагодарил за поддержку свою избранницу. Ведь это первый турнир, на который она приехала его поддержать, — и сразу же титул.

«Наш самый первый совместный турнир и первая победа в туре! Я очень горжусь. Привет, Парма! Ты принесла нам удачу!», — писала Ивана в своих соцсетях.

У Себастьяна Корды есть трогательная традиция. После каждой победной игры, которая выпадает на день рождения Иваны, теннисист пишет на камере для нее поздравления, вызывая умиление у фанатов.

В свободное время от турниров пара любит путешествовать, кататься на самокатах, смотреть фильмы. Спортсмен часто дарит своей избраннице большие букеты красных роз.

«Спасибо, что ты всегда светишь как лучик солнца, за улыбку на твоем лице. Я люблю тебя», — признавался теннисист в любви к своей девушке в соцсетях.

Себастьян Корда и Ивана Недвед. Фото соцсети

Предложение и свадьба Корды и Недвед

Осенью 2025 года влюбленные обручились. Радостной новостью спортсмены поделились в своих блогах. Они выложили черно-белые снимки, сделанные в фотобудке. На них можно разглядеть кольцо с крупным бриллиантом.

«Навсегда и даже больше», — прокомментировал фото Корда.

В комментариях под постом пару поздравили теннисисты Кори Гауфф, Мирьям Бьорклунд, Алексей Попырин, Хуберт Хуркач, Якуб Меншик. Счастливы и родители влюбленных. Теперь их звездные семьи будет связывать не только дружба, но и родственные связи.

Жених и невеста планируют сыграть свадьбу в 2026 году.

Себастьян Корда и Ивана Недвед. Фото соцсети

Кто такая Ивана Недвед

Ивана Недвед — дочь легендарного чешского футболиста Павла Недведа. Девушка не пошла по стопам своего звездного отца и не стала спортсменкой. У нее магистерская степень в области маркетинга. Возлюбленная Корды работала в «Альфа Ромео», итальянском Олимпийском комитете и итальянской версии журнала Vogue. На данный момент Ивана является директором по маркетингу в компании KNIT. Эта структура разрабатывает цифровые технологии с использованием ИИ.

Ивана старше Себастьяна на три года. Девушка часто ходит на футбол. Особенно на матчи туринского «Ювентуса» — бывшей команды ее звездного отца.