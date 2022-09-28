Бывший игрок киевского «Динамо» влип в скандал с изменой и наркотиками. Видео слила эскортница

В среду футболист сыграл в Лиге наций.

Полузащитник сборной Словении и бывший игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич попался на измене своей жене. На слитом в Сеть видео и фотографиях футболист во время перерыва на матчи сборных отдыхает в компании девушек и выпивает. А на одном из кадров был запечатлен со свернутой купюрой.

Сториз Альвины. Фото Соцсети

Супруга футболиста, украинка Альвина, которая в августе родила от него сына, репостнула видео с аккаунта, предположительно, одной из девушек, с которой отдыхал супруг. На видео игрок, вероятно, находится под действием психотропных веществ и алкоголя.

Скриншот видео с Беньямином Вербичем. Фото Соцсети

«В нашей команде точно замена, это *** ребята, стыдно за тебя. Вечеринки во время перерыва сборной — это нормально, если тебя окружают нормальные люди. Я действительно не понимаю, как можно быть таким глупым», — написала жена игрока.

Вербич и Альвина удалили совместные фотографии в социальных сетях, а аккаунт, который слил видео и фото с футболистом, больше не доступен.

Беньямин Вербич с семьей. Фото Соцсети

Вербич с 2018 по 2022 год выступал за киевское «Динамо». Зимой футболист перебрался в польскую «Легию», а этим летом подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

Несмотря на инцидент, Вербич во вторник, 27 сентября, вышел в стартовом составе сборной Словении на матч Лиги наций против Швеции (1:1). Он провел на поле 86 минут. Никаких комментариев о загуле с алкоголем и девушками из эскорта ни игрок, ни представители сборной пока не дали.