«Проснулась от того, что его рука находилась в моих трусах». Тренер получил за домогательства 109 лет тюрьмы

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Бывший тренер сборной Бразилии по спортивной гимнастике Фернандо де Карвалью Лопес на этой неделе приговорен к 109 годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилование четырех бывших воспитанников. Всего по этому уголовному делу проходило более 40 гимнастов, но пострадавшими признаны лишь четверо из них — остальные были вызваны только как свидетели. Маньяк и насильник еще легко отделался — прокуратура просила для него 150 лет. Это самый громкий секс-скандал в истории бразильского спорта и вторая по резонансу история о домогательствах в мировой спортивной гимнастике после дела физиотерапевта сборной США Ларри Нассара.
Преступная деятельность Фернандо де Карвалью продолжалась с 1999 по 2016 год, и пресечь ее удалось только накануне Олимпиады в Рио, когда одна из жертв, которой было всего 13 лет, пожаловалась своим родителям. После этого на тренера поступило еще семь заявлений, и на время расследования он был отстранен от работы. Когда факты домогательств подтвердились, Бразильская конфедерация гимнастики наложила на Фернандо пожизненную дисквалификацию и штраф в 1,6 миллиона реалов (около 300 тысяч долларов). Но это случилось только в 2019-м. Поначалу наставник отрицал свою вину, и расследование не двигалось с мертвой точки два года. «Я знаю, что моя совесть чиста, я никогда никого не насиловал и никогда ни к кому не приставал», — говорил Фернандо в интервью в 2018 году.
Лишь весной 2018-го спортивные чиновники зашевелились, когда издание Globo сняло документальный фильм под названием Fantastico, в котором содержались интервью жертв тренера-педофила, в основном занимавшихся в частном гимнастическом клубе в штате Сан-Паулу. «Однажды утром я проснулась оттого, что его рука находилась в моих трусах», — рассказывала одна из гимнасток. Фернандо де Карвалью не брезговал и мальчиками. Единственным из пострадавших, кто согласился обнародовать свое имя, стал победитель Панамериканских игр-2011 Петрикс Барбоза. В нынешнем приговоре суда сказано, что тренер «совершал преступления на протяжении длительного времени, воспользовавшись своим служебным положением, авторитетом тренера и уязвимым положением потерпевших».
«Возможно, расследование заняло слишком много времени, но это здорово, что суд наконец вынес свой вердикт, — прокомментировал приговор адвокат жертв Кристиан Батталья. — Первое, что они мне сказали, когда услышали о завершении процесса: «Мы рады, что смогли остановить это чудовище, несмотря на то что нам ради этого пришлось пройти через ад». Бразильская конфедерация гимнастики, комментируя вердикт, заявила, что подтверждает свою приверженность абсолютной нетерпимости к актам домогательств и жестокого обращения в спорте и верит, что судебная власть и дальше будет выносить адекватные наказания за подобные преступления.
Первые заседания суда прошли в ноябре прошлого года — с тех пор подозреваемый находится под арестом. Правда, нынешний приговор не окончательный, он наверняка еще будет обжалован. «Правосудие свершилось, -заявил после суда Петрикс Барбоза. — Мы изменили спорт к лучшему, и я надеюсь, что Фернандо больше никому не причинит вреда. Мы хотели защитить будущее всех детей в Бразилии, и наша миссия выполнена. Я сам отец, и для меня это важно. Нам удалось изменить позицию Олимпийского комитета Бразилии и Бразильской конфедерации гимнастики, которые наконец начали исполнять свои обязанности по защите спортсменов».
В 2018 году бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар получил 175 лет тюрьмы за домогательства и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних спортсменок. На протяжении 30 лет (с 1986 по 2016 год) этот доктор творил свои черные дела в женской сборной страны и в гимнастическом клубе штата Мичиган. Он втирался в доверие и к элитным гимнасткам, и к простым физкультурницам. Его жертвами стали такие звезды, как Гэбби Дуглас, Симона Байлз, Джордин Уибер, Эли Райсман, Макайла Марони, Джейми Данцшер. Всех этих девушек остеопат растлевал под предлогом медицинской помощи. Всего в его деле было 250 пострадавших.