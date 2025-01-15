«Самоубийство Тиммы могло быть подстроено». Новая порция хейта о гибели баскетболиста

Родственники Яниса требуют расследования уголовного дела по факту смерти спортсмена в Москве.

Баскетболиста сборной Латвии Яниса Тимму похоронили в Риге две с половиной недели назад, однако скандалы вокруг его внезапной гибели в Москве не утихают. Марк Пугачев, который называет себя другом спортсмена, а также некоторые другие знакомые и родственники покойного регулярно будоражат его память скандальными заявлениями. Последнее из них: самоубийство звезды могло быть подстроено. Латвийские специалисты в ходе вскрытия якобы пришли к выводу, что фатальные повреждения на теле Яниса выглядят подозрительно и могли быть нанесены посторонними лицами. По факту смерти уже возбуждено уголовное дело, однако его перспективы крайне туманны, и публичные подозрения на этом фоне выглядят не вполне корректно.

Родственники хотят быть уверенными

«Со слов Марка Пугачева, латвийские специалисты нашли расхождения с заключением из России, — пишет Telegram-канал Mash. — Якобы следы на шее выглядят подозрительно и неестественно, а в документах из Москвы это не указано. Однако утверждать окончательно пока нельзя, так как финальных результатов не было. Родственники Яниса уже в курсе и планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства, несмотря на итоги экспертизы. Требуют у следствия изучить бумаги, переписки, звонки и так далее».

Вину за трагический поворот в судьбе баскетболиста друзья и латвийские родственники Тиммы в основном возлагают на певицу Анну Седокову, с которой Янис развелся незадолго до гибели. К делу подключилась юрист Екатерина Гордон, которая в прошлом обвиняла Седокову в романе со своим бывшим мужем Сергеем Жориным. «Новые и новые подробности последних часов жизни спортсмена заставляют и родню, и аудиторию искать ответы, — говорится на официальной странице Гордон. — Отец спортсмена Райтис Тимма обратился с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни... Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству. Хотят убедиться, что эта смерть не была кем-то спровоцированной».

Фото Global Look Press

«На следующий день после трагического события Анна заявила, что в последние годы жила в аду! Могу только предположить, что ад, о котором идет речь, — это временные финансовые трудности, которые бывают в каждой семье, — заявил еще один друг спортсмена Гатис Лининьш, который ранее намекал, что Анна изменяла Янису с известным футболистом (его имя пока не разглашается). — Но даже если не говорить о материальных благах, Янис безумно любил этого человека и был готов на все ради сохранения семьи. Он воспитывал ее сына, может быть, даже больше, чем своего родного. Потому что эта женщина своими паразитическими методами сделала все, чтобы Янис как можно меньше общался с сыном Кристианом. Я даже не буду начинать рассказ о ее влиянии на его отношения с родителями, потому что ад начался с того дня, как она влезла в эту семью. Так какой у тебя «ад», Анна?»

Охрана для бывшей жены

Помимо прочего, близкие 32-летнего спортсмена утверждали, что ранее Седокова убедила Тимму переписать на нее недвижимость на 180 миллионов рублей, чтобы избежать ее продажи в счет погашения долгов по алиментам первой супруге Сане Оше. Между тем стало известно, что Анна возобновляет концертную деятельность в России, которая была прервана после смерти бывшего супруга и госпитализации самой женщины с нервным срывом. «Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия, — уверяет Telegram-канал SHOT. — Выступать певица готова только 40 минут за 1,5 миллиона рублей плюс 10 процентов, если безнал. Передвигаться Седокова хочет с охраной во время всего пребывания в городе».

Фото Global Look Press

Напомню, что Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года близ московского хостела, где жил после развода с Седоковой. Накануне он безуспешно пытался попасть на день рождения Анны и оставил на телефоне посмертное сообщение с просьбой связаться с бывшей супругой. Баскетболист тяжело переживал разрыв с певицей, с которой расписался в 2020 году. Ради восстановления отношений Янис прервал карьеру в Европе и присоединился к команде «Аликсон» в медиалиге по баскетболу 3х3 (ее руководителем является Седокова). Российский зигзаг в карьере игрока сборной Латвии был негативно воспринят в Риге, поскольку в стране в отношении Москвы действуют жесткие санкции.

На фоне кризиса в спортивной карьере доходы бывшего игрока «Зенита», «Химок» и УНИКСа резко упали и не позволяли выплачивать алименты на сына от первого брака. Telegram-канал Mash уверял, что Янис незадолго до гибели взял в долг у Седоковой миллион рублей для погашения долгов по алиментам. При этом первая жена погибшего Сана Оша с той же целью продавала недвижимость бывшего супруга в Риге. Друзья баскетболиста уверяют, что он был одержим Анной. Тимма оборвал связи с друзьями и после развода впал в депрессию. Минимум три раза Янис пытался убить себя — его спасал некий шаман-индеец из Майами, с которым он познакомился во время тщетной попытки закрепиться в американской Джи-лиге. Психотические проблемы спортсмена оказались слишком серьезными, однако его друзья и родственники уверены: уход из жизни баскетболиста, возможно, не был добровольным.