«Проснулась от того, что его рука находилась в моих трусах». Тренер получил за домогательства 109 лет тюрьмы

Педофил в сборной Бразилии по спортивной гимнастике натворил сексуальных преступлений не меньше, чем его американский «коллега» Ларри Нассар.

Бывший тренер сборной Бразилии по спортивной гимнастике Фернандо де Карвалью Лопес на этой неделе приговорен к 109 годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилование четырех бывших воспитанников. Всего по этому уголовному делу проходило более 40 гимнастов, но пострадавшими признаны лишь четверо из них — остальные были вызваны только как свидетели. Маньяк и насильник еще легко отделался — прокуратура просила для него 150 лет. Это самый громкий секс-скандал в истории бразильского спорта и вторая по резонансу история о домогательствах в мировой спортивной гимнастике после дела физиотерапевта сборной США Ларри Нассара.

Моя совесть чиста

Преступная деятельность Фернандо де Карвалью продолжалась с 1999 по 2016 год, и пресечь ее удалось только накануне Олимпиады в Рио, когда одна из жертв, которой было всего 13 лет, пожаловалась своим родителям. После этого на тренера поступило еще семь заявлений, и на время расследования он был отстранен от работы. Когда факты домогательств подтвердились, Бразильская конфедерация гимнастики наложила на Фернандо пожизненную дисквалификацию и штраф в 1,6 миллиона реалов (около 300 тысяч долларов). Но это случилось только в 2019-м. Поначалу наставник отрицал свою вину, и расследование не двигалось с мертвой точки два года. «Я знаю, что моя совесть чиста, я никогда никого не насиловал и никогда ни к кому не приставал», — говорил Фернандо в интервью в 2018 году.

Лишь весной 2018-го спортивные чиновники зашевелились, когда издание Globo сняло документальный фильм под названием Fantastico, в котором содержались интервью жертв тренера-педофила, в основном занимавшихся в частном гимнастическом клубе в штате Сан-Паулу. «Однажды утром я проснулась оттого, что его рука находилась в моих трусах», — рассказывала одна из гимнасток. Фернандо де Карвалью не брезговал и мальчиками. Единственным из пострадавших, кто согласился обнародовать свое имя, стал победитель Панамериканских игр-2011 Петрикс Барбоза. В нынешнем приговоре суда сказано, что тренер «совершал преступления на протяжении длительного времени, воспользовавшись своим служебным положением, авторитетом тренера и уязвимым положением потерпевших».

Петрикс Барбоза. Фото Global Look Press

Правосудие свершилось

«Возможно, расследование заняло слишком много времени, но это здорово, что суд наконец вынес свой вердикт, — прокомментировал приговор адвокат жертв Кристиан Батталья. — Первое, что они мне сказали, когда услышали о завершении процесса: «Мы рады, что смогли остановить это чудовище, несмотря на то что нам ради этого пришлось пройти через ад». Бразильская конфедерация гимнастики, комментируя вердикт, заявила, что подтверждает свою приверженность абсолютной нетерпимости к актам домогательств и жестокого обращения в спорте и верит, что судебная власть и дальше будет выносить адекватные наказания за подобные преступления.

Первые заседания суда прошли в ноябре прошлого года — с тех пор подозреваемый находится под арестом. Правда, нынешний приговор не окончательный, он наверняка еще будет обжалован. «Правосудие свершилось, -заявил после суда Петрикс Барбоза. — Мы изменили спорт к лучшему, и я надеюсь, что Фернандо больше никому не причинит вреда. Мы хотели защитить будущее всех детей в Бразилии, и наша миссия выполнена. Я сам отец, и для меня это важно. Нам удалось изменить позицию Олимпийского комитета Бразилии и Бразильской конфедерации гимнастики, которые наконец начали исполнять свои обязанности по защите спортсменов».

В 2018 году бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар получил 175 лет тюрьмы за домогательства и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних спортсменок. На протяжении 30 лет (с 1986 по 2016 год) этот доктор творил свои черные дела в женской сборной страны и в гимнастическом клубе штата Мичиган. Он втирался в доверие и к элитным гимнасткам, и к простым физкультурницам. Его жертвами стали такие звезды, как Гэбби Дуглас, Симона Байлз, Джордин Уибер, Эли Райсман, Макайла Марони, Джейми Данцшер. Всех этих девушек остеопат растлевал под предлогом медицинской помощи. Всего в его деле было 250 пострадавших.