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2 июня, 23:30

Скандальный футболист ударил мисс Люксембург. Он все отрицает, а на защиту встала бывшая

Отдел фото «СЭ»
Эмили Боланд и Жерсон Родригеш.
Фото Global Look Press
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Бывшие возлюбленные выясняют отношения в соцсетях.

Люксембургского футболиста Жерсона Родригеша без сомнений можно назвать ходячей катастрофой. Игрок обладает потрясающим даром влипать в неприятные истории, которые начались еще в подростковом возрасте. Жерсон родился в семье эмигрантов в Португалии, рос без отца и жил с бабушкой, пока мать ездила на заработки в Люксембург. Весомый вклад в воспитание, как часто бывает в такой ситуации, внесла улица. Она сформировала неуступчивый и задиристый характер будущего футболиста.

В подростковом возрасте мать забрала мальчика в Люксембург и способствовала увлечению футболом. Юного таланта приметил французский «Мец», но хулиган вылетел из клуба в 14 лет за плохую успеваемость и мелкие правонарушения.

«Мисс Люксембург-2020» Эмили Боланд.
Фото Global Look Press

После этого Жерсона отправили на перевоспитание в центр для несовершеннолетних. Там подросток получил навыки плотника, увлекся бодибилдингом и капоэйрой, но ни мастера, ни танцора из него не вышло. Он продолжил играть в футбол.

Выступая за местные клубы, став чемпионом Молдавии с «Шерифом» и съездив в Японию, Жерсон привлек внимание сборной Люксембурга. Вряд ли есть футболист, который может оказаться слишком слаб для такой скромной команды, да и уровень игры у Жерсона был неплохим. Здесь его и заметил серьезный клуб — киевское «Динамо».

Тревожный звоночек прозвенел на одной из первых тренировок: новичок сцепился с партнером по команде Виталием Буяльским. Чуть позже Жерсон устроил скандал уже с главным тренером Алексеем Михайличенко прямо во время матча с «Шахтером». Он не горел желанием тренироваться и расслаблялся в ночных клубах, благо зарплата позволяла. Логично, что киевский клуб довольно скоро попытался избавиться от неприятного актива, но сделать это оказалось не так просто — никто не хотел покупать скандалиста. С 2020 года игрок скитается по арендам.

Футболист Жерсон Родригеш.
Фото Global Look Press

Французский «Труа» выгнал Родригеша за систематические нарушения дисциплины, а из турецкого «Анкарагюджю» он вылетел за драку с капитаном команды. Зато теперь Жерсон играет в Саудовской Аравии вместе с Криштиану Роналду, правда, не за «Аль-Наср», а за менее известную «Аль-Вахду».

С Роналду они уже были знакомы, ведь пересекались на матче национальных сборных. Люксембург тогда разгромно проиграл, но Родригеш успел сделать самое главное — после финального свистка он схватил пакет с вещами своего бренда одежды и всучил его Криштиану. Воспользовался ли Роналду подарком по назначению, остается только гадать.

Бренд под названием Bogere принадлежит не только Жерсону Родригешу, но и Эмили Боланд — девушке, которая в 2020 году завоевала титул «Мисс Люксембург».

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
«Мисс Люксембург-2020» Эмили Боланд.
Фото Соцсети

Футболиста и модель связывали как деловые отношения, так и романтические — они встречались несколько месяцев, после чего разошлись. По словам Эмили, тихо и мирно.

Однако после того, как Боланд обвинила игрока в физическом и психологическом насилии, появляются некоторые сомнения. В сторис модели появилось фото разбитой губы с саркастичной подписью «Я люблю тебя» от Жерсона Родригеша».

Фото Соцсети

Позже она опубликовала еще несколько сообщений:

— Надоело молчать. Девушки, если вас унижают в ваших отношениях, бегите! Прекращайте попытки изменить того, кто продолжает причинять вам психическую и физическую боль.

Футболист в своих соцсетях отверг обвинения:

— Мужчина, воспитанный исключительно женщинами, может только уважать их. Бог прощает заблудших людей. Я не собираюсь играть в эти игры, правда выйдет наружу.

Его поддержала еще одна бывшая подруга, экс-теннисистка Ольга Янчук, с которой он познакомился в недолгий период игры за «Динамо». И с которой у них есть общий ребенок:

— Мы прожили вместе четыре года, у нас есть прекрасный сын, и Жерсон никогда не поднимал на меня руку. Правда выйдет наружу.

Экс-теннисистка Ольга Янчук.
Ольга Янчук.
Фото Соцсети

Репутация в данном случае играет против Жерсона, поэтому несложно представить, что скандальный футболист, по поводу и без лезущий в драку, мог не пощадить природную красоту своего бизнес-партнера и бывшей девушки. И общественность, как ни крути, будет на ее стороне.

 
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