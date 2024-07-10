Тройное убийство из арбалета: семью комментатора BBC расстреляли в собственном доме

Трагедия в Англии.

Во вторник, 9 июля, в графстве Хартфордшир неподалеку от Лондона произошло массовое убийство. Злоумышленник ворвался в дом радиокомментатора BBC Джона Ханта с арбалетом и расстрелял его 61-летнюю жену Кэрол Хант, а также двух дочерей — 28-летнюю Ханну и 25-летнюю Луизу. Все три жертвы скончались на месте.

Самого хозяина дома в момент трагедии не было на месте. Во вторник Хант работал на скачках, и, как предполагается, именно он вызвал полицию по возвращении домой. Когда на место прибыли полицейские и бригада скорой помощи, женщины были еще живы, однако спасти никого из них не удалось.

Полиция у дома Джона Ханта. Фото Getty Images

Полиция вскоре вычислила предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний Кайл Клиффорд: он попал на камеры при выходе из дома Ханта, держа в руках арбалет, завернутый в простыню. После убийства мужчина скрывался от полиции на кладбище в соседнем районе. Во время задержания у Клиффорда были обнаружены травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Подозреваемый в убийстве не смог покинуть кладбище самостоятельно — его уложили на носилки, после чего отправили в больницу.

Джон Хант с женой. Фото Соцсети

«После тщательного расследования подозреваемый был найден, и в настоящее время никто другой следствием не разыскивается», — сообщила прессе инспектор-детектив Джастин Дженкинс из отдела по расследованию особо тяжких преступлений.

Мотив убийства пока точно не установлен. Старший суперинтендант полиции Хартфордшира Джон Симпсон сообщил, что, по данным следствия, убийство было преднамеренным и спланированным. Одна из основных неподтвержденных версий — Клиффорд ранее состоял в отношениях с одной из жертв, Луизой.