Хотят наказать Седокову? Семья Яниса Тиммы настаивает на возбуждении уголовного дела

Родственники баскетболиста не согласны с решением российских следователей.

Семья Яниса Тиммы будет обжаловать решение следственных органов России об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти 32-летнего баскетболиста. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист Екатерина Гордон. «Отказ будет обжалован», — сказала юрист. Уголовное дело после гибели спортсмена было заведено, но только в Латвии. И перспективы допроса основных фигурантов правоохранительными органами этой страны — очень призрачные. А вот московские стражи порядка пока уверены: криминала в этой истории нет.

Уголовного дела не будет?

Ранее Гордон в интервью РИА «Новости» заявила, что предварительное следствие не привело к обнаружению подозреваемых. «Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — сказала адвокат. По мнению юриста, предварительный отказ связан с пропущенными процессуальными сроками. Из-за похорон и долгих выходных дней родственники спортсмена не успели подать заявление.

Напомним, латвийский баскетболист был найден мертвым 17 декабря 2024 года рядом с одним из хостелов Москвы. По предварительной информации, Тимма покончил с собой 16 декабря — через неделю после развода с певицей Анной Седоковой и прямо в день ее рождения.

Семья не просто так планирует обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. Родные и близкие Тиммы хотят проверить, не причастна ли к доведению до суицида Седокова. «Новые и новые подробности последних часов жизни спортсмена заставляют и родню, и аудиторию искать ответы. Отец спортсмена Райтис Тимма обратился с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни... Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству. Хотят убедиться, что эта смерть не была кем-то спровоцированной», — сообщила Гордон в своих социальных сетях.

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Довели до самоубийства?

В конце декабря в смерти баскетболиста певицу обвинил близкий друг Тиммы американский бизнесмен Марк Пугачев. «Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Я уверен, если бы все их переписки прочитала прокуратура, там 100% статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом, и все удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если типа и найдется, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда остается одна!» — написал Пугачев в своих социальных сетях.

Уже в январе Марк заявил, что Анна пыталась заполучить телефонный аппарат бывшего мужа. «Народ требует переписку. Да нет, друзья, ничего она не даст. Вы что, под трибунал кто хочет пойти? Телефон она хочет забрать, но ей не отдает следователь. Ань, не хочешь рассказать, как ты пыталась телефон забрать у следователя? Пытаясь обмануть, что это якобы твой. Он тебе его не отдаст — я попросил», — написал Пугачев.

Друзья и семья погибшего в начале января добились возбуждения уголовного дела в Латвии. Об этом также сообщил Пугачев. «Следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей. Так что я рад, что уголовное дело в Латвии уже возбудили, мы не стоим на месте, как вы думаете, что мы тут ничего не делаем. Сейчас занимаемся с Москвой, там намного все сложнее и тяжелее. Но ничего, попробуем и посмотрим. Пусть следствие разбирается. Знаю лишь одно: если кто-то будет причастен, то человека вызовут на допрос суда в Латвию. Если человек не прилетит в эту страну, его объявят в розыск, а потом — и в международный розыск Интерпола», — рассказал Марк в социальных сетях 3 января.

Тимма — бывший игрок сборной Латвии, в России выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. Похороны баскетболиста прошли в Риге 27 декабря.