Хотите купить трусы Мохаммеда Али, корзину Леброна и майку Брайанта? Уникальные спортивные предметы за миллионы долларов

Шорты Мохаммеда Али с боя против Фрейзера выставлены на продажу

Раритеты легендарных спортсменов не пугают своей ценой только аукционистов.

1 октября 1975 года в столице Филиппин Маниле состоялся легендарный боксерский поединок Мохаммеда Али с Джо Фрейзером. Из-за изнуряющей жары и жесткого противостояния соперников он получил название «Триллер в Маниле» и завершился после 14-го раунда победой Али.

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Белые шорты чемпиона с автографами боксера и его секунданта Дрю Брауна выставлены на продажу на аукционе в Нью-Йорке.

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По мнению экспертов Sotheby's, уникальный лот может быть продан по цене от 4 до 6 миллионов долларов. Торги завершатся 12 апреля, а пока любой желающий может рассмотреть шорты на специальном ринге, возведенном для продажи организаторами.

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Помимо трусов Мохаммеда Али на аукционе в Нью-Йорке выставлены и другие знаковые для мира спорта предметы. Баскетбольную корзину с матча НБА планируют продать за 200-250 тысяч долларов.

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Именно в это кольцо Леброн Джеймс забросил мяч в игре против «Оклахомы» 7 февраля прошлого года. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал в том матче 388-е очко за карьеру в НБА и побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, продержавшийся 34 года.

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На аукционе выставлено несколько предметов спортивной экипировки Коби Брайанта. Самый дорогой — майка легендарного баскетболиста. Стартовая цена лота начинается с 1,4 миллиона долларов.

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Во время первого матча финала НБА 2009 года против «Орландо Мэджик» Брайант набрал 40 очков, выйдя на паркет в этой майке.

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С большим успехом продаются на аукционе кроссовки Майкла Джордана. Не так давно комплект из шести пар обуви Его Воздушества (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 и 1998 годы) купили почти за 8 с половиной миллионов долларов.

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Самая дорогая пара обуви с автографом легендарного баскетболиста на апрельском аукционе сейчас торгуется за 380 тысяч долларов.

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Когда Майкл выходил в этих кроссовках за «Чикаго Буллз» на финальные матчи НБА в 1996 году, они стоили, конечно, гораздо дешевле.