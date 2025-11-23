Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 14:30

«Она понимает, что нужно идти на большие жертвы»: американский теннисист Корда женится на дочери Недведа

Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Себастьян Корда и Ивана Недвед.
Фото соцсети
Дети легендарных чешских спортсменов объединили семьи.

У Себастьяна Корды и Иваны Недвед — в чем-то похожие судьбы. Оба — дети прославленных чешских спортсменов.

Отец теннисиста Петр Корда — бывшая вторая ракетка мира, победитель Australian Open-1998. Его мать, Регина Райхртова, также профессионально играла в теннис. Ее наивысшая позиция в рейтинге — 26-я. Кстати, у Себастьяна есть две родные сестры — профессиональные гольфистки Нелли и Джессика, одна из которых выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2020. Родители Корды после завершения карьеры перебрались в США, поэтому Себастьян является гражданином этой страны и представляет ее в туре.

Отец Иваны Павел Недвед — бывший футболист «Лацио» и «Ювентуса», обладатель «Золотого мяча» 2003, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион Италии, финалист Лиги чемпионов и лучший игрок в истории чемпионата Чехии. Ивана появилась на свет в Италии. У нее два паспорта — итальянский и чешский.

В общем, Себастьяна и Ивану объединяет не только чешское происхождение, но и спорт.

Себастьян Корда и Ивана Недвед.
Фото соцсети

История любви Корды и Недвед

Себастьян Корда и Ивана Недвед начали встречаться весной 2021 года. Однако молодые люди были знакомы очень давно. Дело в том, что их звездные семьи с чешскими корнями давно дружат. В Сети есть фото, на котором юный Себастьян играет в футбол с отцом Иваны — Павлом Недведом. По всей видимости, дружба Себастьяна и Иваны со временем переросла в романтические отношения.

Так как Ивана — дочка известного спортсмена, этот факт сглаживает многие конфликты. Ведь девушка понимает, что их жизнь сейчас строится вокруг соревнований.

«Самое классное, что она понимает спорт. Она понимает, насколько сложно быть профессиональным спортсменом, что нужно идти на большие жертвы.

Она меня очень поддерживает, много со мной путешествует. Я очень ценю, когда она приезжает, мы отлично проводим время, она помогает мне отвлечься от тенниса — мы смотрим достопримечательности, живем обычной жизнью. Для спортсмена это очень важно», — говорил Корда в интервью.

Таллон Грикспор и&nbsp;Анастасия Потапова.«Приняли решение не говорить»: россиянка Потапова нашла новую любовь в мире тенниса после развода с Шевченко

Изменения в личной жизни позитивно сказались на успехах американского теннисиста. В мае 2021 года Себастьян выиграл свой первый титул в карьере. Это было на турнире серии ATP-250 в Парме. В финале Корда обыграл Марко Чеккинато в двух сетах — 6:2, 6:4. После победы американец поблагодарил за поддержку свою избранницу. Ведь это первый турнир, на который она приехала его поддержать, — и сразу же титул.

«Наш самый первый совместный турнир и первая победа в туре! Я очень горжусь. Привет, Парма! Ты принесла нам удачу!», — писала Ивана в своих соцсетях.

У Себастьяна Корды есть трогательная традиция. После каждой победной игры, которая выпадает на день рождения Иваны, теннисист пишет на камере для нее поздравления, вызывая умиление у фанатов.

В свободное время от турниров пара любит путешествовать, кататься на самокатах, смотреть фильмы. Спортсмен часто дарит своей избраннице большие букеты красных роз.

«Спасибо, что ты всегда светишь как лучик солнца, за улыбку на твоем лице. Я люблю тебя», — признавался теннисист в любви к своей девушке в соцсетях.

Себастьян Корда и Ивана Недвед.
Фото соцсети

Предложение и свадьба Корды и Недвед

Осенью 2025 года влюбленные обручились. Радостной новостью спортсмены поделились в своих блогах. Они выложили черно-белые снимки, сделанные в фотобудке. На них можно разглядеть кольцо с крупным бриллиантом.

«Навсегда и даже больше», — прокомментировал фото Корда.

Артур Борхер и&nbsp;Гарбинье Мугуруса.«Ого, такой красавчик»: случайная встреча изменила жизнь бывшей первой ракетки мира

В комментариях под постом пару поздравили теннисисты Кори Гауфф, Мирьям Бьорклунд, Алексей Попырин, Хуберт Хуркач, Якуб Меншик. Счастливы и родители влюбленных. Теперь их звездные семьи будет связывать не только дружба, но и родственные связи.

Жених и невеста планируют сыграть свадьбу в 2026 году.

Себастьян Корда и Ивана Недвед.
Фото соцсети

Кто такая Ивана Недвед

Ивана Недвед — дочь легендарного чешского футболиста Павла Недведа. Девушка не пошла по стопам своего звездного отца и не стала спортсменкой. У нее магистерская степень в области маркетинга. Возлюбленная Корды работала в «Альфа Ромео», итальянском Олимпийском комитете и итальянской версии журнала Vogue. На данный момент Ивана является директором по маркетингу в компании KNIT. Эта структура разрабатывает цифровые технологии с использованием ИИ.

Даниил и&nbsp;Дарья Медведевы.Знакомство в детстве и тайное рождение двух детей: история любви теннисистов Даниила и Дарьи Медведевых

Ивана старше Себастьяна на три года. Девушка часто ходит на футбол. Особенно на матчи туринского «Ювентуса» — бывшей команды ее звездного отца.

Telegram Дзен Max
Павел Недвед
Теннис
Читайте также
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя